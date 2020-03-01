SOFYA проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Улица Кремлевская — «Невский проспект в миниатюре»

Увидеть самые красивые дворянские и купеческие постройки Казани 18-19 веков

SOFYA
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SOFYA – ваш гид
Улица Кремлевская — главная улица в историческом центре Казани.

Вы насладитесь красотой ее старинных аристократических зданий, услышите истории их владельцев и посетите университетский городок.

А еще узнаете об одном необычном свадебном подарке и отыщете дом, напоминающий торт со взбитыми сливками.
От 1500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Кремлевская
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Улица Кремлевская — «Невский проспект в миниатюре»
Улица Кремлевская — «Невский проспект в миниатюре»

Что вас ожидает

История и легенды Кремлевской улицы
Мы встретимся на площади Первого мая, откуда начинается современная улица Кремлевская. Вы узнаете, почему она пять раз меняла название, в здании какого учебного заведения находился велосипедный магазин и о чем поспорили владельцы двух знаменитых казанских пассажей. А также посетите единственный в России университетский городок начала XIX столетия, услышите истории выдающихся выпускников и студентов Казанского университета и рассмотрите посвященные им скульптурные композиции.

Великолепие местной архитектуры
Старинные здания на улице Кремлевская — не меньшая по значимости достопримечательность города, чем постройки за стенами Казанского Кремля. Вы увидите Александровский пассаж 1883 года, напоминающий резную шкатулку, дом Ушковой, Национальный музей и здание мэрии. А я расскажу, как складывалась их история, в каких архитектурных стилях они выполнены и какие легенды с ними связаны. Завершится экскурсия в живописном парке Черное озеро.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто только начинает знакомство с Казанью. А также жителям города, желающим лучше узнать его историю.

Организационные детали

  • По желанию мы можем посетить Петропавловский собор и спуститься на ул. Баумана к скульптуре Казанского кота
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше 10 лет
Улица Кремлевская — «Невский проспект в миниатюре»
Улица Кремлевская — «Невский проспект в миниатюре»
Улица Кремлевская — «Невский проспект в миниатюре»
Улица Кремлевская — «Невский проспект в миниатюре»
Улица Кремлевская — «Невский проспект в миниатюре»
Улица Кремлевская — «Невский проспект в миниатюре»
Улица Кремлевская — «Невский проспект в миниатюре»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Кремлевская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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SOFYA
SOFYA
Волонтер, атташе, студентка. Родилась и выросла в Казани, в семье потомков татарской интеллигенции. Знаю редкие татарские песни, пытаюсь выявить сходства татарского и французского. Люблю родной город и хочу всех окружающих заставить его полюбить :)
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SOFYA проводит ещё 1 экскурсию

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