По зимней Волге — на воздушной подушке!

Прокатиться по льду и увидеть знаковые места Казани и окрестностей с необычного ракурса

Индивидуально
для 9 чел.
На «летучем корабле» вы промчитесь над волжским льдом, побываете в труднодоступных местах и откроете неизведанные уголки казанских просторов — со старинными постройками, селами и островами.

А, может, ваш путь будет лежать по Казанке — тогда перед вами предстанут в новом обличии все символы города.

Остается только выбрать из двух маршрутов — и отправиться в незабываемое путешествие!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
По зимней Волге — на воздушной подушке!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Час по зимней Волге

Вы доберетесь до тайных и любопытных мест: это остров старой водокачки, старинная водонапорная башня и готического вида постройки. А еще волжский водозабор Порохового завода — летом сюда можно дойти только на лодке, а зимой — рыбацкой тропой или на лыжах. Воздушная подушка — самый удобный транспорт, чтобы здесь побывать.

  • Кроме того, вы увидите с необычного ракурса Храм всех религий.
  • Посмотрите со льда Волги на старинное село Печищи, увидите печи на берегу, геологический разрез и необычную мельницу — я расскажу, как она связана с белорусским поэтом Янкой Купалой.
  • Подойдете к Верхнему Услону и поразитесь тому, как много знаменитых людей здесь побывало.
  • Взглянете на «великий поворот Волги» и услышите о великих событиях, с ним связанных.
  • Дважды пересечете ледовую переправу и наверняка удивитесь, как активна зимняя жизнь на Волге.
  • Пройдете под Кировской дамбой и из Волги попадете в Казанку.
  • Рассмотрите вблизи храм-памятник павшим воинам.
  • Сфотографируетесь на фоне одного из лучших ракурсов на Казанский кремль.
  • Узнаете о казанской Атлантиде, научитесь определять по островам, где был старый речной порт Казани, и многое другое.

🛳 Этот маршрут мы рекомендуем тем, кто уже знаком с основными достопримечательностями Казани и хочет насладиться зимней Волгой, а также редкими интересными достопримечательностями. Проводится в светлое время суток.

Час по зимней Казанке

Вы увидите храм-памятник павшим воинам на Казанке, ЗАГС «Чашу», Кремлевскую набережную, Казанский кремль, спортивные объекты Универсиады-2013: дворец водных видов спорта, стадион Ак Барс Арена. Пройдете под тремя мостами: Кировской дамбой, Кремлевской и мостом Миллениум. А при старте от Старого Аракчино увидите остров Старой водокачки, Храм всех религий и пересечем ледовую переправу.

🛳 Этот маршрут мы рекомендуем тем, кто первый раз в Казани или хочет взглянуть на все знаковые объекты города с необычного ракурса. Проводится как в светлое, так и в темное время суток — тогда город предстанет перед вами в красивой подсветке.

Организационные детали

  • Судно оборудовано спасательными жилетами, работает профессиональный капитан, имеющий право на пассажирскую перевозку. Кроме капитана и экскурсовода, на борту максимум 9 пассажиров, включая детей.
  • По умолчанию стартуем с ледовой переправы в поселке Старое Аракчино — это рядом с Храмом всех религий. За дополнительную плату можно начать от ЗАГСа «Чаши», в самом центре города (+ 1900 руб. к стоимости экскурсии).
  • Мы также можем организовать экскурсию на остров-град Свияжск, по пути проедем Макарьевский монастырь. Стоимость поездки рассчитывается индивидуально, в зависимости от содержания программы и количества времени на острове.

👉 При проведении нескольких экскурсий подряд стоимость за один рейс получается дешевле, подробности уточняйте в сообщениях.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Старом Аракчине
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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