Что вас ожидает

Час по зимней Волге

Вы доберетесь до тайных и любопытных мест: это остров старой водокачки, старинная водонапорная башня и готического вида постройки. А еще волжский водозабор Порохового завода — летом сюда можно дойти только на лодке, а зимой — рыбацкой тропой или на лыжах. Воздушная подушка — самый удобный транспорт, чтобы здесь побывать.

Кроме того, вы увидите с необычного ракурса Храм всех религий.

Посмотрите со льда Волги на старинное село Печищи, увидите печи на берегу, геологический разрез и необычную мельницу — я расскажу, как она связана с белорусским поэтом Янкой Купалой.

Подойдете к Верхнему Услону и поразитесь тому, как много знаменитых людей здесь побывало.

Взглянете на «великий поворот Волги» и услышите о великих событиях, с ним связанных.

Дважды пересечете ледовую переправу и наверняка удивитесь, как активна зимняя жизнь на Волге.

Пройдете под Кировской дамбой и из Волги попадете в Казанку.

Рассмотрите вблизи храм-памятник павшим воинам.

Сфотографируетесь на фоне одного из лучших ракурсов на Казанский кремль.

Узнаете о казанской Атлантиде, научитесь определять по островам, где был старый речной порт Казани, и многое другое.

🛳 Этот маршрут мы рекомендуем тем, кто уже знаком с основными достопримечательностями Казани и хочет насладиться зимней Волгой, а также редкими интересными достопримечательностями. Проводится в светлое время суток.

Час по зимней Казанке

Вы увидите храм-памятник павшим воинам на Казанке, ЗАГС «Чашу», Кремлевскую набережную, Казанский кремль, спортивные объекты Универсиады-2013: дворец водных видов спорта, стадион Ак Барс Арена. Пройдете под тремя мостами: Кировской дамбой, Кремлевской и мостом Миллениум. А при старте от Старого Аракчино увидите остров Старой водокачки, Храм всех религий и пересечем ледовую переправу.

🛳 Этот маршрут мы рекомендуем тем, кто первый раз в Казани или хочет взглянуть на все знаковые объекты города с необычного ракурса. Проводится как в светлое, так и в темное время суток — тогда город предстанет перед вами в красивой подсветке.

Организационные детали

Судно оборудовано спасательными жилетами, работает профессиональный капитан, имеющий право на пассажирскую перевозку. Кроме капитана и экскурсовода, на борту максимум 9 пассажиров, включая детей.

По умолчанию стартуем с ледовой переправы в поселке Старое Аракчино — это рядом с Храмом всех религий. За дополнительную плату можно начать от ЗАГС а «Чаши», в самом центре города (+ 1900 руб. к стоимости экскурсии).

а «Чаши», в самом центре города (+ 1900 руб. к стоимости экскурсии). Мы также можем организовать экскурсию на остров-град Свияжск, по пути проедем Макарьевский монастырь. Стоимость поездки рассчитывается индивидуально, в зависимости от содержания программы и количества времени на острове.

👉 При проведении нескольких экскурсий подряд стоимость за один рейс получается дешевле, подробности уточняйте в сообщениях.