Мы побываем в Кремле и увидим жемчужину Казани — мечеть Кул-Шариф. Благовещенский собор, построенный в XVI веке. Сделаем памятные фото на фоне падающей башни Сююмбике. Увидим Архиерейский дом и юнкерское училище. Действующий Президентский дворец и другие достопримечательности 🏛️ экскурсию ⛳ прогулкой по Кремлевской улице. Осмотрим комплекс площади 1 Мая, включающий в себя Спасскую башню Кремля, памятник Мусе Джалилю, здание Мэрии. Национальный музей 🖼 Республики Татарстан и Александровский пассаж.
На машине переместимся в Старо-Татарскую слободу со старейшими мечетями — Марджани и Апанаевской. Тут же перед нами предстанет Казанский Богородицкий монастырь, построенный на месте обретения Казанского образа Божией Матери.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
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