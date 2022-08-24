Театрализованное шоу + татарская кухня

Узнать о традиционных обрядах татар и попробовать обед из национальных блюд

Чтобы проникнуться татарской культурой, недостаточно узнать о местной истории и архитектуре.

За полтора часа театрализованного шоу вы познакомитесь с красивыми свадебными обычаями через язык песен и танцев и попробуете местную кухню.

А еще поучаствуете в традиционных обрядах и вместе с артистами разучите несколько элементов национального танца.
Театрализованное шоу + татарская кухня
Театрализованное шоу + татарская кухня
Театрализованное шоу + татарская кухня
Театрализованное шоу + татарская кухня
Театрализованное шоу + татарская кухня
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Описание

Что вас ожидает

История любви

За полтора часа представления вы познакомитесь с важными национальными татарскими традициями. Узнаете не только о нашей истории, но и о реальных обычаях, которых мы придерживаемся и по сей день. Тема шоу, конечно же, любовь. Инструментом повествования станут национальные песни и танцы. Мы расскажем, как проходит свадебный обряд татар, что ему предшествует, что такое махр и чем потчуют гостей во время торжеств.

Национальные блюда

В стоимость билета уже включен обед. Вы попробуете блюда национальной татарской кухни, о которых пойдет речь во время выступления: казылык, чак-чак и традиционные свадебные угощения. А после шоу вам покажут элементы национального танца — и вы сможете повторить его самостоятельно. Также у каждого гостя на память останутся фотографии с артистами в национальных костюмах на фоне нарядного тюркского интерьера.

Организационные детали

Обед уже входит в стоимость билета. Если после шоу вы захотите остаться, вам будет предложено меню ресторана.

в субботу в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ресторана «Шах»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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