В гостиницу приедем ориентировочно к 11:00. После размещения и завтрака отправимся на склоны горнолыжного комплекса «Губаха», который является одним из лучших на Урале. В нашем распоряжении 18 трасс всех категорий сложности, сноупарк с различными фигурами и трамплинами, прокат снаряжения и уроки инструктора для желающих. Здесь есть несколько кафе, в том числе на вершине, где можно согреться и полноценно пообедать. С нами все дни будет фотограф-видеограф, поэтому без эффектных снимков вы точно не останетесь.

Сегодня проведём на склонах около 6 часов, после чего соберёмся у автобуса и за 15 минут доедем до гостиницы. Вечером — знакомство, ужин, баня. В новогодние даты будет праздничный банкет с диджеем, ведущим и салютом. Веселимся до утра!