ежедневно в 09:00

На теплоходе к острову-граду. В пути вас ждет путевая экскурсия от нашего гида: вы узнаете, как был основан град Свияжск и как его история переплетается с историей Казани. Проследите эпохи острова от Ивана Грозного до Красной армии. А еще полюбуетесь волжскими пейзажами, увидите село Верхний Услон, монастырь Свияжская Макарьевская пустынь, Храм Всех Религий (без посещения) и услышите о них интересные факты.
Культурное наследие Свияжска. На острове вы осмотрите памятники русской архитектуры, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них:
На экскурсии при себе необходимо иметь маски с перчатками в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.