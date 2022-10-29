Спектакль-променад по территории Казанского Кремля с фонарщиком Фаролеро

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Спектакль-променад по территории Казанского Кремля с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад по территории Казанского Кремля с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад по территории Казанского Кремля с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад по территории Казанского Кремля с фонарщиком Фаролеро

Что вас ожидает 🤩

  • Кремль
  • Площадь 1 Мая
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Смотровая площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

На маршруте «Казань. Кремль» вы пройдетесь по улице Кремлевская, Площади 1 Мая, у Мечети Кул-Шариф, Башни Сююмбике и закончите путешествие на Смотровой площадке Казанского Кремля. Узнаете о том, как простая уточка создала целый мир, в каком казане вода кипит без огня, чем особенна разметка перед мечетью Кул-Шариф, а еще узнаете истории об Абдулле Алиш, Иване Выродке, Царице Сююмбике и об Иване Грозном.

Это не просто экскурсия, но целое представление. Вы облачитесь в наши фирменные плащи-накидки и наденете шумоподавляющие наушники: треки записаны профессиональными актерами, музыка и звуки помогут отключиться от реальности и перенестись в прошлое. Вас ждут теневой театр, интерактивы, артефакты и даже татарский чай, заваренный на травах!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Пятница, Суббота, Воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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