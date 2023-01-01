Марджани, Насыри, Сафтян, Кунче… Эти диковинные слова — названия улиц, по которым мы погуляем. Кстати, я обязательно расскажу об этих названиях. О том, как возникла слобода, кто здесь селился и как жил. Мы плавно перейдем к ремесленной теме и уделим особое внимание сапожникам, которые шили знаменитую обувь «ичиги».
В самом центре слободы нас будут ждать в уютной мастерской. За 1,5-часовой мастер-класс вы узнаете о тонкостях ремесла «татарский шов» от специалистов и под их внимательным руководством освоите азы этой древней технологии. Научитесь работать с инструментом, укладывать кожу и сшивать ее — в итоге на память о Казани у вас останется авторский кожаный брелок!