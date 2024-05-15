Прокатимся на теплоходе по просторам необъятной Волги, посетим центры древнейших поселений – Свияжск и Болгар. Полюбуемся природным великолепием Голубых озер. И, конечно, познакомимся с самобытной татарской культурой, бытом и ремеслами.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Набережная Волги
Сегодня встречаемся на вокзале (в аэропорту) города Казани, заселяемся в отель и отправляемся на ознакомительную прогулку.
Нас ждет центр города, набережная Волги, но самая красивая набережная в Казани – это набережная реки Казанка. Называется она Кремлевской и является любимым местом отдыха горожан.
Казанский кремль
Сегодня мы посещаем главную достопримечательность Казани – Казанский кремль.
Первые поселения на этом месте появились в древности, с XlV века сюда была перенесена столица Казанского ханства, сохранились могилы ханов. После захвата города войсками Ивана Грозного был возведен сначала деревянный, а позже и каменный кремль.
Основные строения кремля, помимо стен и башен, – это роскошная мечеть Кул-Шариф, сторожевая башня Сююмбике, резиденция главы Татарстана и несколько православных храмов XVl-XVlll веков.
Крепость Свияжск
Отправляемся на остров-град Свияжск. Он находится посреди Волги, путь к нему проплывем на теплоходе.
Нас ждет средневековый каменный кремль и множество церквей внутри.
Город был основан Иваном Грозным в 1551 году напротив Казани. В 1556 году был основан каменный кремль, одно время являющийся самым лучшим в России. Тогда же началось строительство храмов.
До наших дней сохранилась и деревянная Троицкая церковь, построенная в 1551 году. Каменный Успенский собор был основан в 1556 году. Здесь множество храмов, строений и музеев.
Древний город Болгар
Сегодня нас ждет древний город Болгар. Именно здесь находилась столица Волжской Булгарии, торгового партнера древней Руси.
Символическое место принятия ислама в 922 году. Город был постепенно восстановлен и отреставрирован на месте разрушенного городища. Идут археологические раскопки.
В настоящее время здесь несколько мечетей, княжеский дворец, музеи и другие постройки, в том числе –сохранившиеся в неизменном виде со времен Средневековья.
Этнографическая деревня Татар Авылы
В этот день нас ждет этнографический музей под открытым небом Татар Авылы. Это татарская деревня XlX века.
Здесь полностью воссозданы культура и быт татарского села: здесь есть кузница, ветряная мельница, гончарная, ткацкая, баня.
Проводятся мастер-классы по кузнечному, гончарному, ткацкому, кулинарному мастерству.
Есть домашние животные: лошади, овцы, козы, коровы… Национальная татарская кухня, песни и пляски. Все, что характеризует жизнь села. Очень интересное место!
Голубые озера
Отправляемся на Голубые озера. Три озера карстового происхождения. Большое, Малое и Проточное.
Вода в озера впадает из разломов в земле и характеризуется очень сильной степенью минерализации. Из-за этого в озерах нет бактерий, и они отличаются кристально чистой, прозрачной голубизной.
Вокруг леса, заповедные территории, природный парк.
Храм всех религий
Напоследок посещаем Храм всех религий, популярную туристическую достопримечательность Казани. Хотя строение и называется храмом, ни одна религия его не признает. Фактически это архитектурный шедевр.
В одном сооружении сплетены постройки из всех мировых религий, составляющих единое целое. В настоящий момент представлены 16 конфессий, в том числе – и ныне исчезнувшие.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Азалия города Казани (или аналогичной).
Варианты проживания
Гостиница Азалия
Проживание в гостинице Азалия или аналогичной: Казантель, Казаночка, Беринсон, Давыдов и т. д.
Двухместное размещение. Удобства в номере.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
- Питание по программе (завтрак, ужин)
- Переезды по маршруту
- Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Работа гида
- Прогулка на катере
- Что не входит
- Билеты до Казани и обратно
- Питание вне программы
- Входные билеты на экскурсионные объекты вне программы
- Дополнительные экскурсии в Казанском кремле, Болгаре и Свияжске
- Программы в Татар Авылы
- Место начала и завершения?
- Республика Татарстан, Казань
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору