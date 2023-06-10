Сап-борды, катамараны и байдарки: сплав по реке Илеть

Забыть о заботах наедине с природой, спеть песни у костра и научиться управлять сапом

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Проведём выходные в национальном природном парке «Марий Чодра»: будем вдыхать аромат лесов и слушать плеск воды, сплавляясь по самому экологически чистому притоку Волги — реке Илеть.

Вы сможете попробовать себя в управлении не только катамараном, но и байдаркой, а ещё встанете на сап-борд. Опыт и навыки не понадобятся — инструкторы всему вас научат. Походная баня, песни у костра, пикники на свежем воздухе и ночи под звёздами — настоящая романтика!
Сап-борды, катамараны и байдарки: сплав по реке Илеть
Сап-борды, катамараны и байдарки: сплав по реке Илеть
Сап-борды, катамараны и байдарки: сплав по реке Илеть
Сап-борды, катамараны и байдарки: сплав по реке Илеть
Сап-борды, катамараны и байдарки: сплав по реке Илеть
Сап-борды, катамараны и байдарки: сплав по реке Илеть
Сап-борды, катамараны и байдарки: сплав по реке Илеть
Сап-борды, катамараны и байдарки: сплав по реке Илеть
Ближайшие даты:
10
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС, деньги на всякий случай и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса, кружка, ложка, миска, нож, палатка, пенка, спальник, фонарик (можем дать в аренду), головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка), дождевик, термобелье (вверх и низ) для сна, футболка/свитер/джемпер/толстовка — с запасом, Штаны (не джинсы)/шорты — с запасом, куртка/ветровка, носки с запасом, кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви), средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный, солнцезащитные очки, полотенце, репелленты, индивидуальная аптечка (если нужно), рюкзак или сумка спортивная для своих вещей (ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей), верёвка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров), пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка), матерчатые перчатки для гребли,термос/емкость для воды.

Рекомендуем иметь два комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.

В случае отказа от участия за 10 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.

В случае отказа от участия за 10-4 дня до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.

В случае отказа от участия за 3 дня и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.

Если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, тц «ЦУМ», 06:45
Завершение: Казань, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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