Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Теплоходная прогулка по Волге к Верхнему Услону

Полюбоваться Казанью с другой стороны и необычным Печищинским берегом, слушая интересные рассказы

3.4
5 отзывов
Живописная природа, исторические объекты, отдых от городской суеты — всё это ждет вас на прогулке на рейсовом трамвайчике в группе до 40 человек.

С борта речного теплохода вам откроются панорамы Казани, русские пейзажи села Верхний Услон, крутой поворот Волги и «слоеный» берег Печищинского геологического разреза. Вы услышите об истории и особенностях этих мест и сделаете красочные фото.
Теплоходная прогулка по Волге к Верхнему Услону
Теплоходная прогулка по Волге к Верхнему Услону
Теплоходная прогулка по Волге к Верхнему Услону
Теплоходная прогулка по Волге к Верхнему Услону
Теплоходная прогулка по Волге к Верхнему Услону
Теплоходная прогулка по Волге к Верхнему Услону
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

  • 2-часовая водная прогулка по Волге с гидом. На рейсовом двухпалубном пассажирском речном теплоходе «Озерный Москвич» вы проплывете по широкой реке, попутно слушая рассказы о прошлом, современности и природе этих берегов Татарстана. . Верхнего Услона. Для этого районного центра и Казани Волга служит не просто разделительной полосой — это будто граница между двумя мирами. Шумным городом-миллионником и тихим селом. Вы ощутите это и узнаете о местной жизни вчера и сегодня. . геологический разрез — берег, напоминающий слоеный пирог из эпох. Вы поймете, чем он привлекает ученых, представите Казанское море, существовавшее миллионы лет назад, и узнаете о здешних старинных заводах. . детали
    • Водная прогулка проходит на рейсовом двухпалубном пассажирском речном теплоходе «Озерный Москвич» с закрытой нижней, и открытой верхней палубами, вместе с отдыхающими и желающими переправиться на другой берег. . будет сопровождать гид из нашей команды. Для качественного прослушивания экскурсии каждому выдается радиогид. . проводится в хорошую погоду. При отмене из-за плохой погоды предоплата вам возвращается. .

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30 и 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
19 июля 2021
Мы были рады в столь жаркий летний день совершить именно речную поездку,посмотреть волжские берега и окрестности красавицы Казани.
е
19 июля 2021
Теплоход рейсовый. Гид неочем. Рассказать неочем.
Эдгар
Ответ гида:
Здравствуйте! Очень жаль, что Ваше впечатление было не таким ярким из за данных факторов, с гидом будет так же проведена дополнительная работа, но в описании к экскурсии и в организационных деталях точно прописано, что Водная прогулка проходит на рейсовом двухпалубном пассажирском речном теплоходе «Озерный Москвич» с закрытой нижней, и открытой верхней палубами, вместе с отдыхающими и желающими переправиться на другой берег, эта информация открыта и в свободном доступе до бронирования.
П
18 июля 2021
Не понравилось. Обычный рейсовый теплоход с кучей обычных пассажиров. Довольно долго стояли на каждой осьановке (в некоторые он заходит 2 раза за маршрут). Проще и дешевле купить билет на этот теплоход самому и просто прокатиться.
Эдгар
Ответ гида:
Здравствуйте! Очень жаль, что Ваше впечатление было не таким ярким из за данных факторов, но в описании к экскурсии и в организационных деталях точно прописано, что Водная прогулка проходит на рейсовом двухпалубном пассажирском речном теплоходе «Озерный Москвич» с закрытой нижней, и открытой верхней палубами, вместе с отдыхающими и желающими переправиться на другой берег, эта информация открыта и в свободном доступе до бронирования.
О
6 июля 2021
В жару было самое то! Живительная прохлада Волги, интересный рассказ гида, пейзажи красивые и история живописного места под названием Верхний Услон. Захотелось вернуться!
Е
2 июля 2021
Познавательно, интересно, красиво, советую

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