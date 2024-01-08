Познакомиться с исторической улицей Казани и судьбами её выдающихся обитателей
Приглашаю вас на прогулку по одной из старинных улиц города.
Мы представим, как выглядела Кремлёвская, когда она ещё называлась Воскресенской и была одной из главных торговых улиц Казани. Поговорим о домах, которые тут сохранились, и знаменитых людях, что здесь жили. Конечно же, не обойдётся без мистических историй, курьёзных случаев и городских легенд.
Мы представим, как выглядела Кремлёвская, когда она ещё называлась Воскресенской и была одной из главных торговых улиц Казани. Поговорим о домах, которые тут сохранились, и знаменитых людях, что здесь жили. Конечно же, не обойдётся без мистических историй, курьёзных случаев и городских легенд.
Ближайшие даты:
8
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Начнём прогулку на площади 1 Мая, откуда берёт начало современная улица Кремлёвская. Я расскажу об истории Гостиного двора и Национального музея, Александровского и Чернояровского пассажей, а также утраченного Воскресенского собора.
- Полюбуемся лепниной одного из самых красивых зданий Казани — дома Зинаиды Ушковой.
- Найдём загадочные масонские символы на фасадах домов.
- Познакомимся с Университетским городком. Побываем в сквере у памятника выдающемуся ректору Императорского Казанского Университета Н. И. Лобачевскому и на легендарной «Сковородке» — традиционном месте встречи казанских студентов. Отсюда открывается красивый вид на фасад главного здания КФУ.
- В Университетском городке увидим обсерваторию и здание анатомического театра. Поговорим об учёных, поэтах, писателях и общественных деятелях, которые учились и преподавали в этих стенах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Спасской башни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Казани
Меня зовут Валерий. Я родился и живу в Казани. Бесконечно люблю свой родной город — уникальное место, где встретились Восток и Запад и где мирно рядом друг с другом живут две мировые религии — христианство и ислам. Я приглашаю на свои экскурсии по Казани — обзорные, тематические, индивидуальные, групповые. С удовольствием покажу гостям все самые интересные и красивейшие достопримечательности нашего города. Надеюсь, вы влюбитесь в Казань и захотите вернуться сюда снова и снова!
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