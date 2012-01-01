Tripster проводит ещё 6 экскурсий

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Путешествие в Резиденцию сказок мира

Интерактивная программа и встреча с любимыми персонажами в древней крепости

Tripster
Tripster – представитель из Казани
Перенестись в мультфильм или сказку из детства легче, чем кажется.

В новогодние каникулы в деревянной крепости Иске Казань вы встретитесь с узнаваемыми персонажами и поучаствуете в шоу-программе.

Детей ждут загадки, испытания на силу и ловкость, фото с любимыми героями — Дедом Морозом и Снегурочкой, Машей и Медведем, Малефисентой, Микки и Минни Маус.

Такой день позволит детям вдоволь повеселиться, а взрослым — вспомнить детство!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Путешествие в Резиденцию сказок мира
Путешествие в Резиденцию сказок мира

Что вас ожидает

🎅 🎄 Новогодние развлечения с любимыми сказками
Путь лежит к крепости Иске Казань в 40 км от города: ее выбрали 20 сказочных персонажей для своей резиденции. Герои из мультфильмов, сказок и татарских легенд с радостью встретят вас и ваших детей. Во время праздничной программы вы пройдете сказочным маршрутом по территории крепости в новогодней иллюминации:

  • В гостях у Безумного Шляпника и Зайца испытаете свою ловкость;
  • Заглянете в домик Маши и Медведя, которые организуют катания с горки и соревнования на скорость;
  • Отгадаете загадки и порешаете ребусы в домике поэта Габдулы Тукая, персонажей татарского фольклора Шурале и Су aнасы;
  • В башне Кот и Шрек проверят силу и стойкость ребят, а Микки и Минни Маус «прокатят» на пароходике по снежным сугробам;
  • В конце программы у нарядной елки вы встретитесь с Дедом Морозом, Снегурочкой и Малефисентой (колдунья попытается расстроить праздник, но ребята вступят в борьбу).

После прогулки и шоу у вас будет свободное время, чтобы сфотографироваться со всеми персонажами, подкрепиться чаем с татарским пирожком и купить сувениры 🎁.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Даты проведения: 31 декабря — 8 января
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Льготные билеты: школьники (7-15 лет) и пенсионеры — 1500 рублей, дети (2-6 лет) — 1000 рублей. Чтобы воспользоваться скидкой, пожалуйста, напишите нам сообщение, указав в нем количество льготных категорий и дождитесь, пока мы пересчитаем стоимость.
  • В стоимость включено: входные билеты 🎫, участие в шоу-программе, сопровождение гида, чай с татарским треугольником
  • Дополнительно можно заказать подарок со сладостями (500 рублей) — напишите об этом при бронировании
Начало и место завершения
🚩 на улице Островского
Путешествие в Резиденцию сказок мира
Путешествие в Резиденцию сказок мира
Путешествие в Резиденцию сказок мира
Путешествие в Резиденцию сказок мира
Путешествие в Резиденцию сказок мира
Путешествие в Резиденцию сказок мира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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