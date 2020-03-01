Руслан проводит ещё 1 экскурсию

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Встретиться с духами старинной усадьбы, решить задачи Казанского Кота и узнать о татарском фольклоре

Руслан
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Руслан – экскурсионное агентство
Призраки страшных татарских легенд захватили бывший особняк купца: вам предстоит понять, за что они так ополчились, и разгадать все загадки нашего квеста.

Мудрый старец поможет вам в этом, духи — слегка попугают, а веселый Казанский Кот — подбодрит и развеселит!
600 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Каюма Насыйри
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Страшная татарская Сказка
Страшная татарская Сказка

Что вас ожидает

Увлекательное представление, жуткое, но симпатичное
Вы отправитесь в старинный дом Старо-Татарской Слободы: здесь вас ждет интересное и немного пугающее представление! Всем вместе вам необходимо пройти испытания, найти ответы и раскрыть тайны татарских сказок.
Через игру мы познакомим вас с традициями татарского народа: содержание квеста основано на работах этнографических исследователей — например, Каюма Насыйри. Вы узнаете о среде обитания духов и услышите об их повадках, поймете, как общались с ними наши предки и каким обычаям и заветам следовали.

Кому подойдет экскурсия

Программа рассчитана на ребят старше 6 лет, главное — быть храбрым и ничего не бояться!

Страшная татарская Сказка
Страшная татарская Сказка
Страшная татарская Сказка
Страшная татарская Сказка
Страшная татарская Сказка
Страшная татарская Сказка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на улице Каюма Насыйри.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Руслан
Руслан
Добрый день, путешественники! Я представляю компанию профессиональных гидов, которые будут рады познакомить вас со столицей Татарстана. Казанский Кот — это исторический персонаж. Именно этот хвостатый дворянин будет вашим проводником на квест-экскурсии по стенам и бастионам Казанского Кремля. С ним вы узнаете о знаменитой крепости много интересного!
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Руслан проводит ещё 1 экскурсию

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