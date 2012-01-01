Tripster проводит ещё 6 экскурсий

🎅 🎄 Новогодние развлечения с любимыми сказками Путь лежит к крепости Иске Казань в 40 км от города: ее выбрали 20 сказочных персонажей для своей резиденции. Герои из мультфильмов, сказок и татарских легенд с радостью встретят вас и ваших детей. Во время праздничной программы вы пройдете сказочным маршрутом по территории крепости в новогодней иллюминации:
В гостях у Безумного Шляпника и Зайца испытаете свою ловкость;
Заглянете в домик Маши и Медведя, которые организуют катания с горки и соревнования на скорость;
Отгадаете загадки и порешаете ребусы в домике поэта Габдулы Тукая, персонажей татарского фольклора Шурале и Су aнасы;
В башне Кот и Шрек проверят силу и стойкость ребят, а Микки и Минни Маус «прокатят» на пароходике по снежным сугробам;
В конце программы у нарядной елки вы встретитесь с Дедом Морозом, Снегурочкой и Малефисентой (колдунья попытается расстроить праздник, но ребята вступят в борьбу).
После прогулки и шоу у вас будет свободное время, чтобы сфотографироваться со всеми персонажами, подкрепиться чаем с татарским пирожком и купить сувениры 🎁.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Даты проведения: 31 декабря — 8 января
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
Льготные билеты: школьники (7-15 лет) и пенсионеры — 1500 рублей, дети (2-6 лет) — 1000 рублей. Чтобы воспользоваться скидкой, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав в нем количество льготных категорий и дождитесь, пока мы пересчитаем стоимость.
В стоимость включено: входные билеты 🎫, участие в шоу-программе, сопровождение гида, чай с татарским треугольником
Дополнительно можно заказать подарок со сладостями (500 рублей) — напишите об этом при бронировании
Начало и место завершения
🚩 на улице Островского
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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