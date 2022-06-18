Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

Вы увидите «визитные карточки» Болгара: Соборную мечеть, Восточный мавзолей, Ханский дворец, Черную и Белую палаты. Оцените грандиозный печатный Коран, посетите великолепную Белую мечеть и заглянете в музей Лекаря, раскрывающий историю средневековой восточной медицины. А также рассмотрите памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году.
Наш профессиональный гид поможет вам погрузиться в далекое прошлое — во времена Золотой Орды. Вы узнаете о жизни ханов, полюбуетесь древним восточным зодчеством и раскроете тайны захоронения знатных людей. Посмотрите на усыпальницы и поминальные мечети, отыщете руины бани XIV века и впечатлитесь грандиозными белокаменными дворцами.