На квест-экскурсии по самому аутентичному уголку города я расскажу, как жила татарская часть населения Казани в прошлые века и почему именно этот район стал таким особенным. Мы будем говорить о самых разных темах — праздниках и повседневности, кулинарии, необычных традициях и моде, а также изучим яркую архитектуру слободы и вспомним имена знаковых личностей в ее истории. Помогать в этом нам будет наш вымышленный персонаж и интересные задания, которые предстоит выполнить участникам. Маршрут построен так, чтобы нам не приходилось переходить улицы с интенсивным дорожным движением.
Одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви.