Рыбная Слобода и экопарк «Дикая ферма»

Отдохнуть в чаще ольхового леса и заглянуть в гости к пятнистым оленям и маралам

В 70 км от Казани находится живописный Шумбутский заказник.

Несколько лет назад сюда привезли оленей из Горного Алтая, чтобы восстановить популяцию в Татарстане.

Гуляя по ферме, вы пообщаетесь с благородными животными, сможете покормить их с рук и узнаете о проекте в деталях. А также познакомитесь со старинными ремеслами Рыбной Слободы и историей местных поселений.
Рыбная Слобода и экопарк «Дикая ферма»
Рыбная Слобода и экопарк «Дикая ферма»
Рыбная Слобода и экопарк «Дикая ферма»
Рыбная Слобода и экопарк «Дикая ферма»
Рыбная Слобода и экопарк «Дикая ферма»
Рыбная Слобода и экопарк «Дикая ферма»
Рыбная Слобода и экопарк «Дикая ферма»
Рыбная Слобода и экопарк «Дикая ферма»
Рыбная Слобода и экопарк «Дикая ферма»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Путевая экскурсия

Дорога в одну сторону займет 1,5-2 часа. По пути вы узнаете об истоках возникновения окрестных сел и деревень, их роли в эпоху Казанского ханства и ценных памятниках, сохранившихся на их территории. Услышите яркие факты о личности Ивана Грозного в контексте прошлого Татарстана и уроженце этих мест — Гавриле Державине. А приближаясь к ферме, поговорим об экологическом проекте и его создателях.

Прогулка по «Дикой ферме»

В живописном уголке Рыбно-Слободского района вы увидите, какие условия созданы для его обитателей — пятнистых оленей и маралов. Сотрудники вам расскажут, как проходят будни на ферме, вы сможете покормить животных с рук, сфотографироваться с ними или просто понаблюдать за их жизнью в парке. Даже сама по себе прогулка по территории позволит вам насладиться природой и свежим лесным воздухом.

Также в течение дня вы побываете в селе Рыбная Слобода, славящемся рыболовами, ювелирами и кружевницами. Узнаете о прошлом возрождающихся ныне промыслов, осмотрите изделия и поразитесь умению местных мастеров и рукодельниц.

Организационные детали

  • Трансфер на легковом автомобиле и путевая экскурсия включены в стоимость программы
  • Обед и посещение фермы оплачиваются дополнительно: входные билеты — 500 р. /взрослого, 350 руб. /ребенка 7-14 лет, 250 руб. /ребенка 4-6 лет, до 3 лет — бесплатно; билет для сопровождающего — 250 руб.
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Казани
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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