Индивидуальные экскурсии в Казани

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  3. Полет на самолете: чудо «Марийского леса»

Попробовать себя в роли пилота на пути из Казани в Марий Чодра и полюбоваться первозданной природой

Георгий
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Георгий – экскурсионное агентство
Полет на самолете мог бы стать лишь веселым приключением, но не в этот раз! Вас ждет встреча с памятником природы — национальным парком Марий Чодра.

Иллюминаторы подарят живописные виды озер, родников и рек, в поле зрения попадут сосняки и пойменные дубравы.

Вы не только освоите азы пилотирования, но и увидите главное сокровище республики!
9990 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча — Куркачинский аэродром
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Полет на самолете: чудо «Марийского леса»
Полет на самолете: чудо «Марийского леса»

Что вас ожидает

Обратите внимание: полёт длится 30 минут.

Первым делом — самолеты
Перед тем, как взмыть ввысь, опытный пилот проведет инструктаж по технике безопасности. Вы рассмотрите самолет снаружи и изнутри и узнаете о самых важных датчиках и кнопках, а после отправитесь покорять новые вершины! Под руководством профессионала вы сможете подержать штурвал и попробовать себя в базовых маневрах: поворотах с креном на 15° и 30°, наборе и снижении высоты.

Остров-град Свияжск
Густая хвойная и широколиственная растительность покрывает все 36 гектаров «Марий Чодра». Вы увидите дубняки, смешанные леса, сосняки и пойменные дубравы. Кроме того вам откроется многообразие животного мира национального парка: здесь водятся лоси, горностаи, медведи, бурундуки, волки, которых иногда можно заметить с высоты. Особенно ярко на фоне леса выделяются своей голубой водой озера и золотые маковки многочисленных монастырей и церквей, которые создают атмосферу сказки.

Организационные детали

  • ВАЖНО: полет длится 30 минут
  • Полет может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
  • Полетать над Казанью могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет
  • Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение
Полет на самолете: чудо «Марийского леса»
Полет на самолете: чудо «Марийского леса»
Полет на самолете: чудо «Марийского леса»
Полет на самолете: чудо «Марийского леса»
Полет на самолете: чудо «Марийского леса»
Полет на самолете: чудо «Марийского леса»
Полет на самолете: чудо «Марийского леса»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Куркачинский аэродром.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Георгий
Добрый день! Я представляю компанию авиаэкскурсий. Мы организуем полеты по всему миру, дарим незабываемые впечатления и яркие эмоции. Обращайтесь к нам и вы совершите прекрасное путешествие на самолете или вертолете, открыв Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Барселону и многие другие города и места с новой стороны!
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