Голубые озера постоянно привлекают туристов.
Прозрачная вода с приятным оттенком и температурой, которая сохраняется на одном уровне и зимой и летом, подводная живность, террасы, уходящие прямо в озеро, — все это создает удивительную картину, которой и приезжают любоваться путешественники со всех уголков России. Отправимся сюда и мы — на несколько часов погрузиться в мир казанского заповедника.
Прозрачная вода с приятным оттенком и температурой, которая сохраняется на одном уровне и зимой и летом, подводная живность, террасы, уходящие прямо в озеро, — все это создает удивительную картину, которой и приезжают любоваться путешественники со всех уголков России. Отправимся сюда и мы — на несколько часов погрузиться в мир казанского заповедника.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Жемчужина КазаниГолубые озера образовались в результате карстовых разломов в земле, поэтому температура воды в них всегда одинакова — и зимой и летом +4 градуса! Во время экскурсии вы узнаете о глубине озер, которая местами достигает 18 метров. На дне озер бьют ключи. Благодаря тому, что ключевая вода постоянно циркулирует, в голубых озерах отличная видимость и сказочного голубого цвета вода. Берега под водой поросли зарослями элодеи, в которых живет большое количество различной живности. Чистейшая вода дает возможность восхититься подводной жизнью озера: уходящие вниз террасы, уступы обрамлены зелеными зарослями харовых водорослей, образующие подобие густого дерна. Ниже мягкие известняковые породы образовали оригинальные склоны, а у самого дна виднеются воронкообразные провалы. Конечно же, во время экскурсии вы сделаете сделаете восхитительные фото, а красота этих мест навсегда останется в вашей памяти!
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Малое голубое озеро
- Большой водопад
- Большое голубое озеро
- Ручьи и родники
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги и сопровождение гида по всему маршруту
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, в котором вы становились
Завершение: Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ, ВС в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 294 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Вас заберут из отеля и доставят обратно после экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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