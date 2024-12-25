Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Голубые озера постоянно привлекают туристов.



Прозрачная вода с приятным оттенком и температурой, которая сохраняется на одном уровне и зимой и летом, подводная живность, террасы, уходящие прямо в озеро, — все это создает удивительную картину, которой и приезжают любоваться путешественники со всех уголков России. Отправимся сюда и мы — на несколько часов погрузиться в мир казанского заповедника.

Inkazan Ваш гид в Казани Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком Когда ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС в любое время 5400 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Жемчужина Казани Голубые озера образовались в результате карстовых разломов в земле, поэтому температура воды в них всегда одинакова — и зимой и летом +4 градуса! Во время экскурсии вы узнаете о глубине озер, которая местами достигает 18 метров. На дне озер бьют ключи. Благодаря тому, что ключевая вода постоянно циркулирует, в голубых озерах отличная видимость и сказочного голубого цвета вода. Берега под водой поросли зарослями элодеи, в которых живет большое количество различной живности. Чистейшая вода дает возможность восхититься подводной жизнью озера: уходящие вниз террасы, уступы обрамлены зелеными зарослями харовых водорослей, образующие подобие густого дерна. Ниже мягкие известняковые породы образовали оригинальные склоны, а у самого дна виднеются воронкообразные провалы. Конечно же, во время экскурсии вы сделаете сделаете восхитительные фото, а красота этих мест навсегда останется в вашей памяти!

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