К 08:00 прибудем на территорию национального парка «Зюраткуль». После горячего завтрака посетим мараловую ферму и поднимемся на хребет Зюраткуль на высоту 1175 метров над уровнем моря. На вершину ведёт лесная экотропа, а с высоты открывается панорама одноимённого озера. По пути запланирован перекус. Треккинг займёт около 4-5 часов туда-обратно с постепенным набором высоты. Идём налегке и в комфортном для всех темпе с остановками.

В 16:00 нас заберёт водитель и отвезёт в посёлок Тюлюк, где мы разместимся в уютной гостинице со всеми удобствами, поужинаем и сходим в баню. В новогодние даты устроим вечеринку!