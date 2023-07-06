Побывать в самой маленькой в Европе церкви и попасть в мечеть Кул-Шариф
Вас ждут экскурсия по Казанскому Кремлю с посещением главной пятничной мечети, увлекательная поездка в Свияжск и много свободного времени — вы сами сможете распланировать день и увидеть свою неповторимую Казань.
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Организационные детали
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Королев, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь)
Города, из которых возможен трансфер (2000 руб.): Воронеж, Елец, Липецк, Пенза, Тамбов.
Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ярославль, парковка ТЦ «Фараон» (ул. Гоголя, д. 2), 17:00Завершение: Ярославль, приедем в первой половине дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 34 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.