По Старо-Татарской слободе - с детьми

Интерактивное знакомство с историей, культурой и бытом казанских татар

Мы прогуляется с юными путешественниками по улочкам самобытного квартала, рассмотрим разные архитектурные стили и изучим важнейшие памятники Старо-Татарской слободы.

А формат квеста сделает прогулку живой и увлекательной — дети будут следовать за школьником, оказавшимся в прошлом, и искать ответы, используя подсказки гида.
По Старо-Татарской слободе - с детьми
По Старо-Татарской слободе - с детьми
По Старо-Татарской слободе - с детьми
По Старо-Татарской слободе - с детьми
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
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21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Приключения школьника в Старой Казани»

На квест-экскурсии по самому аутентичному уголку города я расскажу, как жила татарская часть населения Казани в прошлые века и почему именно этот район стал таким особенным. Мы будем говорить о самых разных темах — праздниках и повседневности, кулинарии, необычных традициях и моде, а также изучим яркую архитектуру слободы и вспомним имена знаковых личностей в ее истории. Помогать в этом нам будет наш вымышленный персонаж и интересные задания, которые предстоит выполнить участникам. Маршрут построен так, чтобы нам не приходилось переходить улицы с интенсивным дорожным движением.

В нашей программе:

  • Мечети Марджани и Апанаевская. Мы рассмотрим с ребятами сооружения 18 века в стиле русское барокко, поговорим о самых старых мечетях Казани и о том, как они появились благодаря Екатерине II.
  • Дом Шамилей — жилой дом начала 20 века. Одно из красивейших зданий нашего города, построенное в эклектичном стиле с элементами модерна и неоготики.
  • Дом Юнусовых-Апанаевых. Еще один жилой дом начала 20 века, где я расскажу о богатейшей фамилии казанских купцов.
  • И другие интересные места, где нам предстоит раскрыть одну из интереснейших глав в истории и культуре города.

Организационные детали

Одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Старо-Татарской слободе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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