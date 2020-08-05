23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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По Казани на электросамокате!

Прокатиться по самым ярким местам города в сопровождении историй о его прошлой и современной жизни

Алена
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Алена – представитель гидов
Главные достопримечательности 🏛️ вы осмотрите с новых ракурсов: проезжая по широким пешеходным зонам и велосипедным дорожкам Казани.

Мы расскажем, как формировались ее границы, население и самобытная культура, какие тайны хранят старые площади и где жили состоятельные горожане.

Легкий ветерок, новые впечатления и покорение крутых казанских холмов вам гарантированы!

1000 за человека

У этой экскурсии23 отзыва
4.91
По Казани на электросамокате!
По Казани на электросамокате!

Что вас ожидает

Старинная и современная Казань под новым углом
Вы узнаете, как город изменял свои границы век за веком и кто селился у стен кремля, начиная с середины 16 столетия. Чем интересна выдающаяся казанская достопримечательность — Дворцовая площадь — и когда Кремлевская набережная перестала быть городской проблемой. Как жили состоятельные горожане и где трапезничали. Какие тайны скрывает площадь Свободы. Где находится один из старейших магазинов города и какие яркие люди оставили след в истории Казани.

Оптимальный маршрут для прогулки на самокате
От кремлевских стен вы проедете по велосипедной дорожке в центре Старого города, по улице Кремлевской и Баумана. Мимо яркого Дворца Земледельцев спуститесь на улицу Батурина в виде вопросительного знака — одну из старейших в городе. У площади Султан-Гаиева познакомитесь с современной архитектурой Казани и увидите панораму моста Миллениум. Посетите площадь Свободы, где расположился Театр оперы и балета имени М. Джалиля. Не оставим без внимания и два старинных парка — Ленинский Сад и Черное Озеро, на месте которых когда-то было несколько водоемов. А завершится экскурсия у протоки Булак, в Забулачье — историческом районе города.

Организационные детали

  • Маршрут рассчитан на начинающих, мы поможем овладеть электрическим самокатом, даже если у вас нет опыта. Перед началом экскурсии проведем подробный инструктаж.
  • В билет включена аренда электросамоката. Если ваш вес равен или выше 90 кг, для вашей безопасности мы попросим вас доплатить 300 руб., и предоставим более мощное устройство.
  • Для вашего удобства, при необходимости, мы предоставим радиогид
  • Если начнется дождь, мы предложим альтернативу или перенесем экскурсию
По Казани на электросамокате!
По Казани на электросамокате!
По Казани на электросамокате!
По Казани на электросамокате!
По Казани на электросамокате!
По Казани на электросамокате!
По Казани на электросамокате!
По Казани на электросамокате!

Экскурсия проводится в будние дни в 10:00 и 18:00, в субботу в 10:30, в воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Кремлевская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алена
Алена
Я историк культуры и люблю делиться историями о своем городе. Житель Казани уже в 5-м поколении, веду рубрику на радио и катаюсь на электрическом самокате. Работаю в команде увлеченных людей и профессиональных экскурсоводов. Ждем встречи с вами!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2020
Прекрасный формат экскурсии! Успели посетить довольно много мест, при этом не устали, и не пришлось грузиться в душный автобус огромной толпой. Сомневалась, справлюсь ли с таким видом транспорта, как электросамокат на 6м месяце беременности, но все прошло на ура! Подача материала очень интересная, динамичная. С удовольствием бы посетила еще какую-нибудь экскурсию в таком же формате.
5 августа 2020
Добрый день!Мне как новичку в езде на самокате первое время было сложно и слушать экскурсию и стараться не сбить людей. Но ближе к середине экскурсии освоилась и полностью прониклась экскурсией. Маршрут -очень красивый!Гид-прекрасный рассказчик!
4 августа 2020
Экскурсия на электро-самокатах необычный формат, для меня, катались, общались, узнали много интересного, было весело! Спасибо, Алёна! 😍😘
3 августа 2020
Исходно пыталась найти какую - нибудь альтернативу обзорной автобусной экскурсии среди 50 человек. Нашла! Спасибо Алёне за экскурсию на электросамокатах по Казани. Необычный формат экскурсии, интересный рассказ. Все динамично, мобильно. Ездили с сыном-подростком. Понравилось обоим очень! Спасибо всей команде!
3 августа 2020
Замечательная экскурсия в лёгком и непринужденном формате. Гид Алена - позитивный человек. Маршрут построен интересно. Время пролетает незаметно. Ноги не устают, как на обычных экскурсиях. Кроме того за счёт того, что все на самокатах - соблюдается социальная дистанция. Нет необходимости подходить близко к кому-нибудь - гида прекрасно слышно в наушниках. Специальной подготовки не требуется, самокат легко освоить. По тем маршрутам, по которым был проложен маршрут - мы взяли на заметку и потом уже самостоятельно катались на самокатах. Вообщем спасибо за классную экскурсию, ребятам из татпроката
2 августа 2020
В день отъезда выбрали, скорее для своих подростков 14 лет, чем для себя, динамичную экскурсию для закрепления впечатления от чудесной Казани. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем без исключения. Вы получите море эмоций и прямо-таки физическое удовольствие до мурашек! Алена очень предупредительна, внимательна и доброжелательна не только к своим подопечным туристам, но и вообще к окружающим людям. Побольше бы таких гидов да и вообще людей)
1 августа 2020
Посетили с подругой экскурсию на самокатах 24. 07. Это был самый запоминающийся и прекрасный момент поездки!! Проехались по всем самым красивым местам Казани за пару часов! Мы проезжали самые восхитительные здания и интересные достопримечательности, заглянули в укромные старинные уголки, о которых, как туристы, бы никогда не узнали. Финальной точкой экскурсии была впечатляющая панорама всей Казани на закате😍Эмоции от экскурсии исключительно положительные: очень понравился формат передвижения на самокате с ветерком, Гид разрешал разгоняться и лихачить, что тоже огромный плюс :) Сама гид была на безумном позитиве и очень интересно рассказывала. Вообщем экскурсии ставлю 11/10 по кайфовости. Можно добавить посещение кафешки с эчпачмаком, т к сытый клиент самый довольный клиент)
1 августа 2020
Экскурсия представляет из себя больше обзорную, нежели, чем историческую, поскольку фактов уходящих в глубину мало, чего, к сожалению мы с супругой и ждали при посещении. Большим плюсом экскурсии является то, что вы посмотрите почти все важные достопримечательности, которые имеются в столице Татарстана. Алёна хороший рассказчик, но у меня возникало периодически ощущение, что я не успеваю смотреть по сторонам, поскольку большая концентрация была на дороге из-за передвижения по оживлённым улочкам, благо в Казани хотя бы подумали о колёсном транспорте, сделав выделенные дорожки.
1 августа 2020
Нам очень понравилась экскурсия. Первый раз на электросамокатах, всё оказалось очень просто. Казань очень удобна для этой экскурсии наличием велодорожек. Успели объехать самые интересные места центра города, познакомится с местной архитектурой, встретить прекрасный закат. Спасибо большое экскурсоводу Алёне за хорошо проведенное время.
31 июля 2020
Отличная экскурсия для знакомства с городом! Очень необычный формат, впервые катались на электросамокатах. Огромное спасибо Алене за интересную подачу информации. Мой 14-летний сын в восторге! А это показатель! :)
Ещё 13 отзывов

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