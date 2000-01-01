За пределами столицы Татарстана есть много уникальных мест
За пределами столицы Татарстана есть много уникальных мест.
Со мной вы отправитесь на остров-град Свияжск.
Пушкин, во время путешествия в Казань, про этот город сказал: «Наконец-то я нашел свой остров Буян». На обратном пути мы заедем в леса, где расположен Раифский монастырь.
Здесь до сих пор живут монахи.
У вас будет уникальная возможность узнать, как быть монахом в XXI веке.
Со мной вы отправитесь на остров-град Свияжск.
Пушкин, во время путешествия в Казань, про этот город сказал: «Наконец-то я нашел свой остров Буян». На обратном пути мы заедем в леса, где расположен Раифский монастырь.
Здесь до сих пор живут монахи.
У вас будет уникальная возможность узнать, как быть монахом в XXI веке.
Что вы увидите 🤩
- Свияжск
- Раифский Богородицкий монастырь
Предлагаю нашим гостям съездить в увлекательную и познавательную поездку с посещением двух православных святынь земли казанской: острова-града Свияжска и Раифского мужского Богородицкого монастыря.
По легенде, во время своей поездки в Казань А. С. Пушкин посетил и остров-град Свияжск. Увидев его, он воскликнул: «Наконец-то я нашел свой остров Буян. ». Остров-град Свияжск интересен по своему природному происхождению, огромный, прекрасный остров возвышающийся прямо посреди реки.
Здесь в 1551 году всего лишь за 4 недели Иван Грозный возводит город-крепость: "С златоглавыми церквами, С теремами и садами… " Отсюда пошло и распространение православия; в новом, присоединенном к русской земле крае появились первые православные храмы. Свияжск вобрал в себя многие эпохи нашей страны. В XVI веке строилась крепость, после шумная жизнь уездного купеческого города. На Свияжске отразились и события Гражданской войны, он испытал на себе и ужасы истории тюрем ГУЛАГа. Сейчас это - музей-заповедник под открытым небом. Большая часть экскурсии будет посвящена осмотру архитектурного комплекса музея-заповедника «Остров-град Свияжск», куда входят бесценные сокровища православной веры: Собор Всех Скорбящих Радость (рубеж XIX – XX в. в..) — одна из главных архитектурных доминант Свияжска; древнейшая в республике деревянная Троицкая церковь (середина XVI в. ), церковь во имя святителя Николая Чудотворца и собор в честь Успения Пресвятой Богородицы Свияжского мужского Успенско-Богородицкого монастыря середина XVI в. ), внутри которого сохранилось более 1000 квадратных метров фресок XVI века, среди них — редчайшие прижизненные изображения царя Иоанна IV и митрополита московского Макария.
После Свияжска мы направимся в Раифский мужской Богородицкий монастырь.
Раифа, Богом хранимая! Прекраснейший монастырь, после посещения которого душа Ваша наполнится покоем и умиротворением, подобно, как в Херувимской: "Всякое ныне житейское отложим попечение….." Главная святыня монастыря - Грузинская Богородичная икона, к этому Богородичному образу каждый день едет поклониться огромное количество паломников. Поразителен и лес, окружающий монастырь. Это территория Волжско-Камского природного заповедника. Экскурсия рассчитана на 8 часов
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа экскурсовода
- Что не входит
- Транспорт:
- 4000 за машину для 1-3 человек
- 5500 за минивэн для 4-7 человек
- 8500 за спринтер, если вас от 8 человек и больше.
- Экскурсию можно провести и на вашей машине
- Входные билеты:
- 100 рублей за взрослого в Свияжск
- 200 рублей за взрослого в Татарскую деревню
- По желанию можно пообщаться с основателями деревни — за дополнительную плату в 1000 рублей они споют для вас татарские песни и сыграют на гармошке
- Где начинаем и завершаем
- Начало: Место встречи по договоренностиЗавершение: по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренностиЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Начало экскурсии обговаривается с вами
Наталия Ч.
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