2 день

Интерактивная программа «В Новогоднюю сказку Иске Казан»

09:00 Поздний завтрак в гостинице.

11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).

Выезд на экскурсионную программу.

12:00 Новогодняя интерактивная программа «В Новогоднюю сказку Иске Казан».

Наш мир под названием “Сказка” находится на территории “Иске Казан”.

Вам придется пройти множество испытаний для того, чтобы встретиться с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой.

Вы познакомитесь с гномами Деда Мороза, побываете в логове безумного Шляпника и Зайца, встретите на своем пути настоящего Шрека и его друга Кота, увидите всеми любимую капризульку Машу и Медведя, переместитесь в Диснейленд и развеетесь с настоящими Микки Маусом и Минни Маусом.

Но только тот, кто сможет одолеть Снежную Королеву получит подарок от Деда Мороза и будет водить хоровод вокруг елки (подарки за доп. плату, необходим предварительный заказ).

15:00 Возвращение в Казань.

16:00 Свободное время в центре города.

20:00 Вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогодней Казани!» (по желанию, оплачивается отдельно, состоится при наборе 10 человек).

На улицах и в парках появились световые инсталляции в виде арок, елочных игрушек и цифр наступающего года. Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски!