До места проведения ретрита вы добираетесь самостоятельно любым удобным вам способом. Дом находится в Советском районе Казани в микрорайоне Царицынский Бугор. Рядом лес, магазин, аптека. Заезд с 17:00.

После размещения проведём для вас экскурсию по дому, поужинаем и определим области, которые вы бы хотели проработать на ретрите.