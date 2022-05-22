Необычные заведения и другие достопримечательности улицы Баумана
Включая местную аллею звезд
Нулевой километр
Что вас ожидает:
Почему скрывают подземные катакомбы под Казанью, чем вдохновлялись авторы муралов, откуда здесь столько странных скульптур, а также гастрономический экскурс в национальную кухню, историю России и известных, но непонятных выражений. Все это, и не только, ждет вас на квестери по пешеходной улице Баумана, которую неспроста называют Казанским Арбатом.
Экскурсия в необычном формате городского квеста, проходит c мобильным гидом по городу в вашем телефоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме знакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест города. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или гуляйте по Казани.
На маршруте находится смотровая площадка Казанского собора Богоявления Господня, она не обязательна к посещению. Открыта c 08:00 до 18:00, подъём требует хорошей физической формы. По пути движения будет большое количество баров и заведений с местной кухней на случай, если захочется сделать остановку.
Важная информация:
До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение. После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
После бронирования вам придет письмо с промокодом для активации квеста в приложении.
Квест не привязан ко времени начала и доступен для прохождения в любое время.
Рекомендуется проходить городской квест в компании не более 6 человек.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ к квест-прогулке в приложении
Что не входит
Квест-прогулка проходит без гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь 1 мая, Казань
Завершение: Площадь Тукая, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
После бронирования вам придет письмо с промокодом для активации квеста в приложении Questeri.
Квест не привязан ко времени начала и доступен для прохождения в любое время.
Рекомендуется проходить городской квест в компании не более 6 человек.
Квест-прогулка проходит без гида
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Questeri — ваш гид в Казани
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