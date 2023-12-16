Экскурсия с Фаролеро — необычное погружение в историю города с участием актеров, где нет места сухим фактам и архитектурным стилям.
Обычные улицы и знаковые достопримечательности превращаются в основные сцены этого увлекательного спектакля-экскурсии, в сопровождении загадочного фонарщика Фаролеро.
Обычные улицы и знаковые достопримечательности превращаются в основные сцены этого увлекательного спектакля-экскурсии, в сопровождении загадочного фонарщика Фаролеро.
Ближайшие даты:
16
дек
дек
17
дек
дек
23
дек
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дек
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Описание
Что вас ожидает: Атмосферная интерактивная прогулка Фаролеро — проект на стыке туризма и event-технологий, уникальный формат мероприятия. Вечерний интерактивный спектакль-прогулка по самым привлекательным и таинственным местам городов. Экскурсия с Фаролеро проходит с участием актеров без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро. Путешествие начинается, когда на город опускается праздничная иллюминация и зажигаются огни. На маршруте «Новогоднее путешествие» вы узнаете:
- Почему ёлка круче пальмы;
- Как помириться с помощью салата;
- Почему худеют статуи;
- Какой он, самый волшебный праздник года в компании с настоящим волшебником?
- А также поработаете волшебным телеграфистом и «раскусите» тайну золотого ореха. Истории и традиции празднования Нового Года, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют секреты главного праздника! Волшебные истории, которые вы услышите в эти дни, будут переливаться брызгами шампанского и пахнуть апельсинами. Что нужно, чтобы в сердце поселилась радость? Всё просто — надеть наушники, плащ и отправиться в путь! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Участие в спектакле-променаде
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: площадь 1 Мая, Памятник Мусе Джалилю, КазаньЗавершение: Елка в центре парка Черное озеро, Казань
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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