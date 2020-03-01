Tripster проводит ещё 11 экскурсий

Что вас ожидает

Живая старина

Прогуливаясь меж особняков XIX века вы прикоснетесь к истории татарского народа. Я расскажу о местных промышленниках, купцах, представителях духовенства и интеллигенции. У дома Шамиля, в котором расположен литературный музей Габдуллы Тукая, поговорим о татарских сказках и фольклорных героях, а у памятника Шигабутдину Марджани — о жизни выдающегося богослова и просветителя. Вы увидите медресе Аль-Марджани — старейшую мечеть Казани, каменную Апанаевскую мечеть, Азимовскую мечеть в мавританском стиле и Бурнаевскую — на в эклектичном национально-романтичном стиле. Мы вспомним события, происходившие на Юнусовской площади: митинги, манифестации и собрания революционно настроенных татар.

Татарская кухня

Вы попробуете вкуснейший травяной чай с татарскими сладостями «Чак-чак» и «Талкыш калеве» во время прогулки. А после сможете пообедать в кафе национальной кухни с халяльными продуктам, приобрести сладкий Чак-чак в шоколаде и со всевозможными орехами, чай разных сортов и мёд. Вы узнаете, что такое ичиги и каляпуш, примерите тюбетейки и подивитесь национальным сувенирам.