Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

На территории Национального комплекса Туган Авылым (с татарского «родная деревня») - это настоящая уютная деревенька с добротными бревенчатыми домиками, прудом и вкуснейшей кухней, сделанная на современный лад.

Прогулка с Фонарщиком Фаролеро показывает деревню так, как Вы её не видели прежде, даже если бывали в ней много раз.