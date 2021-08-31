в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

В древний Болгар на метеоре

Отправиться в речной круиз из Казани и увидеть наследие Волжской Булгарии

4.6
21 отзыв
Прогулка на быстроходном судне Метеор откроет чудесные виды на величественную Волгу и Каму и познакомит со всеми красотами местности.

А, высадившись на сушу, вы полюбуетесь столицей Волжской Булгарии с лучших сторон и побываете у главных достопримечательностей города.
В древний Болгар на метеоре
В древний Болгар на метеоре
В древний Болгар на метеоре
В древний Болгар на метеоре
В древний Болгар на метеоре
В древний Болгар на метеоре
В древний Болгар на метеоре
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Что вас ожидает

Болгарское городище — дыхание древности

Болгар расположился на красивом склоне, на берегу величественной Волги. Это самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, святое для поволжских татар место. Мы посетим древнее городище с сохранившимися памятниками архитектуры XIII-XIV веков, осмотрим великолепную Соборную мечеть и Большой Минарет. Вы узнаете о жизни домонгольского Болгара и погребальных обрядах в Восточном мавзолее, а также заглянете в «монастырский погреб» и увидите памятники Булгарской письменности.

Святые места памяти предков

Галерея первозданного Малого минарета подарит панорамный вид на древнее городище Болгар. Вам откроется легенда о сподвижнике пророка Мухаммеда и история нашествия Золотой орды. Поблизости сохранились руины четырех усыпальниц, одна из которых — «Ханская». В здании-кубе из белого известняка нет входа: мы обойдем его вокруг и поговорим о священной земле, а у Черной палаты вы услышите красивое татарское предание о болгарской царевне.

