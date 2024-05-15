Татарстан. На стыке миров

Групповой тур в Казани
Вместе мы побываем в самом сердце Татарстана, увидим главную мечеть и православные святыни.

Прокатимся на теплоходе по просторам необъятной Волги, посетим центры древнейших поселений – Свияжск и Болгар. Полюбуемся природным великолепием Голубых озер. И, конечно, познакомимся с самобытной татарской культурой, бытом и ремеслами.
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Татарстан. На стыке миров
Ближайшие даты:
15
мая
21
мая
1
июн
1
июл
1
авг

Что вас ожидает:

Аутентичная архитектура
Аутентичная архитектура
Прогуляемся по знаменитому Казанскому кремлю, где увидим и православные, и мусульманские святыни
Прикоснемся к древностям
Прикоснемся к древностям
Совершим путешествие на остров-град Свияжск и побываем в столице Волжской Булгарии
Этническое погружение
Этническое погружение
Посетим музей под открытым небом, в котором воссозданы культура и быт старинного татарского села

Программа тура по дням

1 день

Набережная Волги

Сегодня встречаемся на вокзале (в аэропорту) города Казани, заселяемся в отель и отправляемся на ознакомительную прогулку.

Нас ждет центр города, набережная Волги, но самая красивая набережная в Казани – это набережная реки Казанка. Называется она Кремлевской и является любимым местом отдыха горожан.

Набережная ВолгиНабережная Волги
2 день

Казанский кремль

Сегодня мы посещаем главную достопримечательность Казани – Казанский кремль.

Первые поселения на этом месте появились в древности, с XlV века сюда была перенесена столица Казанского ханства, сохранились могилы ханов. После захвата города войсками Ивана Грозного был возведен сначала деревянный, а позже и каменный кремль.

Основные строения кремля, помимо стен и башен, – это роскошная мечеть Кул-Шариф, сторожевая башня Сююмбике, резиденция главы Татарстана и несколько православных храмов XVl-XVlll веков.

Казанский кремльКазанский кремльКазанский кремльКазанский кремль
3 день

Крепость Свияжск

Отправляемся на остров-град Свияжск. Он находится посреди Волги, путь к нему проплывем на теплоходе.

Нас ждет средневековый каменный кремль и множество церквей внутри.

Город был основан Иваном Грозным в 1551 году напротив Казани. В 1556 году был основан каменный кремль, одно время являющийся самым лучшим в России. Тогда же началось строительство храмов.

До наших дней сохранилась и деревянная Троицкая церковь, построенная в 1551 году. Каменный Успенский собор был основан в 1556 году. Здесь множество храмов, строений и музеев.

Крепость СвияжскКрепость СвияжскКрепость Свияжск
4 день

Древний город Болгар

Сегодня нас ждет древний город Болгар. Именно здесь находилась столица Волжской Булгарии, торгового партнера древней Руси.

Символическое место принятия ислама в 922 году. Город был постепенно восстановлен и отреставрирован на месте разрушенного городища. Идут археологические раскопки.

В настоящее время здесь несколько мечетей, княжеский дворец, музеи и другие постройки, в том числе –сохранившиеся в неизменном виде со времен Средневековья.

Древний город БолгарДревний город БолгарДревний город БолгарДревний город Болгар
5 день

Этнографическая деревня Татар Авылы

В этот день нас ждет этнографический музей под открытым небом Татар Авылы. Это татарская деревня XlX века.

Здесь полностью воссозданы культура и быт татарского села: здесь есть кузница, ветряная мельница, гончарная, ткацкая, баня.

Проводятся мастер-классы по кузнечному, гончарному, ткацкому, кулинарному мастерству.

Есть домашние животные: лошади, овцы, козы, коровы… Национальная татарская кухня, песни и пляски. Все, что характеризует жизнь села. Очень интересное место!

Этнографическая деревня Татар АвылыЭтнографическая деревня Татар АвылыЭтнографическая деревня Татар АвылыЭтнографическая деревня Татар АвылыЭтнографическая деревня Татар АвылыЭтнографическая деревня Татар Авылы
6 день

Голубые озера

Отправляемся на Голубые озера. Три озера карстового происхождения. Большое, Малое и Проточное.

Вода в озера впадает из разломов в земле и характеризуется очень сильной степенью минерализации. Из-за этого в озерах нет бактерий, и они отличаются кристально чистой, прозрачной голубизной.

Вокруг леса, заповедные территории, природный парк.

Голубые озераГолубые озераГолубые озера
7 день

Храм всех религий

Напоследок посещаем Храм всех религий, популярную туристическую достопримечательность Казани. Хотя строение и называется храмом, ни одна религия его не признает. Фактически это архитектурный шедевр.

В одном сооружении сплетены постройки из всех мировых религий, составляющих единое целое. В настоящий момент представлены 16 конфессий, в том числе – и ныне исчезнувшие.

Храм всех религий

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Азалия города Казани (или аналогичной).

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница Азалия

6 ночей

Проживание в гостинице Азалия или аналогичной: Казантель, Казаночка, Беринсон, Давыдов и т. д.

Двухместное размещение. Удобства в номере.

Гостиница АзалияГостиница АзалияГостиница АзалияГостиница Азалия

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице или отеле (удобства в номере)
  • Питание по программе (завтрак, ужин)
  • Переезды по маршруту
  • Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Работа гида
  • Прогулка на катере
Что не входит
  • Билеты до Казани и обратно
  • Питание вне программы
  • Входные билеты на экскурсионные объекты вне программы
  • Дополнительные экскурсии в Казанском кремле, Болгаре и Свияжске
  • Программы в Татар Авылы
Место начала и завершения?
Республика Татарстан, Казань
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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