Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

На маршруте «Казань. Кремль» вы пройдетесь по улице Кремлевская, Площади 1 Мая, у Мечети Кул-Шариф, Башни Сююмбике и закончите путешествие на Смотровой площадке Казанского Кремля. Узнаете о том, как простая уточка создала целый мир, в каком казане вода кипит без огня, чем особенна разметка перед мечетью Кул-Шариф, а еще узнаете истории об Абдулле Алиш, Иване Выродке, Царице Сююмбике и об Иване Грозном.

Это не просто экскурсия, но целое представление. Вы облачитесь в наши фирменные плащи-накидки и наденете шумоподавляющие наушники: треки записаны профессиональными актерами, музыка и звуки помогут отключиться от реальности и перенестись в прошлое. Вас ждут теневой театр, интерактивы, артефакты и даже татарский чай, заваренный на травах!