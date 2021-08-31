в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Болгар расположился на красивом склоне, на берегу величественной Волги. Это самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, святое для поволжских татар место. Мы посетим древнее городище с сохранившимися памятниками архитектуры XIII-XIV веков, осмотрим великолепную Соборную мечеть и Большой Минарет. Вы узнаете о жизни домонгольского Болгара и погребальных обрядах в Восточном мавзолее, а также заглянете в «монастырский погреб» и увидите памятники Булгарской письменности.
Галерея первозданного Малого минарета подарит панорамный вид на древнее городище Болгар. Вам откроется легенда о сподвижнике пророка Мухаммеда и история нашествия Золотой орды. Поблизости сохранились руины четырех усыпальниц, одна из которых — «Ханская». В здании-кубе из белого известняка нет входа: мы обойдем его вокруг и поговорим о священной земле, а у Черной палаты вы услышите красивое татарское предание о болгарской царевне.
Покинув территорию древнего Болгарского городища, мы подойдем к «Северному Тадж-Махалу» — Белой мечети. Взору предстанут сочетания лучших произведений мировой исламской архитектуры: символичная молельная площадь, окруженная садом, белый мрамор, витражные окна купола и стройные минареты, напоминающие о Мечети Пророка в Медине. Внутри — традиционный декор: тюльпаны, мукарнасы, арабески и геометрические орнаменты.