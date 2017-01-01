Сказки старой Казани (детская)

Мы разработали эту экскурсию специально для детей 4-9 лет

5
2 отзыва
Мы разработали эту экскурсию специально для детей 4-9 лет.

Малыши познакомятся с городом через сказки.

Узнают, кто такой Казанский Кот, дракон Зилант, где живет лесное чудище Шурале и как зовут татарского богатыря, сделанного из теста.
Сказки старой Казани (детская)
Сказки старой Казани (детская)
Сказки старой Казани (детская)
Сказки старой Казани (детская)
Сказки старой Казани (детская)
Сказки старой Казани (детская)
Сказки старой Казани (детская)
Сказки старой Казани (детская)

Что вы увидите 🤩

  • Мы с вами пройдем по пешеходной улице Баумана, удивимся, как много сказок живет на этой улице. Побываем в казанском метро и узнаем, какие в нем живут сказки. А также окажемся на Суконной слободе около Кукольного театра и татарской деревеньки Туган Авылым.
  • Вы услышите и узнаете о том, какие сказки зашифрованы в часах на улице Баумана, про знаменитого повара Юнуса Ахметзянова, какой дом напоминает самую настоящую книжку, услышите историю про карету Екатерины Второй и познакомитесь с Казанским Котом, о сказках про голубей и лягушек, узнаете, где находится подземный город. Познакомитесь с героями татарских сказок: водяной Су Анасы и хитрым Шурале. Узнаете, почему в Казани везде встречаются крылатые драконы, услышите сказку о Маленьком принце на Кукольном театре, о сказочном богатыре Камыр батыре и об эчпочмаке.
Мы разработали эту экскурсию специально для детей 4-9 лет. На "Сказках старой Казани" дети через истории, связанные с центральными улицами и объектами города, узнают больше об истории и культуре города Казани.
Почему эта экскурсия особенно подходит для детей 4-9 лет?
На ней мы рассказываем историю города так, как бабушки и мамы рассказывают сказки в семейном кругу. Каждый факт из истории города рассказываем через историю необычного случая, легенду или татарскую или русскую сказку. Дети слушают про "жили-были", а узнают — про историю вывоза котов для Эрмитажа императрицей Екатериной II, про первого систематизатора татарской кухни Юнуса Ахметзянова, про поэта Габдуллу Тукая и много чего ещё.
В начале экскурсии каждый ребенок получит "Сказочную карту Казани" и набор наклеек. На наклейках — герои наших рассказов и волшебные предметы. Дети слушают экскурсовода, узнают, где кто живет. Послушали, узнали и наклеили наклейку на карту. Так дети запоминают истории и учатся понимать карты. Карта и наклейки остаются на память.
Экскурсовод рассказывает на простом и понятном детям языке. Экскурсию ведут те, у кого уже есть опыт работы с детьми.
О чём вы с детьми узнаете на экскурсии?
Мы с вами пройдем по пешеходной улице Баумана, удивимся, как много сказок живет на этой улице. Побываем в казанском метро и узнаем, какие в нем живут сказки. А также окажемся на Суконной слободе около Кукольного театра и татарской деревеньки Туган Авылым.
Вы услышите и узнаете о том, какие сказки зашифрованы в часах на улице Баумана, про знаменитого повара Юнуса Ахметзянова, какой дом напоминает самую настоящую книжку, услышите историю про карету Екатерины Второй и познакомитесь с Казанским Котом, о сказках про голубей и лягушек, узнаете, где находится подземный город. Познакомитесь с героями татарских сказок: водяной Су Анасы и хитрым Шурале. Узнаете, почему в Казани везде встречаются крылатые драконы, услышите сказку о Маленьком принце на Кукольном театре, о сказочном богатыре Камыр батыре и об эчпочмаке.
Это одна из лучших детских экскурсий в России: экскурсия заняла II место в России в номинации "Лучший детский маршрут" премии "Маршрут Года 2017".
Кому будет интересна экскурсия?
  • Детям в возрасте от 4 до 9 лет и их родителям, бабушкам и дедушкам!
  • К слову, самому младшему участнику за всю историю "Сказок старой Казани" было 2 года и 3 месяца.
Кому НЕ будет интересна экскурсия?
  • Не рекомендуется детям 10 лет и старше — для них экскурсия будет слишком "детской". В возрасте средней школы и старше рекомендуем экскурсию "Сумеречная Казань".
  • Хотя если вы точно знаете, что ваш ребенок старше 10 лет по-прежнему любит сказки и наклейки - то тогда ему понравится на этой экскурсии. Скажем по секрету, к нам порой приходят и серьезные взрослые без детей - если им хочется окунуться в детство!
🚩 Начало: пл. Тукая (часы на Баумана)
🏁 Место завершения: ст. м. Суконная слобода
 Что входит
  • услуги гида
 Что не входит
  • личные расходы
  • проезд на метро
  • дегустация блинчиков
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Загадки_Казани
Загадки_Казани
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