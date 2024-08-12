У вечерней фотосессии есть неоспоримые преимущества: особая романтика Казани в ночной подсветке, снимки без посторонних людей на фоне, отсутствие спешки и стеснения — никто нам не помешает, фокус внимания на самом главном, то есть на вас.
Мы пройдём по Кремлёвской набережной до Дворца земледельцев и сделаем живые фотографии на фоне городских пейзажей.
Мы пройдём по Кремлёвской набережной до Дворца земледельцев и сделаем живые фотографии на фоне городских пейзажей.
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00, 21:30, 22:00
Описание фото-прогулки
В нашем маршруте:
- Кремлёвская набережная
- Дворец земледельцев
Лучшие мгновения мы запечатлеем на профессиональный фотоаппарат, найдём лучшие ракурсы и подскажем, как позировать, чтобы фотографии получились живыми и непостановочными.
Фотопрогулка не предполагает экскурсии с рассказом о достопримечательностях.
Организационные детали
- После прогулки мы отправим вам не меньше 30 фотографий в цветокоррекции
- Готовые фотографии вы получите через 7–10 дней
- Возможно проведение фотопрогулки для большего количества участников. Доплата — 500 ₽/чел.
- Продолжительность — от 30 минут до 1 часа
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дворца земледельцев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела и Нина — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 211 туристов
Нас зовут Анжела и Нина. Мы подруги и коллеги. Родились и выросли в Казани. Фотопрогулки проводим с апреля 2021 года. Что нас отличает? Мы не проводим экскурсии и не перегружаем путешественников именами, датами и фактами. Основное — это фотография. Стараемся найти подход к каждому человеку. Не любим постановочные фотографии, самое главное — это ваши эмоции.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Казани
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по Казани: Красавица в огнях
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где исторические памятники и современные здания сияют в свете ночных огней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 200₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
13 авг в 20:00
9 сен в 18:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
После захода солнца Казань преображается: подсветка подчёркивает детали зданий и мостов. Вы увидите самые яркие локации города и услышите небанальные истории
Начало: По договоренности в центре города
Завтра в 17:30
7 авг в 16:30
67006 030₽ за всё до 4 чел.