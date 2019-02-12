30 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Архитектура слободы

Этот тихий уголок Казани выделяется из общего городского ландшафта своими полудеревянными домами, мечетями екатерининских времен и эклектичными особняками. С моими подсказками вы сможете «читать» здания и различать, как менялись архитектурные стили в соответствии с пристрастиями владельцев и веяниями моды. Я расскажу, как так вышло, что целый район развивался совершенно обособленно от всего города, почему первый и второй этажи домов здесь часто выглядят как части двух разных зданий и как архитектурные решения зависели от функций постройки.

Особенная культура

Старо-татарская слобода — район не только старый, но и в прошлом мононациональный — я смогу познакомить вас с мусульманской стороной Казани. Вы вникнете в особенности архитектуры местных мечетей: в Старо-татарской слободе их целых 3, и одна из них, куда мы сможем заглянуть, чтобы увидеть интерьеры, — и вовсе самая старая каменная мечеть города. Я расскажу, как татары сохраняли имена благотворителей для потомков и кем были самые богатые жители слободы, где располагался главный базар и что находится в этом районе сегодня. Вы проникнетесь атмосферой самой короткой и тихой улицы Казани и ощутите национальный колорит города.

Организационные детали

Вход внутрь мечети Ал-Марджани осуществляется по желанию и оплачивается дополнительно.