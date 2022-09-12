Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

за всё до 9 чел.

от 4 000 ₽ за всё до 9 чел.

Я проведу вас по центру города и покажу здания

от 3 500 ₽ за 1 человека

Казань - древний город с уникальными историческими местами, которые станут фоном для фотосессии

за всё до 4 чел.

6 500 ₽ за всё до 4 чел.

Можно ли узнать город всего лишь за 2 часа

Приглашаем вас отправится в увлекательное путешествие по центру Казани

за всё до 5 чел.

6 000 ₽ за всё до 5 чел.

Вы откроете историю древнего города через историю его людей

за всё до 4 чел.

5 000 ₽ за всё до 4 чел.

Экскурсия по городу Казань, по интересным таинственным улочкам

за всё до 4 чел.

от 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

Мы совершим путешествие по Казани после заката на автомобиле

за всё до 4 чел.

от 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

по согласованию с туристом

В ходе нашего небольшого приключения по городу, вы увидите огромное количество символов Казани

за всё до 4 чел.

7 800 ₽ за всё до 4 чел.

у вашего отеля или другого удобного вам места по с...

Изучить главные места притяжения и узнать о культуре татар на обзорной авто-пешеходной экскурсии

за всё до 4 чел.

1 940 ₽ за всё до 4 чел.

Главное в городе и о нем за 1 час

за всё до 4 чел.

5 500 ₽ за всё до 4 чел.

Мы прогуляемся по живописнейшим местам Казани под упоительные истории любви прекрасных людей

2 часа 🚶 Пешая

Индивидуальная до 10 чел.

Екатерина Нет отзывов

Казань: город меж крестом и полумесяцем «Пройти» из Европы в Азию и увидеть, как сплетение двух культур повлияло на облик и жизнь города неподалеку от Казанского кремля