Прокат лодки без капитана в Казани

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Проведите время незабываемо, рассекая водную гладь! На лодке — только вы и ваша семья или друзья. Сегодня — вы капитан! Легкие в управлении современные лодки, не требующие судомоторных прав. Небольшой инструктаж и можно в путь!
Прокат лодки без капитана в Казани
Прокат лодки без капитана в Казани
Прокат лодки без капитана в Казани
Прокат лодки без капитана в Казани
Прокат лодки без капитана в Казани
Ближайшие даты:
22
мая
23
мая
24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Вы — сам себе капитан! Воспользуйтесь возможностью проката лодок без капитана! Для аренды данной лодки не нужны судомоторные права, ею может управлять каждый, пройдя небольшой инструктаж.
  • Вместимость одной лодки — 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребёнка. При желании, предоставляем услуги по прокату лодок с капитаном. В таком случае вместимость составит 2 взрослых человека, либо 2 взрослых + 1 ребенок.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат лодки
Место начала и завершения?
г. Казань, ул. Брюсова, д. 51
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Речные прогулки
Водные развлечения

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