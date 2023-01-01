Эта программа родилась из желания познакомить горожан и гостей Казани с древним татарским ремеслом — кожаной мозаикой. Вы узнаете об этой уникальной и чудом сохранившейся технологии, а после опробуете ее сами и сошьете брелок из разноцветных лоскутков кожи. А экскурсия по слободе ремесленников сделает мастер-класс более осознанным.

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Описание

Что вас ожидает

Старо-Татарская слобода: красочные домики, история и ремесла

Марджани, Насыри, Сафтян, Кунче… Эти диковинные слова — названия улиц, по которым мы погуляем. Кстати, я обязательно расскажу об этих названиях. О том, как возникла слобода, кто здесь селился и как жил. Мы плавно перейдем к ремесленной теме и уделим особое внимание сапожникам, которые шили знаменитую обувь «ичиги».

Татарская кожаная мозаика — теория и практика

В самом центре слободы нас будут ждать в уютной мастерской. За 1,5-часовой мастер-класс вы узнаете о тонкостях ремесла «татарский шов» от специалистов и под их внимательным руководством освоите азы этой древней технологии. Научитесь работать с инструментом, укладывать кожу и сшивать ее — в итоге на память о Казани у вас останется авторский кожаный брелок!

Организационные детали

Экскурсия по Старо-Татарской слободе длится 1 час, мастер-класс по по кожаной мозаике — 1,5 часа

Программа подойдет путешественникам от 14 лет, но дети могут присутствовать (бесплатно)

Все материалы для мастер-класса включены в стоимость, дополнительных расходов нет

Стоимость программы