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Пешеходная экскурсия «Панорама улиц и веков»

5
1 отзыв
Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань – Гид из Казани
Пешеходная экскурсия ⛳ с посещением трёх значимых мест столицы ⭐️ Татарстана: Казанский Кремль, Казанский Богородицкий монастырь и выставочно-зрелищный комплекс «Городская Панорама».

Вы узнаете не только тайны Казанского Кремля, но и где располагался казанский посад, чем занимались посадские люди и какие улицы расположились на этом месте в наше время.

Сегодня Казань — это миллионный город 🏙️, привольно раскинувшийся на левом берегу великой Волги.

Но целиком увидеть картину города можно только с высоты птичьего полета, и у нас будет такая возможность в выставочном комплексе «Городская Панорама».
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 760 ₽ за человека

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Пешеходная экскурсия «Панорама улиц и веков»
Пешеходная экскурсия «Панорама улиц и веков»

Что вы увидите

  • Казанский Кремль
  • Казанский Богородицкий монастырь
  • Выставочно-зрелищный комплекс «Городская Панорама»
Казань — это современный и в то же время древний и таинственный город 🏙️, о котором существует множество легенд, сказаний и преданий. Самые интересные из них вы услышите, побывав на данной экскурсии!
Главная достопримечательность 🏛️ столицы ⭐️ — Казанский Кремль
Знакомство с городом начинаем с Казанского Кремля – памятника всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите:

  • Спасскую башню – главные ворота Кремля;
  • мечеть Кул Шариф – главную мечеть города и республики;
  • корпус Юнкерского училища;
  • Благовещенский собор;
  • пушечный двор;
  • резиденцию президента РТ (губернаторский дворец);
  • символ Казани - знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике.
Казанский Богородицкий монастырь
В православном мире, пожалуй, не найдется ни одного человека, который бы не слышал о Казанской иконе Божией Матери. Именно с этой реликвией во многом связана история 📖 Богородицкого монастыря, являющегося одной из самых известных достопримечательностей столицы Татарстана.
Комплекс «Городская Панорама»
Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития. На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань. Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада. Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.

Во время экскурсии:

  • совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы-уникальной исторической части Казани;
  • на круговой видео-панораме в 360 градусов оживут старинные фотографии 📸 из жизни Казани;
  • почувствуете себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века;
  • посмотрите на город с высоты птичьего полета;
  • на интерактивной видеостене сделаете «селфи» с татарским поэтом Габдуллой Тукаем и другими известными историческими персонажами, пожмёте руку царю Петру I. Важная информация:• На экскурсию ⛳ не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел ( при группе до 10 чел. ).
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание профессиональным гидом
  • Билет в Кремль
  • Билет в выставочно-зрелищный комплекс «Городская Панорама»
Что не входит
  • Личные расходы (еда, свечи, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Памятник Мусы Джалиля
Пешеходная экскурсия «Панорама улиц и веков»
Пешеходная экскурсия «Панорама улиц и веков»
Пешеходная экскурсия «Панорама улиц и веков»
Пешеходная экскурсия «Панорама улиц и веков»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
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1 отзыв оставили туристы

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