Остров-град Свияжск и Храм всех религий

Остров-Град Свияжск - это первая русская крепость Ивана Грозного

Остров-Град Свияжск — это первая русская крепость Ивана Грозного, которая была опорным пунктом армии при походе на Казань в 1552 году.

Это беспрецедентный случай в истории, когда за 4 недели из привезенных по Волге, заранее приготовленных срубов, возвели град и заселили его.
Остров-град Свияжск и Храм всех религий
Остров-град Свияжск и Храм всех религий
Остров-град Свияжск и Храм всех религий
Остров-град Свияжск и Храм всех религий
Остров-град Свияжск и Храм всех религий
Остров-град Свияжск и Храм всех религий

Что вас ожидает 🤩

  • Успенский монастырь
  • Троицкая церковь
  • Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость»
  • Рождественская площадь
  • Конный двор
  • Ленивый Торжок
  • Храм всех религий
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем XVI-XVIII веков, включённый в список Всемирного наследия Юнеско.
  • Бывший женский Иоанно–Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей.
  • Церковь Живоначальной Троицы — единственной сохранившейся постройки деревянной крепости XVI в. со времён Ивана Грозного.
  • Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео-византийском стиле.
  • Рождественская площадь — главная площадь Свияжска с осмотром архитектурного ансамбля.
  • Смотровая площадка Рождественской площади.
  • Конный двор и Ленивый Торжок — сувениры, мастера–ремесленники.
  • Осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте. Это здание, названное еще и Вселенским храмом, объединило в себе черты православного, католического, буддистского храмов, мечети, синагоги, а также исчезнувших религий (всего 16 религий).

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги и сопровождение гида по всему маршруту
  • Билеты на остров Свияжск
Что не входит
  • Обед
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, в котором вы становились
Завершение: Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Пн-Вс 09:00-18:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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