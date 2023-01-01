Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

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Описание
Что вас ожидает:
Увидите сотни тысяч мальков, племенное стадо осетров, стерляди и белуг, а также редких стерлядей-альбиносов. Экскурсовод расскажет о том, как определить пол рыбы, подготовить ее к нересту.
Как добывается и проходит подготовку чёрная икра. Посетите пруды с различными особями рыб. Во время экскурсии вы узнаете об истории рыболовства в Татарстане и особенностях ловли разных видов рыб.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
При желании можно дополнительно заказать обед с ухой — 550 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало:
ул. Ташаяк 2а, Казань
Завершение:
центральный стадион ул. Ташаяк 2а
Когда и сколько длится?
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
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