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Пешеходная экскурсия «Ожившие портреты улицы Воскресенской»

Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань – Гид из Казани
Предлагаем Вам знакомство с историей 📖 Казани через историю городских улиц.

Мы пройдемся по улице Кремлёвская (бывшая Воскресенская) и Вы услышите историю жизни людей, живших на этой улице.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 500 ₽ за человека

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Пешеходная экскурсия «Ожившие портреты улицы Воскресенской»
Пешеходная экскурсия «Ожившие портреты улицы Воскресенской»

Что вы увидите

  • Улица Кремлёвская (бывшая Воскресенская)
  • Особняк Зинаиды Ушковой (по желанию)
Улица Кремлёвская (бывшая Воскресенская) начинается от площади 1 мая у главной башни Кремля и заканчивается у главного здания Казанского федерального университета. Общая протяженность улицы более километра. Со второй половины XVI в несколько раз меняла свое название. Более века назад она являлась главной прогулочной и торговой магистралью Казани.
Старинные здания на улице Кремлёвской — не меньшая достопримечательность 🏛️ города, чем постройки за стенами Казанского Кремля. Просто поражает то количество изящных архитектурных зданий, что здесь находятся. Каждое из этих зданий связано с именами бывших владельцев. Вы услышите историю 📖 жизни людей, живших на этой улице. Люди там жили разные — дворяне, купцы, художники, поэты и, конечно же, студенты. И это может быть не один том Большой Казанской энциклопедии. Пройдитесь по улице Кремлёвской и, если вы умеете слушать, она расскажет вам о многом…
По окончании экскурсии 🧭 по желанию Вы можете посетить особняк Зинаиды Ушковой (национальная библиотека РТ). Это один из самых красивых 🤩 старинных особняков Казани начала XX века — свадебный подарок купца-промышленника Алексея Ушкова своей невесте. Важная информация:• На экскурсию ⛳ не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ).
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Посещение особняка Зинаиды Ушковой
  • Личные расходы (еда, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Площадь 1 мая
Пешеходная экскурсия «Ожившие портреты улицы Воскресенской»
Пешеходная экскурсия «Ожившие портреты улицы Воскресенской»
Пешеходная экскурсия «Ожившие портреты улицы Воскресенской»
Пешеходная экскурсия «Ожившие портреты улицы Воскресенской»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
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