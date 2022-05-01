ежедневно в 09:00

Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск

Полюбоваться пейзажами Волги с воды и увидеть древние памятники зодчества на групповой экскурсии

Групповая
Остров-град Свияжск — настоящая энциклопедия русского храмового зодчества.

Вы отправитесь сюда на теплоходе, в группе до 45 человек.

По пути полюбуетесь берегами Волги, Верхним Услоном и Храмом Всех Религий.

А затем на острове перенесетесь в эпоху Ивана Грозного, рассмотрите монастыри и храмы, внесенные в список ЮНЕСКО, и понаблюдаете за работой ремесленников.
Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск
Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск
Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск
Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск
Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск
Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск
Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск
Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск
Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск
Теплоходная экскурсия на остров-град Свияжск
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

На теплоходе к острову-граду. В пути вас ждет путевая экскурсия от нашего гида: вы узнаете, как был основан град Свияжск и как его история переплетается с историей Казани. Проследите эпохи острова от Ивана Грозного до Красной армии. А еще полюбуетесь волжскими пейзажами, увидите село Верхний Услон, монастырь Свияжская Макарьевская пустынь, Храм Всех Религий (без посещения) и услышите о них интересные факты.

Культурное наследие Свияжска. На острове вы осмотрите памятники русской архитектуры, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них:

  • Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16 — 18 веков
  • Бывший Иоанно-Предтеченский женский монастырь: осмотрим снаружи две его церкви
  • Церковь Живоначальной Троицы — единственная дошедшая до нас постройка деревянной крепости времён Ивана Грозного
  • Церкви во имя Сергия Радонежского, у которой вы услышите о покровителе острова
  • Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» в неовизантийском стиле
  • Рождественская площадь — со старинными постройками, от ремесленного училища до дома купца Каменева
  • Конный двор и Ленивый Торжок, где вы сможете купить сувениры и понаблюдать за работой мастеров
  • Со смотровой площадки вам откроется вид на Свияжский залив, монастырь Макарьевской пустыни и церковь Константина и Елены.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На теплоходе в группе до 45 человек
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Дорога туда-обратно займет около 3 — 3,5 часов, на острове мы проведем 4,5 — 5 часов
  • Встреча с гидом примерно в 8:20 (отправление теплохода в 9:00)

Бронирование экскурсии

  • Экскурсию необходимо забронировать минимум за 5 дней до нужной вам даты. Если вы бронируете экскурсию позже, напишите нам заранее, чтобы убедиться, что экскурсия в нужный день состоится.
  • Оставшуюся часть стоимости нужно внести не позднее, чем за сутки до экскурсии, в нашем офисе или онлайн

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: билеты на теплоход туда/обратно «Казань-Свияжск-Казань», входные билеты в Свияжск
  • Дополнительно оплачиваются радиогиды для хорошей слышимости — 100 руб. /чел.

На экскурсии при себе необходимо иметь маски с перчатками в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в речном порту Казани
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 09:00

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