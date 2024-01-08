Приглашаю вас на прогулку по одной из старинных улиц города.



Мы представим, как выглядела Кремлёвская, когда она ещё называлась Воскресенской и была одной из главных торговых улиц Казани. Поговорим о домах, которые тут сохранились, и знаменитых людях, что здесь жили. Конечно же, не обойдётся без мистических историй, курьёзных случаев и городских легенд.