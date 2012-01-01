Tripster проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

🎅 🎄 Новогодние развлечения с любимыми сказками

Путь лежит к крепости Иске Казань в 40 км от города: ее выбрали 20 сказочных персонажей для своей резиденции. Герои из мультфильмов, сказок и татарских легенд с радостью встретят вас и ваших детей. Во время праздничной программы вы пройдете сказочным маршрутом по территории крепости в новогодней иллюминации:

В гостях у Безумного Шляпника и Зайца испытаете свою ловкость;

Заглянете в домик Маши и Медведя, которые организуют катания с горки и соревнования на скорость;

Отгадаете загадки и порешаете ребусы в домике поэта Габдулы Тукая, персонажей татарского фольклора Шурале и Су aнасы;

В башне Кот и Шрек проверят силу и стойкость ребят, а Микки и Минни Маус «прокатят» на пароходике по снежным сугробам;

В конце программы у нарядной елки вы встретитесь с Дедом Морозом, Снегурочкой и Малефисентой (колдунья попытается расстроить праздник, но ребята вступят в борьбу).

После прогулки и шоу у вас будет свободное время, чтобы сфотографироваться со всеми персонажами, подкрепиться чаем с татарским пирожком и купить сувениры 🎁.

Организационные детали

Как проходит экскурсия