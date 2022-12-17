Мы прогуляется с юными путешественниками по улочкам самобытного квартала, рассмотрим разные архитектурные стили и изучим важнейшие памятники Старо-Татарской слободы. А формат квеста сделает прогулку живой и увлекательной — дети будут следовать за школьником, оказавшимся в прошлом, и искать ответы, используя подсказки гида.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Приключения школьника в Старой Казани»

На квест-экскурсии по самому аутентичному уголку города я расскажу, как жила татарская часть населения Казани в прошлые века и почему именно этот район стал таким особенным. Мы будем говорить о самых разных темах — праздниках и повседневности, кулинарии, необычных традициях и моде, а также изучим яркую архитектуру слободы и вспомним имена знаковых личностей в ее истории. Помогать в этом нам будет наш вымышленный персонаж и интересные задания, которые предстоит выполнить участникам. Маршрут построен так, чтобы нам не приходилось переходить улицы с интенсивным дорожным движением.

В нашей программе:

Мечети Марджани и Апанаевская . Мы рассмотрим с ребятами сооружения 18 века в стиле русское барокко, поговорим о самых старых мечетях Казани и о том, как они появились благодаря Екатерине II.

. Мы рассмотрим с ребятами сооружения 18 века в стиле русское барокко, поговорим о самых старых мечетях Казани и о том, как они появились благодаря Екатерине II. Дом Шамилей — жилой дом начала 20 века. Одно из красивейших зданий нашего города, построенное в эклектичном стиле с элементами модерна и неоготики.

— жилой дом начала 20 века. Одно из красивейших зданий нашего города, построенное в эклектичном стиле с элементами модерна и неоготики. Дом Юнусовых-Апанаевых . Еще один жилой дом начала 20 века, где я расскажу о богатейшей фамилии казанских купцов.

. Еще один жилой дом начала 20 века, где я расскажу о богатейшей фамилии казанских купцов. И другие интересные места, где нам предстоит раскрыть одну из интереснейших глав в истории и культуре города.

Организационные детали

Одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви.