Казань — это современный и в то же время древний и таинственный город 🏙️, о котором существует множество легенд, сказаний и преданий. Самые интересные из них вы услышите, побывав на данной экскурсии!
Главная достопримечательность 🏛️ столицы ⭐️ — Казанский Кремль
Знакомство с городом начинаем с Казанского Кремля – памятника всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы увидите:
- Спасскую башню – главные ворота Кремля;
- мечеть Кул Шариф – главную мечеть города и республики;
- корпус Юнкерского училища;
- Благовещенский собор;
- пушечный двор;
- резиденцию президента РТ (губернаторский дворец);
- символ Казани - знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике.
Казанский Богородицкий монастырь
В православном мире, пожалуй, не найдется ни одного человека, который бы не слышал о Казанской иконе Божией Матери. Именно с этой реликвией во многом связана история 📖 Богородицкого монастыря, являющегося одной из самых известных достопримечательностей столицы Татарстана.
Комплекс «Городская Панорама»
Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития. На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань. Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада. Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.
Во время экскурсии:
- совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы-уникальной исторической части Казани;
- на круговой видео-панораме в 360 градусов оживут старинные фотографии 📸 из жизни Казани;
- почувствуете себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века;
- посмотрите на город с высоты птичьего полета;
- на интерактивной видеостене сделаете «селфи» с татарским поэтом Габдуллой Тукаем и другими известными историческими персонажами, пожмёте руку царю Петру I. Важная информация:• На экскурсию ⛳ не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
- На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
- Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ).