Tripster проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Раифский Богородицкий монастырь

Раифский Богородицкий монастырь притаился в 30 км от Казани, в заповедном лесу 🌲 на берегу живописного озера с «неквакающими лягушками». Монастырь основан в XVII веке, и его величественный архитектурный ансамбль складывался в течение столетий. Вы увидите церковь ⛪ во имя Святых преподобных Отцов в Синае и Раифе избиенных, от которой и произошло название монастыря, часовню со святым источником и Троицкий собор. А в завершение посетите Собор Грузинской иконы Божией Матери, где хранится чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы. Также, если захотите, мы сможем послушать монастырский квартет «Притча» в свободное от церковной службы время.

Храм всех религий

Завершающим пунктом программы станет молодой Вселенский храм, в котором воплотилась идея о единении 16 религий (в том числе и исчезнувших), ведущих к одному и тому же: свету и добру. Вы узнаете об авторе проекта, истории 📖 зарождения его нетривиальной идеи и архитектурной задумке, а также о структуре сооружений, их назначении и логике расположения. Обратите внимание! В связи с ремонтом дорог, возле храма временно запрещена остановка. В программе предусмотрен внешний осмотр храма через окна автобуса.

Организационные детали