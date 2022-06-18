Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

В Болгар на метеоре

Посетить колоритный древний город и оценить его главные достопримечательности

В группе до 40 человек вы отправитесь на метеоре в знаменитый Болгар. Это одно из немногих страны, где можно увидеть оригинальную архитектуру времен Золотой Орды.

Наш профессиональный гид покажет вам Восточный мавзолей, дом Лекаря, Ханский дворец, Черную палату и современную Белую мечеть. Расскажет о них интересные факты и легенды.
В Болгар на метеоре
В Болгар на метеоре
В Болгар на метеоре
В Болгар на метеоре
В Болгар на метеоре
В Болгар на метеоре
В Болгар на метеоре
В Болгар на метеоре
В Болгар на метеоре
В Болгар на метеоре
В Болгар на метеоре
В Болгар на метеоре
В Болгар на метеоре
В Болгар на метеоре
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Самое-самое в Болгаре

Вы увидите «визитные карточки» Болгара: Соборную мечеть, Восточный мавзолей, Ханский дворец, Черную и Белую палаты. Оцените грандиозный печатный Коран, посетите великолепную Белую мечеть и заглянете в музей Лекаря, раскрывающий историю средневековой восточной медицины. А также рассмотрите памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году.

Болгар сквозь столетия

Наш профессиональный гид поможет вам погрузиться в далекое прошлое — во времена Золотой Орды. Вы узнаете о жизни ханов, полюбуетесь древним восточным зодчеством и раскроете тайны захоронения знатных людей. Посмотрите на усыпальницы и поминальные мечети, отыщете руины бани XIV века и впечатлитесь грандиозными белокаменными дворцами.

Организационные детали

  • Метеор и входные билеты включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: обед — 400 руб, наушники для лучшей слышимости гида — 100 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в речном порту Казани
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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