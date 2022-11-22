В гостях у сказки: детская экскурсия-квест по театру кукол

Погулять по театральным комнатам, узнать, как создают кукол, и своими руками «подергать за ниточки»

Татарский государственный театр кукол приглашает детей и их родителей окунуться в мир сказки.

Участвуя в подвижном квесте-экскурсии, вы пройдете по королевским фойе и потаенным закоулкам, узнаете историю кукольного искусства и познакомитесь с любимыми персонажами. А еще попробуете себя в роли настоящего артиста-кукловода.
В гостях у сказки: детская экскурсия-квест по театру кукол
В гостях у сказки: детская экскурсия-квест по театру кукол
В гостях у сказки: детская экскурсия-квест по театру кукол
В гостях у сказки: детская экскурсия-квест по театру кукол
В гостях у сказки: детская экскурсия-квест по театру кукол
В гостях у сказки: детская экскурсия-квест по театру кукол
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с театром

Сначала мы проведем вас по внутренним помещениям театра и раскроем некоторые его секреты. Вы побываете в двух красивейших зрительных залах театра и королевском фойе, познакомитесь с архитектурой и символами здания, а также увидите настоящую систему управления театральными куклами.
И конечно, заглянете в музей истории театра. Здесь можно будет познакомиться с историей волшебного искусства, увидеть кукол из спектаклей прошлых лет и полюбоваться коллекцией персонажей со всего света. А еще юные театралы на примере простейших персонажей смогут попробовать себя в роли артиста-кукловода.

Квест по миру сказок

Путешествие по прекрасному замку полно загадок и неожиданных поворотов. Дети отправятся в путь, с тем, чтобы узнать о потайных уголках этого необыкновенного места. Они пройдут по всем комнатам театра, где их будут ждать испытания и приключения. На пути участников ждет встреча с любимыми персонажами — Буратино, Али-бабой и другими. Программа построена таким образом, что в ней чередуются подвижные игры и творческие этапы — поэтому детям некогда будет скучать и они не устанут во время игры.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст для посещения музея: 8-14 лет
  • Группа считается вместе со взрослыми сопровождающими
  • Количество участников может быть увеличено до 12 человек, доплата за дополнительных участников — 400 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Суконная Слобода»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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