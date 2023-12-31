Подняться по экотропам к вершинам-местам силы, посетить мараловую ферму и напариться в баньке
Представьте, какие виды откроются с высоты более 1500 метров! Прогуляемся в Ларкино ущелье и два раза попаримся в настоящей русской бане. Прокатимся на снегоходах или вездеходах и заглянем к очаровательным маралам на ферму. Выезжаем из Казани.
дек
янв
Описание
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.
Программа тура по дням
Выезд
Отправление автобуса от ТЦ «Мега» (Казань) в 19:00. Присоединиться можно в Набережных Челнах и Уфе. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Но переживать не стоит, едем на комфортабельном большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног. Рекомендуем взять с собой термос, подушку, плед.
Хребет Зюраткуль, мараловая ферма и баня
К 08:00 прибудем на территорию национального парка «Зюраткуль». После горячего завтрака посетим мараловую ферму и поднимемся на хребет Зюраткуль на высоту 1175 метров над уровнем моря. На вершину ведёт лесная экотропа, а с высоты открывается панорама одноимённого озера. По пути запланирован перекус. Треккинг займёт около 4-5 часов туда-обратно с постепенным набором высоты. Идём налегке и в комфортном для всех темпе с остановками.
В 16:00 нас заберёт водитель и отвезёт в посёлок Тюлюк, где мы разместимся в уютной гостинице со всеми удобствами, поужинаем и сходим в баню. В новогодние даты устроим вечеринку!
Лёгкий треккинг в Ларкино ущелье и вечеринка с баней
Сегодня побалуем себя и поспим до 11:00. После завтрака прогуляемся в Ларкино ущелье. Ходят поверья, что место считается магическим и обладает особой энергетикой. Посередине пути сделаем остановку на обед-перекус. Вдоволь находившись и налюбовавшись снежным лесом, вернёмся в гостиницу.
На вечер вновь запланирована баня, вечеринка и горячий ужин, конечно.
Треккинг на Большой Иремель и выезд в Казань
Сегодня подъём пораньше (08:00), ведь уже в 09:00 мы запрыгнем на снегоходы или вездеходы и преодолеем часть пути до КПП, откуда начнём треккинг на гору Большой Иремель (1582 метра над уровнем моря). Это вторая по величине вершина в Башкирии. Треккинг налегке и немного сложнее предыдущих, но переживать не стоит — идём в комфортном для всех темпе с остановками и обедом-перекусом по пути. Гора считается местом силы и выходом «положительной энергии». Если будет ясная погода, увидим хребты Аваляк, Бакты, Ямантау, Зигальга, Нургуш. Это стоит наших усилий!
После спуска опять на снегоходах или вездеходах вернёмся в посёлок (около 16:00). Поужинав, отправимся на автобусе в Казань. По дороге ночью остановимся в Набережных Челнах. Рано утром будем в Казани.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 19:00 / Набережные Челны, 23:00Завершение: Прибытие ночью на следующий день после тура - Набережные Челны 03:30 / Казань, ТЦ «Мега», 04:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.