в субботу в 13:00

За полтора часа представления вы познакомитесь с важными национальными татарскими традициями. Узнаете не только о нашей истории, но и о реальных обычаях, которых мы придерживаемся и по сей день. Тема шоу, конечно же, любовь. Инструментом повествования станут национальные песни и танцы. Мы расскажем, как проходит свадебный обряд татар, что ему предшествует, что такое махр и чем потчуют гостей во время торжеств.
В стоимость билета уже включен обед. Вы попробуете блюда национальной татарской кухни, о которых пойдет речь во время выступления: казылык, чак-чак и традиционные свадебные угощения. А после шоу вам покажут элементы национального танца — и вы сможете повторить его самостоятельно. Также у каждого гостя на память останутся фотографии с артистами в национальных костюмах на фоне нарядного тюркского интерьера.
Обед уже входит в стоимость билета. Если после шоу вы захотите остаться, вам будет предложено меню ресторана.