Ежедневно в 18:00 и по запросу

Участники уникального спектакля-экскурсии в компании мудрого фонарщика Фаролеро отправятся на необычную прогулку по территории комплекса ТУГАН АВЫЛЫМ и познакомятся с ее удивительными историями.

Улочки и дома деревни станут главными декорациями необычного променада, каждого участника ждут неожиданные находки и сюрпризы.

Вы узнаете:

🎧 Сколько мм приносит татарину успех и почет?

🎧 На какой татарский праздник сложно попасть?

🎧 Куда татарин в первую очередь гостя ведет?

🎧 С кем можно поиграть в кытыклы-мытыклы?

🎧 О самом важном атрибуте татарской модницы.

🎧 Какой музыкальный инструмент от болезни избавляет?

🎧 А еще попробуете на вкус «птичий язычок» и загадаете желание у Дерева мечты.