Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Покажу Казань за 4 часа

Вы окажитесь в месте, где в одном городе уживаются православие

5
1 отзыв
Вы окажитесь в месте, где в одном городе уживаются православие и ислам, месте, история которого наполнена трагичными и славными событиями; где пересекаются торговые караваны многих держав и цивилизаций, а архитектура и культура возникла под воздействием культур сразу нескольких народов и государств.
Покажу Казань за 4 часа
Покажу Казань за 4 часа
Покажу Казань за 4 часа
Покажу Казань за 4 часа
Покажу Казань за 4 часа
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Описание

Что вас ожидает:

Вы увидите:

  • Старо-татарскую слободу со старинными татарскими мечетями;
  • Овеянное легендами озеро Кабан;
  • Здание-парусник Татарского академического театра им Г. Камала;
  • Казанский Университет — старейший, после Московского, непрерывно существующий университет России;
  • Площадь Свободы — культурный и административный центр Казани;
  • Богородицкий монастырь и его святыню Казанскую икону Божией Матери;
  • Ансамбль Казанского кремля — древнейшая часть Казани, представляющая собой комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников;
  • Спасская башня — главные ворота Кремля;
  • Мечеть «Кул Шариф» — главная мечеть города и республики;
  • Корпус Юнкерского училища — объект культурного наследия;
  • Благовещенский собор — красивейшая церковь XVI века, бывший некогда главным храмом Казани;
  • Пушечный двор — комплекс исторических зданий в Казани;
  • Резиденция президента РТ (губернаторский дворец);
  • Символ Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в Кремль
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Казань, ул. Ташаяк, 2а, офис Kazan 360
Завершение: Казанский Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10.30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Добрый день!
  • Ваша заявка на экскурсию "Покажу Казань за четыре часа" получена!
  • Мы свяжемся с вами в ближайшее время для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
12 сен 2022
Прекрасная экскурсия, позволяющая за 4 часа получить полное и яркое впечатление
от древнего города Казань.
Экскурсовод -Флюра, профессионал, любящий свой город, бережно относится к истории. С удовольствием рекомендуем.
У нас была компания коллег, очень разных по восприятию людей, всем шестерым очень понравился формат и содержание экскурсии.

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