Путешествие по Казани и окрестностям на автобусе: Кремль, Раифский монастырь и Свияжск

Побывать в самой маленькой в Европе церкви и попасть в мечеть Кул-Шариф

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Отправляемся в идеально сбалансированное путешествие по Казани и окрестностям: полюбуемся бескрайней Волгой и увидим архитектурные шедевры города, насладимся тишиной и спокойствием у Раифского монастыря в окружении леса и почувствуем себя зажиточными мурзами в Старо-Татарской слободе, прогуливаясь у роскошных особняков.

Вас ждут экскурсия по Казанскому Кремлю с посещением главной пятничной мечети, увлекательная поездка в Свияжск и много свободного времени — вы сами сможете распланировать день и увидеть свою неповторимую Казань.
Путешествие по Казани и окрестностям на автобусе: Кремль, Раифский монастырь и Свияжск
Путешествие по Казани и окрестностям на автобусе: Кремль, Раифский монастырь и Свияжск
Путешествие по Казани и окрестностям на автобусе: Кремль, Раифский монастырь и Свияжск
Путешествие по Казани и окрестностям на автобусе: Кремль, Раифский монастырь и Свияжск
Путешествие по Казани и окрестностям на автобусе: Кремль, Раифский монастырь и Свияжск
Путешествие по Казани и окрестностям на автобусе: Кремль, Раифский монастырь и Свияжск
Путешествие по Казани и окрестностям на автобусе: Кремль, Раифский монастырь и Свияжск
Путешествие по Казани и окрестностям на автобусе: Кремль, Раифский монастырь и Свияжск
Путешествие по Казани и окрестностям на автобусе: Кремль, Раифский монастырь и Свияжск
Путешествие по Казани и окрестностям на автобусе: Кремль, Раифский монастырь и Свияжск
Ближайшие даты:
6
июл
20
июл
27
июл
3
авг
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Королев, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Пушкино, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь)

Города, из которых возможен трансфер (2000 руб.): Воронеж, Елец, Липецк, Пенза, Тамбов.

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, парковка ТЦ «Фараон» (ул. Гоголя, д. 2), 17:00
Завершение: Ярославль, приедем в первой половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 34 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Раифский монастырь
Популярные места
Религиозные
Казанский кремль
Кул-Шариф
Старо-татарская слобода
Свияжск
Выездные
Многодневные туры
Монастыри, церкви, храмы
Кремль
Мусульманские
Мечети и Соборы

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