в субботу в 13:00

Чтобы проникнуться татарской культурой, недостаточно узнать о местной истории и архитектуре. За полтора часа театрализованного шоу вы познакомитесь с красивыми свадебными обычаями через язык песен и танцев и попробуете местную кухню. А еще поучаствуете в традиционных обрядах и вместе с артистами разучите несколько элементов национального танца.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История любви

За полтора часа представления вы познакомитесь с важными национальными татарскими традициями. Узнаете не только о нашей истории, но и о реальных обычаях, которых мы придерживаемся и по сей день. Тема шоу, конечно же, любовь. Инструментом повествования станут национальные песни и танцы. Мы расскажем, как проходит свадебный обряд татар, что ему предшествует, что такое махр и чем потчуют гостей во время торжеств.

Национальные блюда

В стоимость билета уже включен обед. Вы попробуете блюда национальной татарской кухни, о которых пойдет речь во время выступления: казылык, чак-чак и традиционные свадебные угощения. А после шоу вам покажут элементы национального танца — и вы сможете повторить его самостоятельно. Также у каждого гостя на память останутся фотографии с артистами в национальных костюмах на фоне нарядного тюркского интерьера.

Организационные детали

Обед уже входит в стоимость билета. Если после шоу вы захотите остаться, вам будет предложено меню ресторана.