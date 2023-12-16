Спектакль-променад «Новогоднее путешествие» с фонарщиком Фаролеро по Казани

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Экскурсия с Фаролеро — необычное погружение в историю города с участием актеров, где нет места сухим фактам и архитектурным стилям.

Обычные улицы и знаковые достопримечательности превращаются в основные сцены этого увлекательного спектакля-экскурсии, в сопровождении загадочного фонарщика Фаролеро.
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие» с фонарщиком Фаролеро по Казани
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие» с фонарщиком Фаролеро по Казани
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие» с фонарщиком Фаролеро по Казани
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие» с фонарщиком Фаролеро по Казани
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие» с фонарщиком Фаролеро по Казани
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие» с фонарщиком Фаролеро по Казани
Спектакль-променад «Новогоднее путешествие» с фонарщиком Фаролеро по Казани
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
23
дек
24
дек
28
дек
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Описание

Что вас ожидает: Атмосферная интерактивная прогулка Фаролеро — проект на стыке туризма и event-технологий, уникальный формат мероприятия. Вечерний интерактивный спектакль-прогулка по самым привлекательным и таинственным местам городов. Экскурсия с Фаролеро проходит с участием актеров без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро. Путешествие начинается, когда на город опускается праздничная иллюминация и зажигаются огни. На маршруте «Новогоднее путешествие» вы узнаете:
  • Почему ёлка круче пальмы;
  • Как помириться с помощью салата;
  • Почему худеют статуи;
  • Какой он, самый волшебный праздник года в компании с настоящим волшебником?
  • А также поработаете волшебным телеграфистом и «раскусите» тайну золотого ореха. Истории и традиции празднования Нового Года, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют секреты главного праздника! Волшебные истории, которые вы услышите в эти дни, будут переливаться брызгами шампанского и пахнуть апельсинами. Что нужно, чтобы в сердце поселилась радость? Всё просто — надеть наушники, плащ и отправиться в путь! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Участие в спектакле-променаде
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь 1 Мая, Памятник Мусе Джалилю, Казань
Завершение: Елка в центре парка Черное озеро, Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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