Ежедневно в 18:00 и по запросу

Участники уникального спектакля-экскурсии в компании мудрого фонарщика Фаролеро отправятся на необычную прогулку по территории комплекса ТУГАН АВЫЛЫМ и познакомятся с ее удивительными историями.
Улочки и дома деревни станут главными декорациями необычного променада, каждого участника ждут неожиданные находки и сюрпризы.
Вы узнаете:
🎧 Сколько мм приносит татарину успех и почет?
🎧 На какой татарский праздник сложно попасть?
🎧 Куда татарин в первую очередь гостя ведет?
🎧 С кем можно поиграть в кытыклы-мытыклы?
🎧 О самом важном атрибуте татарской модницы.
🎧 Какой музыкальный инструмент от болезни избавляет?
🎧 А еще попробуете на вкус «птичий язычок» и загадаете желание у Дерева мечты.