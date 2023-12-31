На турбазу приедем ориентировочно к 10:30-11:00. После размещения и завтрака отправимся на склоны горнолыжного комплекса «Банное», который является лучшим курортом на Урале. Находится он недалеко от аэропорта Магнитогорска (30 минут на машине), поэтому, при желании, возможно прилететь сегодня и присоединиться к группе утром (без ночного переезда на автобусе).

Курорт оснащён всем необходимым для комфортного отдыха. За дополнительную плату желающие смогут арендовать снаряжение, взять занятия с инструктором, покататься на лыжах, коньках и ватрушках. С нами будет фотограф-видеограф, поэтому без эффектных снимков вы точно не останетесь. Катаемся до 16:00 (в новогодние даты до 18:00), после чего возвращаемся на базу. Вечером нас ждёт вечеринка с жаркой баней! И кульминация дня — прыжки в сугроб!

В новогодний тур в этот день будет праздничный ужин с игристым, диджеем, ведущим и салютом. Отмечаем всю ночь!