23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старинная и современная Казань под новым углом

Вы узнаете, как город изменял свои границы век за веком и кто селился у стен кремля, начиная с середины 16 столетия. Чем интересна выдающаяся казанская достопримечательность — Дворцовая площадь — и когда Кремлевская набережная перестала быть городской проблемой. Как жили состоятельные горожане и где трапезничали. Какие тайны скрывает площадь Свободы. Где находится один из старейших магазинов города и какие яркие люди оставили след в истории Казани.

Оптимальный маршрут для прогулки на самокате

От кремлевских стен вы проедете по велосипедной дорожке в центре Старого города, по улице Кремлевской и Баумана. Мимо яркого Дворца Земледельцев спуститесь на улицу Батурина в виде вопросительного знака — одну из старейших в городе. У площади Султан-Гаиева познакомитесь с современной архитектурой Казани и увидите панораму моста Миллениум. Посетите площадь Свободы, где расположился Театр оперы и балета имени М. Джалиля. Не оставим без внимания и два старинных парка — Ленинский Сад и Черное Озеро, на месте которых когда-то было несколько водоемов. А завершится экскурсия у протоки Булак, в Забулачье — историческом районе города.