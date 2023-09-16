Отправляемся отдыхать от городской суеты, дел и забот на Южный Урал. Будем гулять по залам и подземельям пещеры, постараемся сосчитать, сколько оттенков имеют знаменитые Айские притёсы, и увидим Порожскую ГЭС, построенную в 1908 году и никогда затем не реконструированную под советские нормы. Кульминация тура — поход на хребет Зюраткуль, откуда видно самое высокогорное на Урале озеро. А ещё вас ждёт посвящение в почётные походники.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: ксерокопия паспорта и полиса ОМС (можно в цифровом виде), наличные, дождевик, куртка, брюки и головной убор, удобная обувь, желательно трекинговая или кроссовки, средства личной гигиены, матерчатые перчатки, фонарик налобный с батарейками, ёмкость с водой 1,5 литра, личный перекус, сменная одежда, трекинговые палки по желанию.

Участие возможно с 12 лет в сопровождении родителей.