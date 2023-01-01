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Описание
Что вас ожидает:
Вечером Казань становится гораздо более уютной и спокойной. Предлагаем вам погрузиться в романтическую атмосферу вечерних улиц и услышать истории, которые таятся за парадными фасадами главных городских достопримечательностей.
Вы увидите такие знаменитые локации, как:
Татарский государственный театр кукол «Экият» — сказочный замок;
Дворец бракосочетания ЗАГС «Чаша»;
Самый большой в Европе медиафасад стадиона «Казань–Арена»;
Дворец земледельцев — одно из самых красивых зданий столицы, располагается неподалеку от Казанского Кремля и Кремлевской набережной;
Национальный комплекс «Туган авылым».
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Услуги аренды автотранспорта
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Добрый день!
Спасибо, что выбрали нас. Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения деталей
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