Остров-Град Свияжск — это первая русская крепость Ивана Грозного, которая была опорным пунктом армии при походе на Казань в 1552 году.



Это беспрецедентный случай в истории, когда за 4 недели из привезенных по Волге, заранее приготовленных срубов, возвели град и заселили его.