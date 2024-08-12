У вечерней фотосессии есть неоспоримые преимущества: особая романтика Казани в ночной подсветке, снимки без посторонних людей на фоне, отсутствие спешки и стеснения — никто нам не помешает, фокус внимания на самом главном, то есть на вас. Мы пройдём по Кремлёвской набережной до Дворца земледельцев и сделаем живые фотографии на фоне городских пейзажей.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Казани

Анжела и Нина Ваш представитель в Казани

Время начала: 21:00, 21:30, 22:00

Описание фото-прогулки

В нашем маршруте:

Кремлёвская набережная

Дворец земледельцев

Лучшие мгновения мы запечатлеем на профессиональный фотоаппарат, найдём лучшие ракурсы и подскажем, как позировать, чтобы фотографии получились живыми и непостановочными.

Фотопрогулка не предполагает экскурсии с рассказом о достопримечательностях.

Организационные детали