Огни большого города

Многие из нас любят гулять по ночному городу. Да-да, именно ночью можно увидеть все то, чего не увидишь днем

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Многие из нас любят гулять по ночному городу. Да-да, именно ночью можно увидеть все то, чего не увидишь днем.

Например, многолюдные проспекты и улицы, пустеют и освещаются множеством фонарей, что выглядят невероятно красиво.
Огни большого города
Огни большого города
Огни большого города
Огни большого города
Огни большого города
Огни большого города
Огни большого города

Что вас ожидает 🤩

  • Театр кукол «Экият»
  • Дворец бракосочетания «Чаша»
  • Казань–Арена
  • Дворец земледельцев
  • Казанский Кремль и Кремлевская набережная
  • Туган авылым
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Вечером Казань становится гораздо более уютной и спокойной. Предлагаем вам погрузиться в романтическую атмосферу вечерних улиц и услышать истории, которые таятся за парадными фасадами главных городских достопримечательностей.

Вы увидите такие знаменитые локации, как:

  • Татарский государственный театр кукол «Экият» — сказочный замок;
  • Дворец бракосочетания ЗАГС «Чаша»;
  • Самый большой в Европе медиафасад стадиона «Казань–Арена»;
  • Дворец земледельцев — одно из самых красивых зданий столицы, располагается неподалеку от Казанского Кремля и Кремлевской набережной;
  • Национальный комплекс «Туган авылым».

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Услуги аренды автотранспорта
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Спасибо, что выбрали нас. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения деталей

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