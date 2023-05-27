Динар — ваш гид в Казани

Друзья, меня зовут Динар и я не могу представить свою жизнь без приключений! Путешественник и со-основатель travel-сообщества. Путешествовал по России, когда это еще не было мейнстримом: Байкал, Камчатка, Саяны, Кольский п-ов, Эльбрус. Опыт более 60 сплавов и более 20 горных походов. Уволился из банка, чтобы посвятить себя активным видам отдыха.

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