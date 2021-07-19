Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Здравствуйте! Очень жаль, что Ваше впечатление было не таким ярким из за данных факторов, с гидом будет так же проведена дополнительная работа, но в описании к экскурсии и в организационных деталях точно прописано, что Водная прогулка проходит на рейсовом двухпалубном пассажирском речном теплоходе «Озерный Москвич» с закрытой нижней, и открытой верхней палубами, вместе с отдыхающими и желающими переправиться на другой берег, эта информация открыта и в свободном доступе до бронирования.