Предлагаю нашим гостям съездить в увлекательную и познавательную поездку с посещением двух православных святынь земли казанской: острова-града Свияжска и Раифского мужского Богородицкого монастыря.

По легенде, во время своей поездки в Казань А. С. Пушкин посетил и остров-град Свияжск. Увидев его, он воскликнул: «Наконец-то я нашел свой остров Буян. ». Остров-град Свияжск интересен по своему природному происхождению, огромный, прекрасный остров возвышающийся прямо посреди реки.

Здесь в 1551 году всего лишь за 4 недели Иван Грозный возводит город-крепость: "С златоглавыми церквами, С теремами и садами… " Отсюда пошло и распространение православия; в новом, присоединенном к русской земле крае появились первые православные храмы. Свияжск вобрал в себя многие эпохи нашей страны. В XVI веке строилась крепость, после шумная жизнь уездного купеческого города. На Свияжске отразились и события Гражданской войны, он испытал на себе и ужасы истории тюрем ГУЛАГа. Сейчас это - музей-заповедник под открытым небом. Большая часть экскурсии будет посвящена осмотру архитектурного комплекса музея-заповедника «Остров-град Свияжск», куда входят бесценные сокровища православной веры: Собор Всех Скорбящих Радость (рубеж XIX – XX в. в..) — одна из главных архитектурных доминант Свияжска; древнейшая в республике деревянная Троицкая церковь (середина XVI в. ), церковь во имя святителя Николая Чудотворца и собор в честь Успения Пресвятой Богородицы Свияжского мужского Успенско-Богородицкого монастыря середина XVI в. ), внутри которого сохранилось более 1000 квадратных метров фресок XVI века, среди них — редчайшие прижизненные изображения царя Иоанна IV и митрополита московского Макария.

После Свияжска мы направимся в Раифский мужской Богородицкий монастырь.

Раифа, Богом хранимая! Прекраснейший монастырь, после посещения которого душа Ваша наполнится покоем и умиротворением, подобно, как в Херувимской: "Всякое ныне житейское отложим попечение….." Главная святыня монастыря - Грузинская Богородичная икона, к этому Богородичному образу каждый день едет поклониться огромное количество паломников. Поразителен и лес, окружающий монастырь. Это территория Волжско-Камского природного заповедника. Экскурсия рассчитана на 8 часов