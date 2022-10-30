Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Спектакль-променад «Истории, легенды, традиции татарского народа» с фонарщиком Фаролеро

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Спектакль-променад «Истории, легенды, традиции татарского народа» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Истории, легенды, традиции татарского народа» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Истории, легенды, традиции татарского народа» с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад «Истории, легенды, традиции татарского народа» с фонарщиком Фаролеро
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Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

На территории Национального комплекса Туган Авылым (с татарского «родная деревня») - это настоящая уютная деревенька с добротными бревенчатыми домиками, прудом и вкуснейшей кухней, сделанная на современный лад.

Прогулка с Фонарщиком Фаролеро показывает деревню так, как Вы её не видели прежде, даже если бывали в ней много раз.

Программа

Вы узнаете:
  • куда татарин в первую очередь гостя ведет?
  • какой музыкальный инструмент от болезни избавляет?
  • на какой татарский праздник сложно попасть?
  • с кем можно поиграть в кытыклы-мытыклы и сколько мм приносит татарину успех и почет.
  • о самом важном атрибуте татарской модницы.
  • а еще попробуете на вкус «птичий язычок и загадаете желание в сердце татарской деревни.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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