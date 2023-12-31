Обкатать лучшие трассы, обновиться в бане и устроить вечеринку с компанией единомышленников
Туда, где тренируются участники Олимпийских игр и мастера спорта! Тур подойдёт для любого уровня подготовки — в нашем распоряжении трассы всех категорий сложности. Желающие смогут взять уроки с инструктором и арендовать снаряжение.
А на вечер запланирована жаркая баня, прыжки в сугробы, глинтвейн и новогодняя вечеринка с диджеем и салютом, если тур проходит в праздничные даты. Приятный бонус путешествия — сопровождение фотографом-видеографом.
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Описание
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.
Программа тура по дням
Выезд
Отправление автобуса от ТЦ «Мега» (Казань) в 19:00. Присоединиться можно в Набережных Челнах и Уфе. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Но переживать не стоит, едем на комфортабельном большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног. Рекомендуем взять с собой термос, подушку, плед.
Горнолыжный комплекс «Банное» и вечеринка с баней
На турбазу приедем ориентировочно к 10:30-11:00. После размещения и завтрака отправимся на склоны горнолыжного комплекса «Банное», который является лучшим курортом на Урале. Находится он недалеко от аэропорта Магнитогорска (30 минут на машине), поэтому, при желании, возможно прилететь сегодня и присоединиться к группе утром (без ночного переезда на автобусе).
Курорт оснащён всем необходимым для комфортного отдыха. За дополнительную плату желающие смогут арендовать снаряжение, взять занятия с инструктором, покататься на лыжах, коньках и ватрушках. С нами будет фотограф-видеограф, поэтому без эффектных снимков вы точно не останетесь. Катаемся до 16:00 (в новогодние даты до 18:00), после чего возвращаемся на базу. Вечером нас ждёт вечеринка с жаркой баней! И кульминация дня — прыжки в сугроб!
В новогодний тур в этот день будет праздничный ужин с игристым, диджеем, ведущим и салютом. Отмечаем всю ночь!
Горнолыжный комплекс «Абзаково» и баня
В 08:30 соберёмся вместе на завтрак (в новогодний тур в 11:00). Затем выезжаем в сторону горнолыжного курорта «Абзаково», который представляет собой спортивно-оздоровительный центр с собственным аквапарком, развлекательным центром, зоопарком, саунами и 13 трассами всех категорий. Работает 7 бугельных подъёмников и 2 канатно-кресельных дороги. Катаемся сегодня до 17:00 (в новогодний тур до 18:00).
Вечером — ужин и баня.
Горнолыжный комплекс «Мраткино» и выезд в Казань
Чтобы успеть ещё обкатать и склоны «Мраткино», встанем пораньше (07:30). Находится он в Белорецке и является одним из старейших на Урале. К нашим услугам 8 трасс разной сложности и 4 подъёмника. Здесь тренировались 5 мастеров спорта международного класса и участники Олимпийских игр. Катаемся до 15:00.
На комфортабельном автобусе возвращаемся в Казань. По дороге ночью остановимся в Уфе и Набережных Челнах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 19:00 / Набережные Челны, 23:00 / УфаЗавершение: Прибытие ночью на следующий день после тура - Уфа / Набережные Челны 02:30 / Казань, ТЦ «Мега», 05:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.