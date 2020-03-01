Tripster проводит ещё 9 экскурсий

Что вас ожидает

Деловая Кремлевская

1 050 метров улицы Кремлёвской — это энциклопедия казанской жизни. Здесь нам встретятся здания разных стилей и эпох, в которых сейчас находятся солидные учреждения: мэрия, приемная президента, университет, национальная библиотека, Академия РАН. Вас ждут рассказы о царях, купцах, промышленниках и аристократии и интересные факты о местных традициях. Вы посетите Петропавловский собор, где осмотрите уникальное убранство и главные святыни, а также узнаете необычную историю строительства храма.

Улица-праздник

Баумана — это Казанский Арбат. Здесь сохранились здания хлебного базара, Государственного Банка, старая колокольня и церковь Богоявления, где крестили Федора Шаляпина. Вы познакомитесь с Су Анасы и узнаете Казанского кота, увидите копию роскошной кареты, на которой во время своего визита в 1767 году по Казани передвигалась Екатерина II и балкончик гостиницы «Казань», с которого выступал Троцкий.