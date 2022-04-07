Самые точные марийские часы – «часы с осликом» на здании художественной галереи - памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову
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Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом и прогуляетесь по «Итальянскому парку»
Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл. В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново. Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
Обед по желанию 350 руб. /чел.
Аренда радиогида 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Казань, ул. Баумана, д. 19
Когда и сколько длится
Когда: понедельник, четверг, суббота в 9.30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
При себе необходимо иметь маски.
По желанию, за дополнительную плату 100 руб. /чел можно взять радиогиды в аренду для лучшей слышимости экскурсовода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
понедельник, четверг, суббота в 9.30
Резеда — ваш гид в Казани
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