«Ак-Мэчет» — цветок полей

Покинув территорию древнего Болгарского городища, мы подойдем к «Северному Тадж-Махалу» — Белой мечети. Взору предстанут сочетания лучших произведений мировой исламской архитектуры: символичная молельная площадь, окруженная садом, белый мрамор, витражные окна купола и стройные минареты, напоминающие о Мечети Пророка в Медине. Внутри — традиционный декор: тюльпаны, мукарнасы, арабески и геометрические орнаменты.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Участие в экскурсии оплачивается заранее — не позднее, чем за сутки до начала: оплатить экскурсию можно онлайн либо у нашего пункта сбора в центре города (подробную информацию вы получите после бронирования)
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость экскурсии входят: билеты на метеор в Болгар и обратно, входные билеты в музеи, экскурсионное обслуживание профессиональными гидами, горячий обед.
  • Дополнительные расходы: билет на теплоход для детей 5-6 лет — 400 руб., проезд на автобусе от причала до музея-заповедника Болгарской цивилизации — 30 руб.
  • По желанию вы можете приобрести радиогид (100 руб. с человека)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главного здания Речного порта
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
31 авг 2021
Добрый день. Хочется от всей души поблагодарить вашего гида Азата за очень интересную экскурсию. Я заказала этот тур из Екатеринбурга для своего брата, жителя Казани, и никто не пожалел ни секунды, что эта поездка совершилась. Сами жители никак не соберутся. Такими глубокими и интересными познаниями с нами поделился Азат. Экскурсия великолепная, огромное спасибо организаторам и лично Азату.
Alexsandr
29 авг 2021
Отличная экскурсия на целый день. Обязательно арендуйте радиогид у экскурсовода. Это удобно что бы быстро найтись и всё слышать даже когда отбегаешь сделать фоточку.
Гид всё очень подробно рассказывает и отвечает на вопросы.
Не очень много времени даётся на мечеть, по этому кто хочет наделать красивых фото, то лучше либо быстро зайти и выйте из мечети и начать фоткать, либбо вообще не заходить (честно говоря внутри они все выглядят +- одинаково), а что бы услишать всю экскурсию пока вы делаете фотки Вам поможет радиогид)
Т
21 авг 2021
Очень позновательно. Маршрут хорошо продуман. Гиду Александру 5+
Е
17 авг 2021
Добрый день! Мы из Нижнего Новгорода, очень хотели поехать в БОЛГАР на теплоходе, а не на автобусе. Забронировали заранее поезду в Болгар за 5 дней, на 13 августа. Обратной связи не было от Tripster, поэтому звонили сами каждый день и уточняли, точно ли будет экскурсия на теплоходе? Ничего не изменится? Нам отвечали, что мы поедем на теплоходе, ничего не изменится . Мы берем билеты в Казань, приезжаем и нам 12 августа (во второй половине дня) сообщают, что мы едем на автобусе, т. к. группы уже сформированы без нас! Это как понимать! На моё возмущение мне ответили, что группы собраны заранее, за 4 дня. Простите, я заказала экскурсию за 5 дней! Почему сразу не сказали? если знали заранее об этом.
В итоге;
1. У нас не было возможности обратится в другие тур агенства, т. к. всё уже занято, а на 14 августа у нас взяты билеты обратно.
2. Если бы знали, что поездка на автобусе, а не на теплоходе, не приезжали бы из другого города.
3. Никому не рекомендую поездку в Болгар на теплоходе от тур агенства Tripster! Вас легко могут обмануть и испортить все ваши планы и настроение!
Ю
4 авг 2021
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Азату, с ним эта экскурсия была незабываема. Его знания и умение рассказывать - настоящая находка. Нам с мужем очень понравилась поездка в Болгар, впечатления только самые лучшие. Всем рекомендуем взять тур в Болгар. Спасибо большое, мы провели прекрасный день в Болгаре!
З
31 июля 2021
Очень всё понравилось,а гиду вообще полный респект!
Т
26 июля 2021
Очень интересная экскурсия, замечательный гид Александр, интересный, полный, насыщенный фактами и историями рассказ. Огромное спасибо
Л
25 июля 2021
Очень понравилась экскурсия 👍
А
18 июля 2021
вовремя нашей экскурсии, по пути в Болгар метеор сломался и мы прибыли в 11.30, а не в 10 - как планировалось ранее. Из-за поломки почти не было свободного времени, экскурсовод бегала с нами по туристическим местам и 100 слов в минуту рассказывала где мы, что это. В группе было очень много людей! 50 человек - это МНОГО! на одного гида. От причала нас вёз пазик, часть людей стояли. Если честно, можно значительно лучше организовать тур, не сильно повысив цену. Сейчас я могу описать поездку как отвратительную, а Белая мечеть, красивая и остальные достопримечательности совершенно не смогли исправить этого впечатления.
Елена
Ответ гида:
Уважаемая Анна.
Благодарим Вас за оставленный отзыв.
Поломку теплохода, к сожалению, мы никак не могли предусмотреть, это форс мажор, и время обратного отправления теплохода также устанавливает перевозчик (в данном случае Татфлот).
В Вашей экскурсионной группе было 38 человек, возможно, во время экскурсии к Вам присоединялись туристы из других групп или самостоятельные путешественники.
Будем надеяться, что в следующий раз сможете оценить наши экскурсии на более высокую оценку!
Ю
8 июля 2021
В основном все понравилось, экскурсия продумана до мелочей, маршрут хорошо построен,. Сопровождающий Александр очень интересный рассказчик. Гид в Болгаре тоже был очень хорош, дала большой объем информации. С точки зрения организации все отлично. Но собираясь на эту экскурсию, мы ожидали увидеть чуть больше развалин, к сожалению от них там остались в основном одни фундаменты, а сами здания восстановлены и их немного совсем. Понравилась очень белая мечеть, это новая постройка, выглядит красиво.
Г
27 июня 2021
Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое. 🙂
Н
21 июня 2021
Спасибо Александру за интересную экскурсию. Много интересной информации, очень продуманный маршрут позволил даже по жаре получить удовольствие от посещения Булгара.
А
20 июня 2021
Всё очень понравилось, экскурсия продумана до мелочей, тайминг соблюдается и очень комфортно построен, были с детьми 10 лет и 1 год, было очень комфортно. Сопровождающий Александр очень грамотный и Ответственный, интересный рассказчик. Спасибо Вашей команде за организацию! По-больше Вам благодарных клиентов!
З
19 июня 2021
Сама экскурсия не плохая. Мы доплыли на метеоре до Булгара. Только не в новый речной вокзал а в старый. Само здание вокзала не функционирует-там никого нет. На улице стоит туалет из жести и дырка в земле. Далее нам пришлось ещё ехать на автобусе до самого городища. Хотя если приплыть в новый вокзал то мы бы сразу там оказались. Далее мы посмотрели несколько восстановленных древних руин, они не особо интересные. Потом пошли в музей, он оказался довольно хорошим и интересным. Экскурсию вел профессиональный гид, он интересно все рассказывал. Далее был комплексный, включенный в стоимость обед, ничего выбрать было нельзя. Не вкусно. Да и везде очень мало туалетов, собираются очереди из туристов. Часто туалеты платные 5, 10 или 20 рублей. И конечно наличными. В конце экскурсии был осмотр белой мечети. Мечеть не большая, сделана из камня, внутри довольно скромно и уютно. При входе заставляют снимать обувь и надевать бахилы. И дискриминируют по половому признаку-женщин заставляют надевать платья и закрывать голову выданными уборами. На обратном пути наш теплоход метеор чуть не забыл нас на причале. Так как вокзал не функционирует и никакой организации пассажиропотока нет
С
13 июня 2021
Отличная экскурсия. Огромная благодарность гиду Александру, много интересной и познавательный информации.
Ещё 6 отзывов

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