Мы побываем в Кремле и увидим жемчужину Казани — мечеть Кул-Шариф. Благовещенский собор, построенный в XVI веке. Сделаем памятные фото на фоне падающей башни Сююмбике. Увидим Архиерейский дом и юнкерское училище. Действующий Президентский дворец и другие достопримечательности 🏛️ экскурсию ⛳ прогулкой по Кремлевской улице. Осмотрим комплекс площади 1 Мая, включающий в себя Спасскую башню Кремля, памятник Мусе Джалилю, здание Мэрии. Национальный музей 🖼 Республики Татарстан и Александровский пассаж.

На машине переместимся в Старо-Татарскую слободу со старейшими мечетями — Марджани и Апанаевской. Тут же перед нами предстанет Казанский Богородицкий монастырь, построенный на месте обретения Казанского образа Божией Матери.