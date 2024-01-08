Улица Кремлёвская сквозь века
Групповая экскурсия в Казани

Познакомиться с исторической улицей Казани и судьбами её выдающихся обитателей

Приглашаю вас на прогулку по одной из старинных улиц города.

Мы представим, как выглядела Кремлёвская, когда она ещё называлась Воскресенской и была одной из главных торговых улиц Казани. Поговорим о домах, которые тут сохранились, и знаменитых людях, что здесь жили. Конечно же, не обойдётся без мистических историй, курьёзных случаев и городских легенд.
Улица Кремлёвская сквозь века
Улица Кремлёвская сквозь века
Улица Кремлёвская сквозь века
Улица Кремлёвская сквозь века
Улица Кремлёвская сквозь века
Улица Кремлёвская сквозь века
Улица Кремлёвская сквозь века
Улица Кремлёвская сквозь века
Улица Кремлёвская сквозь века
Ближайшие даты:
8
янв
10
янв
13
янв
17
янв
20
янв
24
янв
27
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Начнём прогулку на площади 1 Мая, откуда берёт начало современная улица Кремлёвская. Я расскажу об истории Гостиного двора и Национального музея, Александровского и Чернояровского пассажей, а также утраченного Воскресенского собора.
  • Полюбуемся лепниной одного из самых красивых зданий Казани — дома Зинаиды Ушковой.
  • Найдём загадочные масонские символы на фасадах домов.
  • Познакомимся с Университетским городком. Побываем в сквере у памятника выдающемуся ректору Императорского Казанского Университета Н. И. Лобачевскому и на легендарной «Сковородке» — традиционном месте встречи казанских студентов. Отсюда открывается красивый вид на фасад главного здания КФУ.
  • В Университетском городке увидим обсерваторию и здание анатомического театра. Поговорим об учёных, поэтах, писателях и общественных деятелях, которые учились и преподавали в этих стенах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Спасской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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