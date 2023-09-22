Проработать блоки и зажимы, обновиться в чане и выковать кольцо обещаний
С вами будет работать профессиональный телесный практик и психолог в мини-группе, который выявит причины блоков и зажимов. Проработаем проблемы на подвесных тренажёрах, в занятии йогой в гамаках и в медитациях.
Обновимся в чане, постараемся расслабиться и отпустить переживания, стоя на гвоздях, отправимся в молчаливую прогулку и сделаем своими руками кольцо обещаний.
сен
сен
окт
окт
окт
окт
ноя
даты
Описание
Организационные детали
Возможно провести ретрит только для вашей компании до 5 человек в удобные для вас даты. Участие с детьми — по договорённости.
Программа тура по дням
Заезд
До места проведения ретрита вы добираетесь самостоятельно любым удобным вам способом. Дом находится в Советском районе Казани в микрорайоне Царицынский Бугор. Рядом лес, магазин, аптека. Заезд с 17:00.
После размещения проведём для вас экскурсию по дому, поужинаем и определим области, которые вы бы хотели проработать на ретрите.
Авторская методика на устранение внутренних блоков и зажимов, выявление причин
Сегодня проработаем психологию успеха и проведём телесные практики.
Встанем пораньше и молча прогуляемся, понаблюдаем за мыслями и просыпающейся природой. С 8-ми до 10-ти — завтрак и время на бытовые заботы. Далее ваш преподаватель-телесный практик проведёт 3-часовое авторское занятие «Внутренний прицел сбит», которое поможет выявить внутренние зажимы, блоки и определить причины их возникновения. Сразу же приступим к решению — «выправим» тело на специальных тренажёрах, укрепим мышцы спины, проработаем суставы, сухожильную силу и растяжку. Программа подходит всем и включает в себя йогу на гамаках, тесты на выявление «причин», комплекс физических упражнений на подвесных тренажёрах, йога-стену. Вы почувствуете себя легче и расслабленнее. Укрепятся иммунная и гормональная системы.
После обеда запланировано гвоздестояние, а вечером — купание в чане.
Через философию тела меняем психологию и отношение к миру
До завтрака вновь встретим утро в молчаливой прогулке. Сегодня запланировано 3-часовое авторское занятие «Правильная спина», которое взаимосвязано с предыдущим. Продолжим прорабатывать внутренние блоки и зажимы, чтобы гармонизировать интересующую жизненную область, наладить отношения с самим собой и окружающим миром.
С 13-ти до 18-ти — обед и свободное время. Вы сможете выбрать занятие по душе: отдохнуть, помедитировать, прогуляться, пообщаться, почитать или что-то ещё. Вечером сделаем кольца обещаний — в буквальном смысле выкуем их как кузнецы.
Выезд после 19:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Казань, ул. Бахетле 54А, 17:00Завершение: г. Казань, ул. Бахетле 54А, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.