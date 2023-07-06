Отправляемся в идеально сбалансированное путешествие по Казани и окрестностям: полюбуемся бескрайней Волгой и увидим архитектурные шедевры города, насладимся тишиной и спокойствием у Раифского монастыря в окружении леса и почувствуем себя зажиточными мурзами в Старо-Татарской слободе, прогуливаясь у роскошных особняков.



Вас ждут экскурсия по Казанскому Кремлю с посещением главной пятничной мечети, увлекательная поездка в Свияжск и много свободного времени — вы сами сможете распланировать день и увидеть свою неповторимую Казань.