Путешествие по ТУГАН АВЫЛЫМ с фонарщиком ФАРОЛЕРО

Путешествие по ТУГАН АВЫЛЫМ с фонарщиком ФАРОЛЕРО
Путешествие по ТУГАН АВЫЛЫМ с фонарщиком ФАРОЛЕРО
Путешествие по ТУГАН АВЫЛЫМ с фонарщиком ФАРОЛЕРО
Путешествие по ТУГАН АВЫЛЫМ с фонарщиком ФАРОЛЕРО
Путешествие по ТУГАН АВЫЛЫМ с фонарщиком ФАРОЛЕРО
Путешествие по ТУГАН АВЫЛЫМ с фонарщиком ФАРОЛЕРО
Путешествие по ТУГАН АВЫЛЫМ с фонарщиком ФАРОЛЕРО
Путешествие по ТУГАН АВЫЛЫМ с фонарщиком ФАРОЛЕРО
Участники уникального спектакля-экскурсии в компании мудрого фонарщика Фаролеро отправятся на необычную прогулку по территории комплекса ТУГАН АВЫЛЫМ и познакомятся с ее удивительными историями.
Улочки и дома деревни станут главными декорациями необычного променада, каждого участника ждут неожиданные находки и сюрпризы.

Вы узнаете:

    🎧 Сколько мм приносит татарину успех и почет?
    🎧 На какой татарский праздник сложно попасть?
    🎧 Куда татарин в первую очередь гостя ведет?
    🎧 С кем можно поиграть в кытыклы-мытыклы?
    🎧 О самом важном атрибуте татарской модницы.
    🎧 Какой музыкальный инструмент от болезни избавляет?
    🎧 А еще попробуете на вкус «птичий язычок» и загадаете желание у Дерева мечты.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-25 человек
    Взрослый билет
    1 500 ₽
    Детский 3-13 лет (приобретается только с взрослым)
    950 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • театрализованная экскурсия
    • аренда антуражного плаща, аудиогида и наушников
    • горячие напитки и угощение
    • памятный подарок
    Что не входит
    • Дополнительные расходы и сборы отсутствуют
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Казань, Петербургская, 52 Театр кукол ЭКИЯТ
    Завершение: национальный комплекс Туган авылым
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 18:00 и по запросу
    Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно в 18:00 и по запросу

    Farolero W.
    Farolero W.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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