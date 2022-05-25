В 70 км от Казани находится живописный Шумбутский заказник. Несколько лет назад сюда привезли оленей из Горного Алтая, чтобы восстановить популяцию в Татарстане. Гуляя по ферме, вы пообщаетесь с благородными животными, сможете покормить их с рук и узнаете о проекте в деталях. А также познакомитесь со старинными ремеслами Рыбной Слободы и историей местных поселений.

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Что вас ожидает

Путевая экскурсия

Дорога в одну сторону займет 1,5-2 часа. По пути вы узнаете об истоках возникновения окрестных сел и деревень, их роли в эпоху Казанского ханства и ценных памятниках, сохранившихся на их территории. Услышите яркие факты о личности Ивана Грозного в контексте прошлого Татарстана и уроженце этих мест — Гавриле Державине. А приближаясь к ферме, поговорим об экологическом проекте и его создателях.

Прогулка по «Дикой ферме»

В живописном уголке Рыбно-Слободского района вы увидите, какие условия созданы для его обитателей — пятнистых оленей и маралов. Сотрудники вам расскажут, как проходят будни на ферме, вы сможете покормить животных с рук, сфотографироваться с ними или просто понаблюдать за их жизнью в парке. Даже сама по себе прогулка по территории позволит вам насладиться природой и свежим лесным воздухом.

Также в течение дня вы побываете в селе Рыбная Слобода, славящемся рыболовами, ювелирами и кружевницами. Узнаете о прошлом возрождающихся ныне промыслов, осмотрите изделия и поразитесь умению местных мастеров и рукодельниц.

Организационные детали