Tripster проводит ещё 6 экскурсий

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Раифский монастырь и Храм всех религий

Прикоснуться к православным святыням и ощутить единение культур у Вселенского храма

Tripster
Tripster – представитель из Казани
Вы увидите одну из главных святынь Татарстана, посетите старинный собор Грузинской иконы Божией Матери и раскроете секрет Раифского озера.

Полюбуетесь живописными панорамами, насладитесь пением монастырского квартета и услышите о чудесах.

А в завершение увидите Вселенский храм — неординарное сооружение, воплотившее идею о единении религий и общем пути к истинным духовным целям человечества.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 55 человек

  • 700 ₽ за человека

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Раифский монастырь и Храм всех религий
Раифский монастырь и Храм всех религий

Что вас ожидает

Раифский Богородицкий монастырь
Раифский Богородицкий монастырь притаился в 30 км от Казани, в заповедном лесу 🌲 на берегу живописного озера с «неквакающими лягушками». Монастырь основан в XVII веке, и его величественный архитектурный ансамбль складывался в течение столетий. Вы увидите церковь ⛪ во имя Святых преподобных Отцов в Синае и Раифе избиенных, от которой и произошло название монастыря, часовню со святым источником и Троицкий собор. А в завершение посетите Собор Грузинской иконы Божией Матери, где хранится чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы. Также, если захотите, мы сможем послушать монастырский квартет «Притча» в свободное от церковной службы время.

Храм всех религий
Завершающим пунктом программы станет молодой Вселенский храм, в котором воплотилась идея о единении 16 религий (в том числе и исчезнувших), ведущих к одному и тому же: свету и добру. Вы узнаете об авторе проекта, истории 📖 зарождения его нетривиальной идеи и архитектурной задумке, а также о структуре сооружений, их назначении и логике расположения. Обратите внимание! В связи с ремонтом дорог, возле храма временно запрещена остановка. В программе предусмотрен внешний осмотр храма через окна автобуса.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Входной билет 🎫 на территорию Раифского монастыря включен в стоимость
  • По желанию вы можете приобрести радиогид (100 руб. с человека)
Начало и место завершения
🚩 в отеле «Ногай»
Раифский монастырь и Храм всех религий
Раифский монастырь и Храм всех религий
Раифский монастырь и Храм всех религий
Раифский монастырь и Храм всех религий
Раифский монастырь и Храм всех религий

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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