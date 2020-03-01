Tripster проводит ещё 9 экскурсий

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  3. Царица Казань: первое свидание

Прогуляться по центральным улочкам и познакомиться с историей, колоритом и особым характером города

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Вы прогуляетесь по двум древнейшим улицам Казани и погрузитесь в атмосферу прошлых столетий.

Петропавловский собор удивит вас роскошным убранством, а церковь Богоявления — необычной архитектурой.

Вы узнаете историю города и услышите увлекательные рассказы о выдающихся жителях и гостях города.
260 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча — отель «Ногай»
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Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание

Что вас ожидает

Деловая Кремлевская
1 050 метров улицы Кремлёвской — это энциклопедия казанской жизни. Здесь нам встретятся здания разных стилей и эпох, в которых сейчас находятся солидные учреждения: мэрия, приемная президента, университет, национальная библиотека, Академия РАН. Вас ждут рассказы о царях, купцах, промышленниках и аристократии и интересные факты о местных традициях. Вы посетите Петропавловский собор, где осмотрите уникальное убранство и главные святыни, а также узнаете необычную историю строительства храма.

Улица-праздник
Баумана — это Казанский Арбат. Здесь сохранились здания хлебного базара, Государственного Банка, старая колокольня и церковь Богоявления, где крестили Федора Шаляпина. Вы познакомитесь с Су Анасы и узнаете Казанского кота, увидите копию роскошной кареты, на которой во время своего визита в 1767 году по Казани передвигалась Екатерина II и балкончик гостиницы «Казань», с которого выступал Троцкий.

Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание
Царица Казань: первое свидание

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура — отель «Ногай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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Tripster проводит ещё 9 экскурсий

Обзорная экскурсия по Казани с посещением КремляОбзорная экскурсия по Казани с посещением КремляОбзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
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Увидеть главные достопримечательности и узнать городские легенды
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71 отзыв
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Сказочный Свияжск и Храм всех религийСказочный Свияжск и Храм всех религийСказочный Свияжск и Храм всех религий
800 за человека
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Автобусная экскурсия в Йошкар-ОлуАвтобусная экскурсия в Йошкар-ОлуАвтобусная экскурсия в Йошкар-Олу
1300 за человека
11 часов
13 отзывов
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Елабуга. Поездка в уютный старинный городЕлабуга. Поездка в уютный старинный городЕлабуга. Поездка в уютный старинный город
2000 за человека
11 часов
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Погрузиться в прошлое, полюбоваться шишкинскими местами и узнать о последних днях Цветаевой
Истории древних племен, пейзажи, вдохновлявшие Шишкина, уютные купеческие улочки — за один день вы узнаете разную Елабугу и прочувствуете ее очарование. В программе путешествия главные достопримечательности города, в том числе таинственная башня Чертового городища и купеческая Казанская улица, а также два дома-музея — художника Ивана Шишкина, уроженца Елабуги, и поэтессы Марины Цветаевой.

Исторические экскурсии в Казани

Казанский Кремль вдоль и поперекКазанский Кремль вдоль и поперекКазанский Кремль вдоль и поперек
2600 за экскурсию
2 часа
20 отзывов
Познакомиться с символом города в компании профессионального гида
За 2 часа я проведу вас по всем главным местам за стенами Кремля. Вы снаружи и внутри рассмотрите мечеть Кул-Шариф, полюбуетесь городом с ее смотровой, заглянете в Благовещенский собор, поймете, почему падает башня Сююмбике. Я понятно и интересно расскажу о белокаменной крепости, в которой отражена тысячелетняя история моей родной Казани.
За что стоит полюбить КазаньЗа что стоит полюбить КазаньЗа что стоит полюбить Казань
3990 за экскурсию
2 часа
311 отзывов
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
На экскурсии я расскажу, за что стоит полюбить Казань — место пересечения традиций и современности, Востока и Запада. Я объясню, каким образом в истории Казани отразилась вся история России и почему ее можно по праву считать «третьей столицей России». Вашим гидом станет не просто коренной казанец и профессиональный историк, но главное — человек, который любит свой город и гордится им.
Красавица Казань в вечерних огняхКрасавица Казань в вечерних огняхКрасавица Казань в вечерних огнях
скидка20%
От
3000 ₽
2400 за экскурсию
2 часа
46 отзывов
Рассмотреть город в лучах яркой подсветки и увидеть его с новой стороны
Ночные огни невероятно подчёркивают необычные, яркие контрасты Казани. И дело здесь не только в подсветке — в тёмное время суток очертания города преображаются. Белые стены Кремля, минареты и купола мечетей, водная гладь озера Кабан врезаются в память прекрасной картинкой, на фоне которой так здорово узнавать о городе новое, слушать его многочисленные легенды и знакомиться с татарской культурой, чтобы на следующий день при свете солнца посмотреть на Казань иначе.
Кто такие татарыКто такие татарыКто такие татары
2400 за экскурсию
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134 отзыва
Открыть историю и культуру коренного народа Казани на пешеходной экскурсии с местной жительницей
На экскурсии по Старо-татарской слободе вы узнаете историю коренных жителей Казани — татар — об их образовании, занятиях, культуре, вере и изменениях с течением веков. Цветные деревянные домики и образцовые доходные дома, самые старые и самые гармоничные мечети, меблированные квартиры, торговые лобазы и широкие проспекты расскажут о повседневной жизни казанских татар в контексте всей исламской цивилизации.
Секреты Казанского КремляСекреты Казанского КремляСекреты Казанского Кремля
скидка10%
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1.5 часа
Исследовать знаковые места крепости и погрузиться в её богатую историю
Гуляя по территории древнего Казанского Кремля, вы оцените, как органично здесь сочетаются мечети и храмы, русские и татарские культурные традиции. Я расскажу, когда, как и при каких обстоятельствах был построен Кремль, какие события здесь происходили и чем он живет сегодня.
Старая КазаньСтарая КазаньСтарая Казань
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26 отзывов
Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого
Чтобы открыть старинную, русскую часть города, которая была здесь со времен пришествия сюда Ивана Грозного, местами неотреставрированную и не совсем ухоженную — но настоящую и чарующую, рассмотреть детали ее дореволюционных построек, услышать истории ее прошлых примечательных жильцов, приглашаю на эту прогулку по витиеватым улочкам и тенистым переулкам.

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