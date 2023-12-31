Пронестись с ветерком по склонам Северного Урала, забежать в баньку и прыгнуть в сугроб
Все дни с нами будет фотограф-видеограф, который точно не оставит никого без эффектных кадров! В новогодние даты тура устроим вечеринку с праздничным банкетом, диджеем, салютом и ведущим.
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Описание
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.
Программа тура по дням
Выезд
Отправление автобуса от ТЦ «Мега» (Казань) в 18:30 (в новогодние даты в 19:00). Присоединиться можно в Набережных Челнах и Уфе. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Но переживать не стоит, едем на комфортабельном большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног. Рекомендуем взять с собой термос, подушку, плед.
Горнолыжный курорт «Губаха» и вечеринка с баней
В гостиницу приедем ориентировочно к 11:00. После размещения и завтрака отправимся на склоны горнолыжного комплекса «Губаха», который является одним из лучших на Урале. В нашем распоряжении 18 трасс всех категорий сложности, сноупарк с различными фигурами и трамплинами, прокат снаряжения и уроки инструктора для желающих. Здесь есть несколько кафе, в том числе на вершине, где можно согреться и полноценно пообедать. С нами все дни будет фотограф-видеограф, поэтому без эффектных снимков вы точно не останетесь.
Сегодня проведём на склонах около 6 часов, после чего соберёмся у автобуса и за 15 минут доедем до гостиницы. Вечером — знакомство, ужин, баня. В новогодние даты будет праздничный банкет с диджеем, ведущим и салютом. Веселимся до утра!
Катаемся и веселимся
С 12:00 до 18:00 катаемся по склонам Северного Урала. Желающие за доплату смогут прокатиться на снегоходах, лыжах, ватрушках и пообщаться с хаски. Вечером за нами приедет автобус и доставит в гостиницу. Устроим ещё одну вечеринку с глинтвейном и баней!
День катания и выезд в Казань
Встанем пораньше (08:00), чтобы успеть насладиться последним днём катания на курорте «Губаха», опробовать новые склоны и с ветерком пронестись по полюбившимся. В 16:00-17:00 выезжаем обратно в Казань. По дороге ночью остановимся в Уфе и Набережных Челнах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 18:30-19:00 / Набережные Челны, 22:00-22:30 / УфаЗавершение: Прибытие ночью на следующий день после тура - Уфа / Набережные Челны 03:00-04:00 / Казань, ТЦ «Мега», 06:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.