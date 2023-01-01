Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Рыбоводный завод «Биосфера» ФИШ

Загляните за кулисы на осетровую ферму

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Загляните за кулисы на осетровую ферму, чтобы узнать все тонкости местной добычи икры, с профессиональным экскурсоводом. Узнайте об истории рыболовства в Татарстане и особенностях ловли разных видов рыб.
Рыбоводный завод «Биосфера» ФИШ
Рыбоводный завод «Биосфера» ФИШ
Рыбоводный завод «Биосфера» ФИШ
Рыбоводный завод «Биосфера» ФИШ
Рыбоводный завод «Биосфера» ФИШ
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Увидите сотни тысяч мальков, племенное стадо осетров, стерляди и белуг, а также редких стерлядей-альбиносов. Экскурсовод расскажет о том, как определить пол рыбы, подготовить ее к нересту.
  • Как добывается и проходит подготовку чёрная икра. Посетите пруды с различными особями рыб. Во время экскурсии вы узнаете об истории рыболовства в Татарстане и особенностях ловли разных видов рыб.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • При желании можно дополнительно заказать обед с ухой — 550 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Ташаяк 2а, Казань
Завершение: центральный стадион ул. Ташаяк 2а
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.

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