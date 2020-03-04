Что вас ожидает

Улица Баумана — старинная и современная

Атмосферная и нарядная, она идет в ногу со временем: здесь множество молодежных кафе с магазинчиками, но и дух прошлых веков чувствуется в фасаде каждого здания. На прогулке по главной пешеходной улице столицы Татарстана я расскажу о ее истоках, нынешнем и былых названиях, тайнах подземелий и современных памятниках. Познакомлю с образцом советского конструктивизма, историей нулевого меридиана и отведу к аллее звезд татарской эстрады. Также вы узнаете о золотых запасах Центрального банка, которые здесь находились в старину. И услышите о лучших местах города, где стоит отведать блюда настоящей татарской кухни.

Казанский Арбат и известные личности

Я покажу «щербатый дом» рядом с церковью, где в хоре пел Шаляпин, и расскажу забавную историю о дружбе мэтра мировой оперы с Горьким. Возле копии кареты Екатерины Второй поговорим о визите императрицы в Казань и важных решениях, которые она приняла в рамках большого путешествия по волжским городам. Также я с радостью познакомлю вас с Котом Казанским и Су Анасы — нашим аналогом Русалочки в Копенгагене. А завершится экскурсия у любимого места встречи всех казанцев — у бронзовой композиции «Часы».

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