Поход по Марийским лесам: выходные на природе

Погулять возле озёр Мушан-ер и Конан-ер и насладиться свежим воздухом

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Это путешествие налегке без рюкзаков — все необходимое снаряжение и походный инвентарь будут ждать уже на месте.

Вам остается только наслаждаться красотой природы, слушать пение птиц и получать удовольствие от треккинга.

Увидим дуб, на который по легенде поднимался Емельян Пугачев, попьем воду из Зелёного ключа и отдохнем от городского шума.
Поход по Марийским лесам: выходные на природе
Поход по Марийским лесам: выходные на природе
Поход по Марийским лесам: выходные на природе
Поход по Марийским лесам: выходные на природе
Поход по Марийским лесам: выходные на природе
Поход по Марийским лесам: выходные на природе
Поход по Марийским лесам: выходные на природе
Ближайшие даты:
27
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
1. Ксерокопия паспорта и полиса ОМС. (Нужно не нам, а вам в целях безопасности. Можно в цифровом виде)
2. Деньги на всякий случай.
3. Дождевик
4. Одежда для дня по погоде (шорты, футболка)
5. Одежда на вечер по погоде (флиска)
6. Солнцезащитный крем
7. Очки солнцезащитные
8. Емкость с водой 1,5 литра
9. Личный перекус
10. Желательно удобные тапки/сандали/коралловые тапочки для нахождения на доске
11. Телефон, камера, колонка – по желанию. Упаковать герметично.
12. Походный стул – опционально.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, ТЦ ЦУМ, 8:00
Завершение: Казань, ТЦ ЦУМ, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
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