Увлекательная поездка в Йошкар-олу из Казани

Увлекательная поездка в Йошкар-олу из Казани
Увлекательная поездка в Йошкар-олу из Казани
Увлекательная поездка в Йошкар-олу из Казани

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь им. Оболенского-Ноготкова
  • Самые точные марийские часы – «часы с осликом» на здании художественной галереи - памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову
  • Копию Царь-пушки
  • Памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду
  • Восемь минут Евангельского чуда - часы с движущимися фигурами святых апостолов - набережную Амстердам со скульптурными композициями и памятниками известным деятелям искусств
  • Благовещенскую башню с боем курантов
  • Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом и прогуляетесь по «Итальянскому парку»
Йошкар-Ола — столица Республики Марий Эл. В последнее десятилетие Йошкар-Ола преобразилась: центр фактически отстроен заново. Поэтому мы едем в Марий Эл прежде всего не за историей пыльных веков, а за тем, чтобы увидеть современную жизнь главного города этой республики.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед по желанию 350 руб. /чел.
  • Аренда радиогида 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Казань, ул. Баумана, д. 19
Когда и сколько длится
Когда: понедельник, четверг, суббота в 9.30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • При себе необходимо иметь маски.
  • По желанию, за дополнительную плату 100 руб. /чел можно взять радиогиды в аренду для лучшей слышимости экскурсовода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

понедельник, четверг, суббота в 9.30

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