Улица Кремлёвская (бывшая Воскресенская) начинается от площади 1 мая у главной башни Кремля и заканчивается у главного здания Казанского федерального университета. Общая протяженность улицы более километра. Со второй половины XVI в несколько раз меняла свое название. Более века назад она являлась главной прогулочной и торговой магистралью Казани.

Старинные здания на улице Кремлёвской — не меньшая достопримечательность 🏛️ города, чем постройки за стенами Казанского Кремля. Просто поражает то количество изящных архитектурных зданий, что здесь находятся. Каждое из этих зданий связано с именами бывших владельцев. Вы услышите историю 📖 жизни людей, живших на этой улице. Люди там жили разные — дворяне, купцы, художники, поэты и, конечно же, студенты. И это может быть не один том Большой Казанской энциклопедии. Пройдитесь по улице Кремлёвской и, если вы умеете слушать, она расскажет вам о многом…

По окончании экскурсии 🧭 по желанию Вы можете посетить особняк Зинаиды Ушковой (национальная библиотека РТ). Это один из самых красивых 🤩 старинных особняков Казани начала XX века — свадебный подарок купца-промышленника Алексея Ушкова своей невесте. Важная информация:• На экскурсию ⛳ не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;