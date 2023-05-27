Погулять возле озёр Мушан-ер и Конан-ер и насладиться свежим воздухом
Это путешествие налегке без рюкзаков — все необходимое снаряжение и походный инвентарь будут ждать уже на месте.
Вам остается только наслаждаться красотой природы, слушать пение птиц и получать удовольствие от треккинга.
Увидим дуб, на который по легенде поднимался Емельян Пугачев, попьем воду из Зелёного ключа и отдохнем от городского шума.
Вам остается только наслаждаться красотой природы, слушать пение птиц и получать удовольствие от треккинга.
Увидим дуб, на который по легенде поднимался Емельян Пугачев, попьем воду из Зелёного ключа и отдохнем от городского шума.
Ближайшие даты:
27
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
1. Ксерокопия паспорта и полиса ОМС. (Нужно не нам, а вам в целях безопасности. Можно в цифровом виде)
2. Деньги на всякий случай.
3. Дождевик
4. Одежда для дня по погоде (шорты, футболка)
5. Одежда на вечер по погоде (флиска)
6. Солнцезащитный крем
7. Очки солнцезащитные
8. Емкость с водой 1,5 литра
9. Личный перекус
10. Желательно удобные тапки/сандали/коралловые тапочки для нахождения на доске
11. Телефон, камера, колонка – по желанию. Упаковать герметично.
12. Походный стул – опционально.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Казань, ТЦ ЦУМ, 8:00Завершение: Казань, ТЦ ЦУМ, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар — ваш гид в Казани
Друзья, меня зовут Динар и я не могу представить свою жизнь без приключений! Путешественник и со-основатель travel-сообщества. Путешествовал по России, когда это еще не было мейнстримом: Байкал, Камчатка, Саяны, Кольский п-ов, Эльбрус. Опыт более 60 сплавов и более 20 горных походов. Уволился из банка, чтобы посвятить себя активным видам отдыха.
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