Казань — это современный и в то же время древний и таинственный город 🏙️, о котором существует множество легенд, сказаний и преданий. Самые интересные из них вы услышите, побывав на данной экскурсии!

Главная достопримечательность 🏛️ столицы ⭐️ — Казанский Кремль

Знакомство с городом начинаем с Казанского Кремля – памятника всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите:

Спасскую башню – главные ворота Кремля;

мечеть Кул Шариф – главную мечеть города и республики;

корпус Юнкерского училища;

Благовещенский собор;

пушечный двор;

резиденцию президента РТ (губернаторский дворец);

символ Казани - знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике.

Казанский Богородицкий монастырь

В православном мире, пожалуй, не найдется ни одного человека, который бы не слышал о Казанской иконе Божией Матери. Именно с этой реликвией во многом связана история 📖 Богородицкого монастыря, являющегося одной из самых известных достопримечательностей столицы Татарстана.

Комплекс «Городская Панорама»

Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития. На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань. Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада. Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.

Во время экскурсии: