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Расширенная экскурсия по Казани на транспорте туриста

5
1 отзыв
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Казани
Вы познакомитесь с одним из древнейших и красивейших городов России.

Погрузитесь в многовековую историю 📖 и научитесь «читать» местные достопримечательности 🏛️, побываете на старинных улицах и площадях, узнаете главные городские легенды и посетите здания кремля.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Расширенная экскурсия по Казани на транспорте туриста
Расширенная экскурсия по Казани на транспорте туриста

Что вы увидите

  • Кремль
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Благовещенский собор
  • Башня Сююмбике
  • Архиерейский дом
  • Юнкерское училище
  • Президентский дворец
  • Улица Кремлевская
  • Комплекс площади 1 Мая
  • Спасская башня
  • Памятник Мусе Джалилю
  • Здание мэрии
  • Национальный музей Республики Татарстан
  • Александровский пассаж
  • Старо-Татарская слобода
  • Мечети Марджани и Апанаевской
  • Казанский Богородицкий монастырь
Мы побываем в Кремле и увидим жемчужину Казани — мечеть Кул-Шариф. Благовещенский собор, построенный в XVI веке. Сделаем памятные фото на фоне падающей башни Сююмбике. Увидим Архиерейский дом и юнкерское училище. Действующий Президентский дворец и другие достопримечательности 🏛️ экскурсию ⛳ прогулкой по Кремлевской улице. Осмотрим комплекс площади 1 Мая, включающий в себя Спасскую башню Кремля, памятник Мусе Джалилю, здание Мэрии. Национальный музей 🖼 Республики Татарстан и Александровский пассаж.
На машине переместимся в Старо-Татарскую слободу со старейшими мечетями — Марджани и Апанаевской. Тут же перед нами предстанет Казанский Богородицкий монастырь, построенный на месте обретения Казанского образа Божией Матери.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Расширенная экскурсия по Казани на транспорте туриста
Расширенная экскурсия по Казани на транспорте туриста
Расширенная экскурсия по Казани на транспорте туриста
Расширенная экскурсия по Казани на транспорте туриста

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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1 отзыв оставили туристы

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