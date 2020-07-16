1 отзыв оставили туристы

Все важные локации из книги + любопытные факты
Мы прогуляемся по маршруту, который покажет все знаменательные метки на карте города, так или иначе фигурирующие в произведении. Интересующимся открою настоящие названия сибирских поселков для переселенцев и истинные имена некоторых героев повествования.
Главная тема нашей беседы, конечно, повествование книги, связанное с Казанью. Но я затрону и другие интересные вопросы: например, расскажу об архитектуре города, которая появилась уже после временного промежутка, затронутого в романе.
Прогулка будет интересна тем, кто уже прочитал книгу или посмотрел сериал, иначе для вас будет сложно сориентироваться в информационном потоке.
Рекомендую прогулку 👣 от 16 лет.