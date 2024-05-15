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Набережная Волги

Сегодня встречаемся на вокзале (в аэропорту) города Казани, заселяемся в отель и отправляемся на ознакомительную прогулку.

Нас ждет центр города, набережная Волги, но самая красивая набережная в Казани – это набережная реки Казанка. Называется она Кремлевской и является любимым местом отдыха горожан.