Мы разработали эту экскурсию специально для детей 4-9 лет. На "Сказках старой Казани" дети через истории, связанные с центральными улицами и объектами города, узнают больше об истории и культуре города Казани.
Почему эта экскурсия особенно подходит для детей 4-9 лет?
На ней мы рассказываем историю города так, как бабушки и мамы рассказывают сказки в семейном кругу. Каждый факт из истории города рассказываем через историю необычного случая, легенду или татарскую или русскую сказку. Дети слушают про "жили-были", а узнают — про историю вывоза котов для Эрмитажа императрицей Екатериной II, про первого систематизатора татарской кухни Юнуса Ахметзянова, про поэта Габдуллу Тукая и много чего ещё.
В начале экскурсии каждый ребенок получит "Сказочную карту Казани" и набор наклеек. На наклейках — герои наших рассказов и волшебные предметы. Дети слушают экскурсовода, узнают, где кто живет. Послушали, узнали и наклеили наклейку на карту. Так дети запоминают истории и учатся понимать карты. Карта и наклейки остаются на память.
Экскурсовод рассказывает на простом и понятном детям языке. Экскурсию ведут те, у кого уже есть опыт работы с детьми.
О чём вы с детьми узнаете на экскурсии?
Мы с вами пройдем по пешеходной улице Баумана, удивимся, как много сказок живет на этой улице. Побываем в казанском метро и узнаем, какие в нем живут сказки. А также окажемся на Суконной слободе около Кукольного театра и татарской деревеньки Туган Авылым.
Вы услышите и узнаете о том, какие сказки зашифрованы в часах на улице Баумана, про знаменитого повара Юнуса Ахметзянова, какой дом напоминает самую настоящую книжку, услышите историю про карету Екатерины Второй и познакомитесь с Казанским Котом, о сказках про голубей и лягушек, узнаете, где находится подземный город. Познакомитесь с героями татарских сказок: водяной Су Анасы и хитрым Шурале. Узнаете, почему в Казани везде встречаются крылатые драконы, услышите сказку о Маленьком принце на Кукольном театре, о сказочном богатыре Камыр батыре и об эчпочмаке.
Это одна из лучших детских экскурсий в России: экскурсия заняла II место в России в номинации "Лучший детский маршрут" премии "Маршрут Года 2017".
Кому будет интересна экскурсия?
- Детям в возрасте от 4 до 9 лет и их родителям, бабушкам и дедушкам!
- К слову, самому младшему участнику за всю историю "Сказок старой Казани" было 2 года и 3 месяца.
Кому НЕ будет интересна экскурсия?
- Не рекомендуется детям 10 лет и старше — для них экскурсия будет слишком "детской". В возрасте средней школы и старше рекомендуем экскурсию "Сумеречная Казань".
- Хотя если вы точно знаете, что ваш ребенок старше 10 лет по-прежнему любит сказки и наклейки - то тогда ему понравится на этой экскурсии. Скажем по секрету, к нам порой приходят и серьезные взрослые без детей - если им хочется окунуться в детство!