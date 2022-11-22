Татарский государственный театр кукол приглашает детей и их родителей окунуться в мир сказки. Участвуя в подвижном квесте-экскурсии, вы пройдете по королевским фойе и потаенным закоулкам, узнаете историю кукольного искусства и познакомитесь с любимыми персонажами. А еще попробуете себя в роли настоящего артиста-кукловода.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с театром

Сначала мы проведем вас по внутренним помещениям театра и раскроем некоторые его секреты. Вы побываете в двух красивейших зрительных залах театра и королевском фойе, познакомитесь с архитектурой и символами здания, а также увидите настоящую систему управления театральными куклами.

И конечно, заглянете в музей истории театра. Здесь можно будет познакомиться с историей волшебного искусства, увидеть кукол из спектаклей прошлых лет и полюбоваться коллекцией персонажей со всего света. А еще юные театралы на примере простейших персонажей смогут попробовать себя в роли артиста-кукловода.

Квест по миру сказок

Путешествие по прекрасному замку полно загадок и неожиданных поворотов. Дети отправятся в путь, с тем, чтобы узнать о потайных уголках этого необыкновенного места. Они пройдут по всем комнатам театра, где их будут ждать испытания и приключения. На пути участников ждет встреча с любимыми персонажами — Буратино, Али-бабой и другими. Программа построена таким образом, что в ней чередуются подвижные игры и творческие этапы — поэтому детям некогда будет скучать и они не устанут во время игры.

Организационные детали