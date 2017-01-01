Мы разработали эту экскурсию специально для детей 4-9 лет. На "Сказках старой Казани" дети через истории, связанные с центральными улицами и объектами города, узнают больше об истории и культуре города Казани.

Почему эта экскурсия особенно подходит для детей 4-9 лет?

На ней мы рассказываем историю города так, как бабушки и мамы рассказывают сказки в семейном кругу. Каждый факт из истории города рассказываем через историю необычного случая, легенду или татарскую или русскую сказку. Дети слушают про "жили-были", а узнают — про историю вывоза котов для Эрмитажа императрицей Екатериной II, про первого систематизатора татарской кухни Юнуса Ахметзянова, про поэта Габдуллу Тукая и много чего ещё.

В начале экскурсии каждый ребенок получит "Сказочную карту Казани" и набор наклеек. На наклейках — герои наших рассказов и волшебные предметы. Дети слушают экскурсовода, узнают, где кто живет. Послушали, узнали и наклеили наклейку на карту. Так дети запоминают истории и учатся понимать карты. Карта и наклейки остаются на память.

Экскурсовод рассказывает на простом и понятном детям языке. Экскурсию ведут те, у кого уже есть опыт работы с детьми.

О чём вы с детьми узнаете на экскурсии?

Мы с вами пройдем по пешеходной улице Баумана, удивимся, как много сказок живет на этой улице. Побываем в казанском метро и узнаем, какие в нем живут сказки. А также окажемся на Суконной слободе около Кукольного театра и татарской деревеньки Туган Авылым.

Вы услышите и узнаете о том, какие сказки зашифрованы в часах на улице Баумана, про знаменитого повара Юнуса Ахметзянова, какой дом напоминает самую настоящую книжку, услышите историю про карету Екатерины Второй и познакомитесь с Казанским Котом, о сказках про голубей и лягушек, узнаете, где находится подземный город. Познакомитесь с героями татарских сказок: водяной Су Анасы и хитрым Шурале. Узнаете, почему в Казани везде встречаются крылатые драконы, услышите сказку о Маленьком принце на Кукольном театре, о сказочном богатыре Камыр батыре и об эчпочмаке.

Это одна из лучших детских экскурсий в России: экскурсия заняла II место в России в номинации "Лучший детский маршрут" премии "Маршрут Года 2017".

Кому будет интересна экскурсия?

Детям в возрасте от 4 до 9 лет и их родителям, бабушкам и дедушкам!

К слову, самому младшему участнику за всю историю "Сказок старой Казани" было 2 года и 3 месяца.

Кому НЕ будет интересна экскурсия?