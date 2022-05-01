ежедневно в 09:00

Что вас ожидает

На теплоходе к острову-граду. В пути вас ждет путевая экскурсия от нашего гида: вы узнаете, как был основан град Свияжск и как его история переплетается с историей Казани. Проследите эпохи острова от Ивана Грозного до Красной армии. А еще полюбуетесь волжскими пейзажами, увидите село Верхний Услон, монастырь Свияжская Макарьевская пустынь, Храм Всех Религий (без посещения) и услышите о них интересные факты.

Культурное наследие Свияжска. На острове вы осмотрите памятники русской архитектуры, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них:

Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16 — 18 веков

с архитектурным ансамблем 16 — 18 веков Бывший Иоанно-Предтеченский женский монастырь : осмотрим снаружи две его церкви

: осмотрим снаружи две его церкви Церковь Живоначальной Троицы — единственная дошедшая до нас постройка деревянной крепости времён Ивана Грозного

— единственная дошедшая до нас постройка деревянной крепости времён Ивана Грозного Церкви во имя Сергия Радонежского , у которой вы услышите о покровителе острова

, у которой вы услышите о покровителе острова Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» в неовизантийском стиле

в неовизантийском стиле Рождественская площадь — со старинными постройками, от ремесленного училища до дома купца Каменева

— со старинными постройками, от ремесленного училища до дома купца Каменева Конный двор и Ленивый Торжок , где вы сможете купить сувениры и понаблюдать за работой мастеров

и , где вы сможете купить сувениры и понаблюдать за работой мастеров Со смотровой площадки вам откроется вид на Свияжский залив, монастырь Макарьевской пустыни и церковь Константина и Елены.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На теплоходе в группе до 45 человек

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дорога туда-обратно займет около 3 — 3,5 часов, на острове мы проведем 4,5 — 5 часов

Встреча с гидом примерно в 8:20 (отправление теплохода в 9:00)

Бронирование экскурсии

Экскурсию необходимо забронировать минимум за 5 дней до нужной вам даты. Если вы бронируете экскурсию позже, напишите нам заранее, чтобы убедиться, что экскурсия в нужный день состоится.

Оставшуюся часть стоимости нужно внести не позднее, чем за сутки до экскурсии, в нашем офисе или онлайн

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включено: билеты на теплоход туда/обратно «Казань-Свияжск-Казань», входные билеты в Свияжск

Дополнительно оплачиваются радиогиды для хорошей слышимости — 100 руб. /чел.

На экскурсии при себе необходимо иметь маски с перчатками в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.