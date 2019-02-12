30 отзывов оставили туристы

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Старо-татарская слобода. Город в городе

Погружение в историю самого самобытного района

4.9
30 отзывов
Дарья
Дарья – Гид из Казани
Старо-татарская слобода — практически район-музей, где входная дверь каждого дома — портал в историю 📖 Казани и татарского народа.

Вы погуляете по уютным улочкам «города в городе», увидите невообразимый микс архитектурных стилей и неочевидных строительных решений, познакомитесь с особенностями мусульманских мечетей разных эпох и проникнетесь тёплым чувством к этому эклектичному району.

В Старо-татарской слободе стоит побывать каждому, кто хочет лучше понять удивительную Казань, и я буду рада помочь вам в этом!
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 050 ₽ за экскурсию

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Старо-татарская слобода. Город в городе
Старо-татарская слобода. Город в городе

Что вас ожидает

Архитектура слободы
Этот тихий уголок Казани выделяется из общего городского ландшафта своими полудеревянными домами, мечетями екатерининских времен и эклектичными особняками. С моими подсказками вы сможете «читать» здания и различать, как менялись архитектурные стили в соответствии с пристрастиями владельцев и веяниями моды. Я расскажу, как так вышло, что целый район развивался совершенно обособленно от всего города, почему первый и второй этажи домов здесь часто выглядят как части двух разных зданий и как архитектурные решения зависели от функций постройки.

Особенная культура
Старо-татарская слобода — район не только старый, но и в прошлом мононациональный — я смогу познакомить вас с мусульманской стороной Казани. Вы вникнете в особенности архитектуры местных мечетей: в Старо-татарской слободе их целых 3, и одна из них, куда мы сможем заглянуть, чтобы увидеть интерьеры, — и вовсе самая старая каменная мечеть города. Я расскажу, как татары сохраняли имена благотворителей для потомков и кем были самые богатые жители слободы, где располагался главный базар и что находится в этом районе сегодня. Вы проникнетесь атмосферой самой короткой и тихой улицы Казани и ощутите национальный колорит города.

Организационные детали

Вход внутрь мечети Ал-Марджани осуществляется по желанию и оплачивается дополнительно.

Старо-татарская слобода. Город в городе
Старо-татарская слобода. Город в городе
Старо-татарская слобода. Город в городе
Старо-татарская слобода. Город в городе
Старо-татарская слобода. Город в городе
Старо-татарская слобода. Город в городе
Старо-татарская слобода. Город в городе
Старо-татарская слобода. Город в городе
Старо-татарская слобода. Город в городе
Старо-татарская слобода. Город в городе
Старо-татарская слобода. Город в городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Мне 28 лет. С рождения живу в Казани. Изучаю ее историю и люблю татарский колорит, который так отличает ее среди других российских городов. Знаю самые интересные истории и легенды. Знакомлю гостей и жителей города с уникальным соседством культур и религий и особенностями татарской городской архитектуры.
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30 отзывов оставили туристы

12 февраля 2019
Большое спасибо гиду Дарье за экскурсию! Очень интересно, познавательно, не скучно. Много новых фактов узнали.
12 января 2019
Добрый вечер. Очень понравилось. Видно сразу, что Дарье самой очень интересно то, о чем она рассказывает своим экскурсантам. Это подкупает. Молодец, огромное спасибо. С уважением.
7 января 2019
Спасибо Дарье за индивидуальную экскурсию! Очень удобно, что можно до 6 человек принять участие. Естественно цена будет ниже. Когда большая группа, не всегда слышно, толкаются люди. А в данном случае индивидуальный подход!
6 января 2019
Экскурсию заказывали для троих взрослых и ребёнка 12 лет. Нам всем очень понравилось! Экскурсия действительно интересная, маршрут не долгий. Вообщем, отлично провели время в компании профессионального гида Дарьи! Приятно, когда у экскурсовода широкий профессиональный кругозор. Спасибо за прогулку!
4 января 2019
Даша любит свой город и с любовью о нем рассказывает:) Спасибо огромное за познавательную прогулку по татарской слободе.
5 ноября 2018
Спасибо. Очень высокий уровень.
5 ноября 2018
Экскурсия понравилась, неспешно с остановками в интересных местах и возможностью задать вопросы, когда они возникли. Доброжелательная атмосфера, но слегка затянуто, поход в отель для в зуального внешнего осмотра можно было и опустить
21 сентября 2018
Выбрала экскурсию по Старо-татарской слободе, чтобы лучше узнать историю Казани, а не только пройтись по красивым улицам. Экскурсовод Дарья Авдеева. Экскурсия была содержательной, очень интересно было узнать подробности жизни и быта конкретных людей, которые когда-то жили в городе, и старинные легенды. Благодаря тому, что Дарья рассказывала о конкретных людях, проживавших когда-то в слободе, рассказ лучше запоминается, а знакомство с городом становится более осмысленным.
3 сентября 2018
В Казани советую непременно посетить Старо-татарскую слободу. Без нее у Вас не будет полного впечатления о городе, о его истории, об истории людей, его населяющих. Но самостоятельно гулять по слободе - это просто посмотреть на красивые здания. Очень рекомендуем выбрать экскурсию "Старо-татарская слобода. Город в городе". Дарья - замечательный гид, который проведет Вас по всей слободе и в ходе спокойной, неспешной прогулки расскажет много интересного и об архитектуре "Города в городе", и об особенностях культуры татар, и с удовольствием ответит на все вопросы, которые Вас интересуют, например, о нравах и обычаях современных татар, живущих в Казани. До сих пор считаю большой удачей, что на запланированный день Дарья была свободна, обычно у нее все дни заняты!!!
21 августа 2018
Очень рекомендую экскурсию и экскурсовода. Все замечательно.
31 июля 2018
Прекрасная экскурсия! Насыщенная и информативная. Дарья осень милая, дружелюбная, очень внимательно относилась к нашим вопросам и готова была удовлетворить наше любопытство по любому вопросу! Спасибо огромное Даше!
Сергей
29 июля 2018
Посещал Казань уже в третий раз (06/2013, 04/2018, 07/2018). Город - просто кладезь культурного наследия! В этот раз ездил с дочерью и уже понимал, чего хочу узнать о городе и что показать дочери (она была впервые). Специально поселились в одной из гостиниц, расположенных в Старо-Татарской Слободе (СТС). Экскурсию заказал осознанно, т. к. её название "СТС - город в городе" мне уже многое объясняло о чем пойдет речь. Экскурсия нам очень понравилась: - гид (Дарья) пришла вовремя, - очень интересно и живо рассказывает, отвечает на вопросы - очень естественная коммуникация получается, а не лекция, как на больших групповых экскурсиях, - показала и рассказала нам обо всех достопримечательностях СТС; я накануне купил в магазинчике напротив мечети Аль-Марджани короткий путеводитель по СТС и прочитал его накануне экскурсии, так во Дарья отработала этот путеводитель на 130 процентов. Большое ей СПАСИБО ! Рекомендую эту экскурсию и гида Дарью.
8 июля 2018
Благодарны Дарье за отличную экскурсию по Старо-татарской слободе. Рекомендуем всем!!!!
29 июня 2018
Дарья просто чудо, очень милая девушка. А сколько интересного и увлекательного она нам рассказала. Про старую татарскую слободу можно сказать так : погружаешься в иной мир. Здорово!!! Рекомендую всем))
14 июня 2018
Спасибо Дарье за то, что познакомила нас со слободой! Это была наша первая экскурсия по Казани и мы довольны, что начали смотреть Казань с этого места. Рекомендую...
Ещё 15 отзывов

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