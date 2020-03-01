Руслан проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Увлекательное представление, жуткое, но симпатичное

Вы отправитесь в старинный дом Старо-Татарской Слободы: здесь вас ждет интересное и немного пугающее представление! Всем вместе вам необходимо пройти испытания, найти ответы и раскрыть тайны татарских сказок.

Через игру мы познакомим вас с традициями татарского народа: содержание квеста основано на работах этнографических исследователей — например, Каюма Насыйри. Вы узнаете о среде обитания духов и услышите об их повадках, поймете, как общались с ними наши предки и каким обычаям и заветам следовали.

Кому подойдет экскурсия

Программа рассчитана на ребят старше 6 лет, главное — быть храбрым и ничего не бояться!