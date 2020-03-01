SOFYA проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История и легенды Кремлевской улицы

Мы встретимся на площади Первого мая, откуда начинается современная улица Кремлевская. Вы узнаете, почему она пять раз меняла название, в здании какого учебного заведения находился велосипедный магазин и о чем поспорили владельцы двух знаменитых казанских пассажей. А также посетите единственный в России университетский городок начала XIX столетия, услышите истории выдающихся выпускников и студентов Казанского университета и рассмотрите посвященные им скульптурные композиции.

Великолепие местной архитектуры

Старинные здания на улице Кремлевская — не меньшая по значимости достопримечательность города, чем постройки за стенами Казанского Кремля. Вы увидите Александровский пассаж 1883 года, напоминающий резную шкатулку, дом Ушковой, Национальный музей и здание мэрии. А я расскажу, как складывалась их история, в каких архитектурных стилях они выполнены и какие легенды с ними связаны. Завершится экскурсия в живописном парке Черное озеро.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто только начинает знакомство с Казанью. А также жителям города, желающим лучше узнать его историю.