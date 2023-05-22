Проведите время незабываемо, рассекая водную гладь! На лодке — только вы и ваша семья или друзья. Сегодня — вы капитан! Легкие в управлении современные лодки, не требующие судомоторных прав. Небольшой инструктаж и можно в путь!
Ближайшие даты:
22
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23
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24
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25
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26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Вы — сам себе капитан! Воспользуйтесь возможностью проката лодок без капитана! Для аренды данной лодки не нужны судомоторные права, ею может управлять каждый, пройдя небольшой инструктаж.
- Вместимость одной лодки — 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребёнка. При желании, предоставляем услуги по прокату лодок с капитаном. В таком случае вместимость составит 2 взрослых человека, либо 2 взрослых + 1 ребенок.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прокат лодки
- Место начала и завершения?
- г. Казань, ул. Брюсова, д. 51
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Необычные
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