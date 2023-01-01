Что вас ожидает:

Вечером Казань становится гораздо более уютной и спокойной. Предлагаем вам погрузиться в романтическую атмосферу вечерних улиц и услышать истории, которые таятся за парадными фасадами главных городских достопримечательностей.

Вы увидите такие знаменитые локации, как:

Татарский государственный театр кукол «Экият» — сказочный замок;

Дворец бракосочетания ЗАГС «Чаша»;

Самый большой в Европе медиафасад стадиона «Казань–Арена»;

Дворец земледельцев — одно из самых красивых зданий столицы, располагается неподалеку от Казанского Кремля и Кремлевской набережной;

Национальный комплекс «Туган авылым».

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.