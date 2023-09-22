Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме

Проработать блоки и зажимы, обновиться в чане и выковать кольцо обещаний

Описание
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Экспресс-перезагрузка для тех, кому не хватает энергии, беспокоят отношения и застой в делах, хочется расширить личные масштабы, реализовать потенциал и найти мотивацию для развития.

С вами будет работать профессиональный телесный практик и психолог в мини-группе, который выявит причины блоков и зажимов. Проработаем проблемы на подвесных тренажёрах, в занятии йогой в гамаках и в медитациях.

Обновимся в чане, постараемся расслабиться и отпустить переживания, стоя на гвоздях, отправимся в молчаливую прогулку и сделаем своими руками кольцо обещаний.
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
Телесные практики и гвоздестояние с проживанием в экодоме
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно провести ретрит только для вашей компании до 5 человек в удобные для вас даты. Участие с детьми — по договорённости.

Программа тура по дням

1 день

Заезд

До места проведения ретрита вы добираетесь самостоятельно любым удобным вам способом. Дом находится в Советском районе Казани в микрорайоне Царицынский Бугор. Рядом лес, магазин, аптека. Заезд с 17:00.

После размещения проведём для вас экскурсию по дому, поужинаем и определим области, которые вы бы хотели проработать на ретрите.

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2 день

Авторская методика на устранение внутренних блоков и зажимов, выявление причин

Сегодня проработаем психологию успеха и проведём телесные практики.

Встанем пораньше и молча прогуляемся, понаблюдаем за мыслями и просыпающейся природой. С 8-ми до 10-ти — завтрак и время на бытовые заботы. Далее ваш преподаватель-телесный практик проведёт 3-часовое авторское занятие «Внутренний прицел сбит», которое поможет выявить внутренние зажимы, блоки и определить причины их возникновения. Сразу же приступим к решению — «выправим» тело на специальных тренажёрах, укрепим мышцы спины, проработаем суставы, сухожильную силу и растяжку. Программа подходит всем и включает в себя йогу на гамаках, тесты на выявление «причин», комплекс физических упражнений на подвесных тренажёрах, йога-стену. Вы почувствуете себя легче и расслабленнее. Укрепятся иммунная и гормональная системы.

После обеда запланировано гвоздестояние, а вечером — купание в чане.

Авторская методика на устранение внутренних блоков и зажимов, выявление причинАвторская методика на устранение внутренних блоков и зажимов, выявление причинАвторская методика на устранение внутренних блоков и зажимов, выявление причинАвторская методика на устранение внутренних блоков и зажимов, выявление причинАвторская методика на устранение внутренних блоков и зажимов, выявление причинАвторская методика на устранение внутренних блоков и зажимов, выявление причинАвторская методика на устранение внутренних блоков и зажимов, выявление причинАвторская методика на устранение внутренних блоков и зажимов, выявление причинАвторская методика на устранение внутренних блоков и зажимов, выявление причин
3 день

Через философию тела меняем психологию и отношение к миру

До завтрака вновь встретим утро в молчаливой прогулке. Сегодня запланировано 3-часовое авторское занятие «Правильная спина», которое взаимосвязано с предыдущим. Продолжим прорабатывать внутренние блоки и зажимы, чтобы гармонизировать интересующую жизненную область, наладить отношения с самим собой и окружающим миром.

С 13-ти до 18-ти — обед и свободное время. Вы сможете выбрать занятие по душе: отдохнуть, помедитировать, прогуляться, пообщаться, почитать или что-то ещё. Вечером сделаем кольца обещаний — в буквальном смысле выкуем их как кузнецы.

Выезд после 19:00.

Через философию тела меняем психологию и отношение к мируЧерез философию тела меняем психологию и отношение к мируЧерез философию тела меняем психологию и отношение к мируЧерез философию тела меняем психологию и отношение к мируЧерез философию тела меняем психологию и отношение к мируЧерез философию тела меняем психологию и отношение к мируЧерез философию тела меняем психологию и отношение к мируЧерез философию тела меняем психологию и отношение к мируЧерез философию тела меняем психологию и отношение к мируЧерез философию тела меняем психологию и отношение к мируЧерез философию тела меняем психологию и отношение к миру

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Казань, ул. Бахетле 54А, 17:00
Завершение: г. Казань, ул. Бахетле 54А, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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