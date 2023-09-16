Совершить восхождение на хребет и сделать селфи с оленем и альпакой
Отправляемся отдыхать от городской суеты, дел и забот на Южный Урал.
Будем гулять по залам и подземельям пещеры, постараемся сосчитать, сколько оттенков имеют знаменитые Айские притёсы, и увидим Порожскую ГЭС, построенную в 1908 году и никогда затем не реконструированную под советские нормы. Кульминация тура — поход на хребет Зюраткуль, откуда видно самое высокогорное на Урале озеро. А ещё вас ждёт посвящение в почётные походники.
Будем гулять по залам и подземельям пещеры, постараемся сосчитать, сколько оттенков имеют знаменитые Айские притёсы, и увидим Порожскую ГЭС, построенную в 1908 году и никогда затем не реконструированную под советские нормы. Кульминация тура — поход на хребет Зюраткуль, откуда видно самое высокогорное на Урале озеро. А ещё вас ждёт посвящение в почётные походники.
Ближайшие даты:
16
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: ксерокопия паспорта и полиса ОМС (можно в цифровом виде), наличные, дождевик, куртка, брюки и головной убор, удобная обувь, желательно трекинговая или кроссовки, средства личной гигиены, матерчатые перчатки, фонарик налобный с батарейками, ёмкость с водой 1,5 литра, личный перекус, сменная одежда, трекинговые палки по желанию.
Участие возможно с 12 лет в сопровождении родителей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Казань, тц «Мега» в 20:00, Набережные Челны в 23:00Завершение: Набережные Челны в 02:00, Казань в 05:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 11 туристов
Друзья, меня зовут Динар и я не могу представить свою жизнь без приключений! Путешественник и со-основатель travel-сообщества. Путешествовал по России, когда это еще не было мейнстримом: Байкал, Камчатка, Саяны, Кольский п-ов, Эльбрус. Опыт более 60 сплавов и более 20 горных походов. Уволился из банка, чтобы посвятить себя активным видам отдыха.
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