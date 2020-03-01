Индивидуальные экскурсии в Казани

Что вас ожидает

Обратите внимание: полёт длится 30 минут.

Первым делом — самолеты

Перед тем, как взмыть ввысь, опытный пилот проведет инструктаж по технике безопасности. Вы рассмотрите самолет снаружи и изнутри и узнаете о самых важных датчиках и кнопках, а после отправитесь покорять новые вершины! Под руководством профессионала вы сможете подержать штурвал и попробовать себя в базовых маневрах: поворотах с креном на 15° и 30°, наборе и снижении высоты.

Остров-град Свияжск

Густая хвойная и широколиственная растительность покрывает все 36 гектаров «Марий Чодра». Вы увидите дубняки, смешанные леса, сосняки и пойменные дубравы. Кроме того вам откроется многообразие животного мира национального парка: здесь водятся лоси, горностаи, медведи, бурундуки, волки, которых иногда можно заметить с высоты. Особенно ярко на фоне леса выделяются своей голубой водой озера и золотые маковки многочисленных монастырей и церквей, которые создают атмосферу сказки.