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Историко-архитектурная прогулка по главной пешеходной улице города

SOFYA
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SOFYA – ваш гид
В небольшом путешествии по старинной и очень выразительной улице вы откроете место, где пел Шаляпин, узнаете о судьбоносном визите Екатерины Второй и познакомитесь с Котом Казанским. А еще услышите тайны подземелий, легенды о золотых сокровищницах и секреты лучших точек, куда стоит идти за татарскими кулинарными шедеврами.
От 800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Баумана
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Улица Баумана, или казанский Арбат
Улица Баумана, или казанский Арбат

Что вас ожидает

Улица Баумана — старинная и современная
Атмосферная и нарядная, она идет в ногу со временем: здесь множество молодежных кафе с магазинчиками, но и дух прошлых веков чувствуется в фасаде каждого здания. На прогулке по главной пешеходной улице столицы Татарстана я расскажу о ее истоках, нынешнем и былых названиях, тайнах подземелий и современных памятниках. Познакомлю с образцом советского конструктивизма, историей нулевого меридиана и отведу к аллее звезд татарской эстрады. Также вы узнаете о золотых запасах Центрального банка, которые здесь находились в старину. И услышите о лучших местах города, где стоит отведать блюда настоящей татарской кухни.

Казанский Арбат и известные личности
Я покажу «щербатый дом» рядом с церковью, где в хоре пел Шаляпин, и расскажу забавную историю о дружбе мэтра мировой оперы с Горьким. Возле копии кареты Екатерины Второй поговорим о визите императрицы в Казань и важных решениях, которые она приняла в рамках большого путешествия по волжским городам. Также я с радостью познакомлю вас с Котом Казанским и Су Анасы — нашим аналогом Русалочки в Копенгагене. А завершится экскурсия у любимого места встречи всех казанцев — у бронзовой композиции «Часы».

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто только начинает знакомство с Казанью, тем, кто хочет лучше узнать ее историю
  • Если в группе будут дети, я включу в рассказ татарские сказки и мифы

Организационные детали

  • Экскурсия — пешеходная, маршрут рассчитан на 1,5 часа
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • По вашему желанию я могу включить в программу Петропавловский собор, расположенный на ул. М. Джалиля
Улица Баумана, или казанский Арбат
Улица Баумана, или казанский Арбат
Улица Баумана, или казанский Арбат
Улица Баумана, или казанский Арбат
Улица Баумана, или казанский Арбат
Улица Баумана, или казанский Арбат
Улица Баумана, или казанский Арбат

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Баумана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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SOFYA
SOFYA
Волонтер, атташе, студентка. Родилась и выросла в Казани, в семье потомков татарской интеллигенции. Знаю редкие татарские песни, пытаюсь выявить сходства татарского и французского. Люблю родной город и хочу всех окружающих заставить его полюбить :)
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 марта 2020
Уверен, многие думают, что можно прогуляться по Баумана и самостоятельно, а с какими-то историческими фактами познакомиться в интернете. Поверьте, экскурсия Софьи поможет увидеть и узнать значительно больше. Софья увлеченный рассказчик и интересный собеседник, владеющий большим объемом как исторических сведений, так и современной информации. За столь непродолжительное время она не просто проведёт вас по улице, а покажет и расскажет о том, на что вы сами бы не обратили внимание.

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