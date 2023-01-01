Старо-Татарская слобода: экскурсия и мастер-класс по кожаной мозаике

Открыть истории ярких улиц, прикоснуться к татарской культуре и сделать лучший сувенир

Эта программа родилась из желания познакомить горожан и гостей Казани с древним татарским ремеслом — кожаной мозаикой.

Вы узнаете об этой уникальной и чудом сохранившейся технологии, а после опробуете ее сами и сошьете брелок из разноцветных лоскутков кожи. А экскурсия по слободе ремесленников сделает мастер-класс более осознанным.
Старо-Татарская слобода: экскурсия и мастер-класс по кожаной мозаике
Старо-Татарская слобода: экскурсия и мастер-класс по кожаной мозаике
Старо-Татарская слобода: экскурсия и мастер-класс по кожаной мозаике
Старо-Татарская слобода: экскурсия и мастер-класс по кожаной мозаике
Старо-Татарская слобода: экскурсия и мастер-класс по кожаной мозаике
Старо-Татарская слобода: экскурсия и мастер-класс по кожаной мозаике
Старо-Татарская слобода: экскурсия и мастер-класс по кожаной мозаике
Старо-Татарская слобода: экскурсия и мастер-класс по кожаной мозаике
Старо-Татарская слобода: экскурсия и мастер-класс по кожаной мозаике
Ближайшие даты:
18
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Описание

Что вас ожидает

Старо-Татарская слобода: красочные домики, история и ремесла

Марджани, Насыри, Сафтян, Кунче… Эти диковинные слова — названия улиц, по которым мы погуляем. Кстати, я обязательно расскажу об этих названиях. О том, как возникла слобода, кто здесь селился и как жил. Мы плавно перейдем к ремесленной теме и уделим особое внимание сапожникам, которые шили знаменитую обувь «ичиги».

Татарская кожаная мозаика — теория и практика

В самом центре слободы нас будут ждать в уютной мастерской. За 1,5-часовой мастер-класс вы узнаете о тонкостях ремесла «татарский шов» от специалистов и под их внимательным руководством освоите азы этой древней технологии. Научитесь работать с инструментом, укладывать кожу и сшивать ее — в итоге на память о Казани у вас останется авторский кожаный брелок!

Организационные детали

  • Экскурсия по Старо-Татарской слободе длится 1 час, мастер-класс по по кожаной мозаике — 1,5 часа
  • Программа подойдет путешественникам от 14 лет, но дети могут присутствовать (бесплатно)
  • Все материалы для мастер-класса включены в стоимость, дополнительных расходов нет

Стоимость программы

  • Стоимость указана для группы 2-3 человека с каждого участника
  • Если вы бронируете программу для 1 человека, то стоимость 6500 руб.
  • Также программу можно организовать для группы 4-5 человек — в этом случае стоимость 3500 руб. /участника

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Старо-Татарской слободе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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