Снежная сказка в горах Урала: лёгкий поход с проживанием в гостинице

Подняться по экотропам к вершинам-местам силы, посетить мараловую ферму и напариться в баньке

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вас ждёт сказочный зимний лес, снежные панорамы с зеленеющими елями, жаркая баня с доступом в освежающие сугробы, душевная походная компания и много активности! Поднимемся на хребет Зюраткуль, откуда полюбуемся замёрзшим озером, и на вторую по величине вершину Башкирии — Большой Иремель.

Представьте, какие виды откроются с высоты более 1500 метров! Прогуляемся в Ларкино ущелье и два раза попаримся в настоящей русской бане. Прокатимся на снегоходах или вездеходах и заглянем к очаровательным маралам на ферму. Выезжаем из Казани.
Снежная сказка в горах Урала: лёгкий поход с проживанием в гостинице
Снежная сказка в горах Урала: лёгкий поход с проживанием в гостинице
Снежная сказка в горах Урала: лёгкий поход с проживанием в гостинице
Снежная сказка в горах Урала: лёгкий поход с проживанием в гостинице
Снежная сказка в горах Урала: лёгкий поход с проживанием в гостинице
Снежная сказка в горах Урала: лёгкий поход с проживанием в гостинице
Снежная сказка в горах Урала: лёгкий поход с проживанием в гостинице
Снежная сказка в горах Урала: лёгкий поход с проживанием в гостинице
Снежная сказка в горах Урала: лёгкий поход с проживанием в гостинице
Снежная сказка в горах Урала: лёгкий поход с проживанием в гостинице
Снежная сказка в горах Урала: лёгкий поход с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
31
дек
2
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.

Программа тура по дням

0 день

Выезд

Отправление автобуса от ТЦ «Мега» (Казань) в 19:00. Присоединиться можно в Набережных Челнах и Уфе. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Но переживать не стоит, едем на комфортабельном большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног. Рекомендуем взять с собой термос, подушку, плед.

1 день

Хребет Зюраткуль, мараловая ферма и баня

К 08:00 прибудем на территорию национального парка «Зюраткуль». После горячего завтрака посетим мараловую ферму и поднимемся на хребет Зюраткуль на высоту 1175 метров над уровнем моря. На вершину ведёт лесная экотропа, а с высоты открывается панорама одноимённого озера. По пути запланирован перекус. Треккинг займёт около 4-5 часов туда-обратно с постепенным набором высоты. Идём налегке и в комфортном для всех темпе с остановками.

В 16:00 нас заберёт водитель и отвезёт в посёлок Тюлюк, где мы разместимся в уютной гостинице со всеми удобствами, поужинаем и сходим в баню. В новогодние даты устроим вечеринку!

Хребет Зюраткуль, мараловая ферма и баняХребет Зюраткуль, мараловая ферма и баняХребет Зюраткуль, мараловая ферма и баняХребет Зюраткуль, мараловая ферма и баня
2 день

Лёгкий треккинг в Ларкино ущелье и вечеринка с баней

Сегодня побалуем себя и поспим до 11:00. После завтрака прогуляемся в Ларкино ущелье. Ходят поверья, что место считается магическим и обладает особой энергетикой. Посередине пути сделаем остановку на обед-перекус. Вдоволь находившись и налюбовавшись снежным лесом, вернёмся в гостиницу.

На вечер вновь запланирована баня, вечеринка и горячий ужин, конечно.

Лёгкий треккинг в Ларкино ущелье и вечеринка с банейЛёгкий треккинг в Ларкино ущелье и вечеринка с банейЛёгкий треккинг в Ларкино ущелье и вечеринка с баней
3 день

Треккинг на Большой Иремель и выезд в Казань

Сегодня подъём пораньше (08:00), ведь уже в 09:00 мы запрыгнем на снегоходы или вездеходы и преодолеем часть пути до КПП, откуда начнём треккинг на гору Большой Иремель (1582 метра над уровнем моря). Это вторая по величине вершина в Башкирии. Треккинг налегке и немного сложнее предыдущих, но переживать не стоит — идём в комфортном для всех темпе с остановками и обедом-перекусом по пути. Гора считается местом силы и выходом «положительной энергии». Если будет ясная погода, увидим хребты Аваляк, Бакты, Ямантау, Зигальга, Нургуш. Это стоит наших усилий!

После спуска опять на снегоходах или вездеходах вернёмся в посёлок (около 16:00). Поужинав, отправимся на автобусе в Казань. По дороге ночью остановимся в Набережных Челнах. Рано утром будем в Казани.

Треккинг на Большой Иремель и выезд в КазаньТреккинг на Большой Иремель и выезд в КазаньТреккинг на Большой Иремель и выезд в КазаньТреккинг на Большой Иремель и выезд в Казань

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 19:00 / Набережные Челны, 23:00
Завершение: Прибытие ночью на следующий день после тура - Набережные Челны 03:30 / Казань, ТЦ «Мега», 04:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Групповые
Пешеходные
Летние
Активный отдых
Многодневные туры
3-дневные туры
Природа и пейзажи
Многодневные походы

Похожие туры из Казани

Горнолыжная тусовка в горах Южного Урала с выездом из Казани
Авторский тур
2 дня
Горнолыжная тусовка в горах Южного Урала с выездом из Казани
Обкатать трассы сразу 2 курортов, напариться в бане и попозировать фотографу
За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 19:0...
1 дек
9 фев
15 мар
9 990 за человека
Тусовка на трёх горнолыжных курортах Урала с выездом из Казани
Авторский тур
3 дня
Тусовка на трёх горнолыжных курортах Урала с выездом из Казани
Обкатать лучшие трассы, обновиться в бане и устроить вечеринку с компанией единомышленников
За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 19:0...
31 дек
23 фев
11 990 за человека
Тусовка на горнолыжном курорте «Губаха» с фотографом и выездом из Казани
Авторский тур
3 дня
Тусовка на горнолыжном курорте «Губаха» с фотографом и выездом из Казани
Пронестись с ветерком по склонам Северного Урала, забежать в баньку и прыгнуть в сугроб
За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 18:3...
31 дек
5 янв
23 фев
8 мар
11 990 за человека
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